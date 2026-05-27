Trolling de top  După ce rivala a câștigat trofeul pe arena lor, au chemat firma de  curățare biologică: costume hazmat, măști și pulverizatoare

Clubul de baschet Panathinaikos a făcut o postare ironică după Final Four-ul EuroLigii, competiție câștigată de rivala Olympiakos

Euroliga 2026 a avut loc la Atena, în Arena celor de la Panathinaikos, între 22 și 24 mai. Locația T-Center fusese stabilită încă din septembrie anul trecut.

Olympiakos a învins Real Madrid cu 92-85 în finală, asigurându-și primul titlu din 2013. De asemenea, a devenit prima echipă cap de serie din sezonul regulat care ia trofeul.

Timp de trei zile, mii de fani ai echipei din Pireu au umplut tribunele verzi ale arenei celui mai mare rival al lor, colorându-le în roșu.

Fanii lui Panathinaikos au acceptat cu greu că rivala din Atena a câștigat competiția pe arena lor, iar clubul chiar a făcut o postare ironică în acest sens.

„Procesul de dezinfecție și curățare biologică în zonele și tribunele T-Center a fost finalizat, astfel încât acestea sunt pregătite să primească din nou fanii echipei Panathinaikos”, au scris grecii pe contul oficial de Twitter.

Rețelele de socializare au fost inundate de comentarii despre echipa de curățenie în costume albe de protecție chimică hazmat, măști și rezervoare de pulverizare, dezinfectând fiecare loc din tribună:

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολύμανσης και βιολογικού καθαρισμού στους χώρους και τις κερκίδες του T-Center ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχθούν ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.#paobcaktor pic.twitter.com/6LLO4DlcGw — Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 27, 2026

Panathinaikos va juca următorul meci acasă cu PAOK, pe 28 mai, în semifinalele din play-off-ul intern. Olympiacos – AEK este cealaltă semifinală.

