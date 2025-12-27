„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
  • Robert Lewandowski confirmă o informație uimitoare apărută în ultima carte scrisă despre el. 
  • Ce i-a cerut Joan Laporta, președintele Barcelonei, spre sfârșitul primului sezon blaugrana, 2022-2023. Și ce a făcut atacantul polonez.

Robert Lewandowski are 37 de ani și încă nu știe ce va face în vară, la sfârșitul sezonului, când i se încheie contractul cu Barcelona.

A venit în Catalunya în vara lui 2022, clubul blaugrana plătindu-i lui Bayern 45 de milioane de euro.

109 goluri
a marcat Lewandowski în 165 de meciuri pentru Barcelona, în toate competițiile

Laporta i-a cerut să nu mai înscrie niciun gol pentru Barcelona

Recent, a apărut o informație stupefiantă, dezvăluită de Sebastian Staszewski în cartea „Lewandowski. Cel adevărat”.

Joan Laporta, președintele Barcelonei, i-a cerut atacantului polonez să nu mai marcheze niciun gol când mai erau două etape din primul său sezon în LaLiga, 2022-2023.

Lewandowski, în vara lui 2022, când a fost prezentat de Laporta cu tricoul Barcelonei. Foto: Imago Lewandowski, în vara lui 2022, când a fost prezentat de Laporta cu tricoul Barcelonei. Foto: Imago
Lewandowski, în vara lui 2022, când a fost prezentat de Laporta cu tricoul Barcelonei. Foto: Imago

Motivul: aflată în criză financiară, Barca nu voia să-i mai achite lui Bayern un bonus de 2,5 milioane de euro, dacă vârful ar fi înscris de 25 de ori în campionatul spaniol. Aceasta era una dintre clauzele contractului.

Premeditat sau nu, Lewy nu a mai punctat în acele meciuri.

23 de goluri
a reușit Lewandowski în LaLiga 2022-2023, fiind cel mai prolific jucător, înaintea lui Benzema (Real, 19) și Joselu (Espanyol, 16)

Lewandowski, despre Barcelona: „Au fost multe alte lucruri rezolvate pe spatele meu”

Acesta confirmă ce s-a petrecut în acele momente, sugerând că nu era o premieră la gruparea catalană.

„Eram la curent cu situația Barcelonei. Au fost multe alte lucruri rezolvate pe spatele meu, pentru binele clubului.

Lewandowski, gândindu-se la ce s-a întâmplat în Catalunya. Foto: Imago Lewandowski, gândindu-se la ce s-a întâmplat în Catalunya. Foto: Imago
Lewandowski, gândindu-se la ce s-a întâmplat în Catalunya. Foto: Imago

Pe scurt, atunci era vorba despre un anumit bonus și, se știe, la vremea respectivă, clubul căuta fiecare euro. Nu era o sumă mică și nu a schimbat nimic pentru mine”, a declarat Lewy la podcastul Rymanowski Live.

Nu am nicio problemă cu ce s-a întâmplat, dar mi-a rămas în minte. Mă întrebam dacă să dau gol sau nu Robert Lewandowski, atacant Barcelona

La 37 de ani, cota jucătorului a scăzut. Căpitanul Poloniei valorează astăzi 9 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

A atins maximum în 2018, în tricoul lui Bayern: 90 de milioane.

