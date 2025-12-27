„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
Mircea Lucescu, la tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026 Foto: Imago
„Unii n-au pensia în sânge" Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!"

Theodor Jumătate
Publicat: 27.12.2025, ora 13:07
Actualizat: 27.12.2025, ora 13:07
  • Mircea Lucescu, 80 de ani, amintit de un tehnician englez important, retras, deși este mai tânăr decât el.
  • Un nume faimos printre antrenori, dar care a cucerit mult mai puține trofee decât Lucescu.

Roy Hodgson, născut în Anglia pe 9 august 1947, e un antrenor al Europei fotbalului.

A debutat în Suedia, în 1976, la 29 de ani.

Hodgson, o carieră de aproape jumătate de secol

De atunci, a pregătit echipe de club în țara natală și în Elveția, Italia, Danemarca, Norvegia.

Și formații mari, ca Inter Milano (1995-1997 și 1999, interimar, după plecarea lui Mircea Lucescu) sau Liverpool (2010-2011). Plus patru naționale: Elveția (1992-1995), Emiratele Arabe Unite (2002-2004), Finlanda (2006-2007) și Anglia (2012-2016).

14 trofee
a cucerit Roy Hodgson în cariera de antrenor

Ultimele două cluburi ale carierei au fost Crystal Palace (2017-2021 și 2023-2024) și Watford (2022).

S-a retras în 2024, la 76 de ani. Astăzi are 78 și vorbește despre un tehnician activ care l-a depășit ca vârstă. Mircea Lucescu.

Hodgson: „Cum îl cheamă? Ah, da! Mircea Lucescu”

Întrebat într-un interviu pentru L’Equipe cine ar mai putea rezista până la 76 de ani, Hodgson a răspuns:

„Ei bine, există unul! Cum îl cheamă?”.

Și-a amintit rapid: „Ah, da! Mircea Lucescu. Este selecționerul României la 80 de ani”.

Britanicul a comentat cu umor: „Unii n-au pensia în sânge”.

„Asta nu-mi lipsește deloc”

Pentru el, 76 era maximum: „M-am gândit că era momentul potrivit să mă opresc”.

Roy Hodgson, alături de soția sa, Sheila Foto: Imago
Roy Hodgson, alături de soția sa, Sheila Foto: Imago

Cum e astăzi Hodgson? „Sunt fericit că am avut o carieră atât de lungă și bună, am profitat.

Acum, pot să mă așez pe canapea și să-mi privesc colegii care, uneori, suferă cumplit. Știți, emoțiile…

Nu e nimic mai rău decât să conduci într-un meci cu 1-0 sau să fii aproape de un superegal și să iei gol în al patrulea minut de prelungire. Asta nu-mi lipsește deloc”.

Lucescu, despre cele peste șase decenii în fotbal

Lucescu, 80 de ani, continuă pe bancă după 46 de ani. O carieră precedată de 19 ani ca jucător.

Zilele trecute, selecționerul „tricolorilor” a vorbit pentru Gazzetta dello Sport despre etapele vieții sale în fotbal.

36 de trofee
a cucerit Mircea Lucescu, al 3-lea antrenor all-time, după Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (39)

Susține că a stat în spatele Ghetelor de Aur ale lui Dudu Georgescu (1975/1977) și că putea evolua pentru o echipă braziliană de rezonanță, Fluminense.

A afirmat că a creat încă din primii ani ca antrenor un stil care anunța fotbalul de astăzi, s-a plâns de regimul Ceaușescu, a subliniat că Massimo Moratti a încercat să-l țină la Inter Milano în 1999, clamând că putea câștiga Liga Campionilor cu Shakhtar Donetsk. 

anglia antrenor mircea lucescu romania roy hodgson
