Planul lui Mancini Selecționerul caută viitorul Italiei peste tot: trei nume noi pe lista Squadrei Azzurra

Selecționerul Roberto Mancini (61 de ani) încearcă să lărgească baza de selecție a naționalei Italiei, căutând jucători italieni eligibili care au reprezentat alte țări la nivel juvenil.

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Squadra Azzurra n-a reușit să se califice la ultimele trei ediții ale Campionatului Mondial, iar Mancini a fost ales de federație pentru a revitaliza echipa.

Romano, Tresoldi și Palma, țintele lui Mancini pentru naționala Italiei

Mancini urmărește aproximativ 100 de jucători din Serie A, însă acum își îndreaptă atenția și în alte direcții, încercând să găsească italieni eligibili de pe orice continent, scrie gazzetta.it.

Alessandro Romano (Cagliari, 20 ani) și Nicolo Tresoldi (Club Brugge, 22 ani) au acceptat să joace pentru Italia, iar procedurile pentru schimbarea naționalei au început. Mancini speră să primească aprobarea FIFA la timp pentru a-i convoca pe 18 septembrie, pentru primele meciuri din Liga Națiunilor.

Romano este italian, are părinți italieni, dar până acum a jucat în echipele de tineret ale Elveției, până la categoria sub 20 de ani. E mijlocaș central.

Într-o situație asemănătoare se află și atacantul Tresoldi, care a reprezentat Germaniei la categoria U21, dar își dorește să joace pentru Italia la seniori.

25 de milioane de euro este cota de piață a lui Nicolo Tresoldi, potrivit Transfermarkt

Matteo Palma (Udinese, 18 ani) este un alt obiectiv important pentru Mancini. Fundașul central a evoluat pentru Italia la U15, apoi pentru Germania la U17, dar situația lui este incertă, acesta fiind în prezent accidentat.

Alți jucători convinși să reprezinte Italia în ultima perioadă sunt Honest Ahanor, Samuele Inacio, Filippo Mane și Alphadjo Cisse. Mancini îl monitorizează și pe Mathis Mout.

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