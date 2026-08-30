Planul lui Mancini Selecționerul caută viitorul Italiei peste tot: trei nume noi pe lista Squadrei Azzurra
Roberto Mancini, selecționerul Italiei (Foto: IMAGO)
Campionate

Planul lui Mancini Selecționerul caută viitorul Italiei peste tot: trei nume noi pe lista Squadrei Azzurra

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 22:07
  • Selecționerul Roberto Mancini (61 de ani) încearcă să lărgească baza de selecție a naționalei Italiei, căutând jucători italieni eligibili care au reprezentat alte țări la nivel juvenil.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Squadra Azzurra n-a reușit să se califice la ultimele trei ediții ale Campionatului Mondial, iar Mancini a fost ales de federație pentru a revitaliza echipa.

Gabi Ruse, eliminată de la US Open A pierdut în fața finalistei din 2024. România rămâne cu o singură reprezentantă la New York
Citește și
Gabi Ruse, eliminată de la US Open A pierdut în fața finalistei din 2024. România rămâne cu o singură reprezentantă la New York
Citește mai mult
Gabi Ruse, eliminată de la US Open A pierdut în fața finalistei din 2024. România rămâne cu o singură reprezentantă la New York

Romano, Tresoldi și Palma, țintele lui Mancini pentru naționala Italiei

Mancini urmărește aproximativ 100 de jucători din Serie A, însă acum își îndreaptă atenția și în alte direcții, încercând să găsească italieni eligibili de pe orice continent, scrie gazzetta.it.

Alessandro Romano (Cagliari, 20 ani) și Nicolo Tresoldi (Club Brugge, 22 ani) au acceptat să joace pentru Italia, iar procedurile pentru schimbarea naționalei au început. Mancini speră să primească aprobarea FIFA la timp pentru a-i convoca pe 18 septembrie, pentru primele meciuri din Liga Națiunilor.

Romano este italian, are părinți italieni, dar până acum a jucat în echipele de tineret ale Elveției, până la categoria sub 20 de ani. E mijlocaș central.

Într-o situație asemănătoare se află și atacantul Tresoldi, care a reprezentat Germaniei la categoria U21, dar își dorește să joace pentru Italia la seniori.

25 de milioane de euro
este cota de piață a lui Nicolo Tresoldi, potrivit Transfermarkt

Matteo Palma (Udinese, 18 ani) este un alt obiectiv important pentru Mancini. Fundașul central a evoluat pentru Italia la U15, apoi pentru Germania la U17, dar situația lui este incertă, acesta fiind în prezent accidentat.

Alți jucători convinși să reprezinte Italia în ultima perioadă sunt Honest Ahanor, Samuele Inacio, Filippo Mane și Alphadjo Cisse. Mancini îl monitorizează și pe Mathis Mout.

Citește și

Crețu nu mai vrea să rezilieze! MM Stoica, prima reacție după scandalul monstru de la FCSB: „Nu mai putem închide ochii”
Superliga
20:33
Crețu nu mai vrea să rezilieze! MM Stoica, prima reacție după scandalul monstru de la FCSB: „Nu mai putem închide ochii”
Citește mai mult
Crețu nu mai vrea să rezilieze! MM Stoica, prima reacție după scandalul monstru de la FCSB: „Nu mai putem închide ochii”
„Nu poate să facă față”  Cea mai mare problemă a lui Dinamo. Trei jucători, luați la țintă: „Îl tot laudă, dar nu mi se pare cine știe ce”
Superliga
20:33
„Nu poate să facă față” Cea mai mare problemă a lui Dinamo. Trei jucători, luați la țintă: „Îl tot laudă, dar nu mi se pare cine știe ce”
Citește mai mult
„Nu poate să facă față”  Cea mai mare problemă a lui Dinamo. Trei jucători, luați la țintă: „Îl tot laudă, dar nu mi se pare cine știe ce”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
Squadra Azzurra italia Roberto Mancini nicolo tresoldi alessandro romano matteo palma
Știrile zilei din sport
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Superliga
14:29
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Citește mai mult
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
Campionate
15:55
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
Citește mai mult
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
Liga Națiunilor
15:06
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
Citește mai mult
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Superliga
14:22
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Citește mai mult
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:55
Man, înapoi în Serie A! Un club mare al Italiei negociază pentru „tricolor”, iar afacerea e aproape rezolvată
Man, înapoi în Serie A!  Un club mare al Italiei negociază pentru „tricolor”, iar afacerea e aproape rezolvată
19:45
„Sunteți o rușine” VIDEO. Primire ostilă pentru Craiova în Giulești: „Nesimțiților, ați făcut țara de râs”
„Sunteți o rușine”  VIDEO. Primire ostilă pentru Craiova în Giulești: „Nesimțiților, ați făcut țara de râs”
19:55
Craiova își pierde titularul A refuzat contraoferta făcută de Mihai Rotaru și pleacă în MLS
Craiova își pierde titularul A refuzat contraoferta făcută de Mihai Rotaru și pleacă în MLS
18:20
Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat 1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”
Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat  1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
Top stiri
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Superliga
15:12
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Citește mai mult
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Superliga
12:17
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Citește mai mult
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
Superliga
11:41
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
Citește mai mult
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
B365
09:27
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
Citește mai mult
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 23 rapid 12 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 14 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share