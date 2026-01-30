„E sfâșietor” FOTO: Robin van Persie și-a consolat fiul după accidentarea suferită în Europa League: „Primele semne nu sunt bune”

Real Betis - Feyenoord 2-1. Shaqueel van Persie (19 ani), jucătorul oaspeților, s-a accidentat în partida din etapa #8 din Europa League.

Tânărul jucător a fost scos cu targa de pe teren și a fost consolat imediat de Robin van Persie (42 de ani), tatăl și antrenorul său de la Feyenoord.

Real Betis și Feyenoord s-au întâlnit, joi, în cadrul rundei 8 din Europa League. Spaniolii s-au impus cu scorul de 2-1, grație golurilor reușite de Antony ('17) și Ezzalzouli ('32).

Unicul gol al formației olandeze a fost marcat de Tengstedt ('77).

Shaqueel van Persie, fiul fostului mare jucător olandez, a fost introdus pe teren în minutul 73 în duelul cu Real Betis, înlocuindu-l pe Larin.

Băiatul lui Robin van Persie a rezistat însă doar câteva minute pe teren. Shaqueel s-a accidentat la genunchi, în urmă unei căzături după un duel aerian.

Tânărul jucător a fost scos cu targa de pe teren, sub privirile tatălui și antrenorului său. Fizioterapeuții clubului Feyenoord l-au adus pe marginea terenului pe Shaqueel, moment în care Robin a venit să-l consoleze.

Antrenorul clubului olandez a intrat imediat în rolul de tată și a mers lângă fiul său. Robin l-a îmbrățișat și i-a transmis câteva cuvinte de încurajare.

În acest sezon, Shaqueel van Persie a jucat în 5 partide pentru Feyenoord, în campionat și Europa League. Atacantul de doar 19 ani a reușit să înscrie și 2 goluri.

800.000 de euro este cota de piață a lui Shaqueel van Persie, conform Transfermarkt

Robin van Persie: „Sunt antrenor, dar sunt și tatăl lui și mi se pare îngrozitor”

Robin van Persie, antrenorul clubului Feyenoord, a vorbit despre accidentarea suferită de fiul său în meciul cu Real Betis, de joi.

„Nu arată bine. Testele vor arăta cum se simte, dar primele semne nu sunt bune.

Îți ții respirația când un jucător se accidentează. Astăzi s-a întâmplat să fie Shaqueel, asta e. Speri la ce e mai bun, dar când auzi primele semne că nu e așa, e sfâșietor.

Sunt antrenor, dar sunt și tatăl lui și mi se pare îngrozitor. Este un pic din ambele. E sfâșietor că trece prin asta”, a declarat Robin van Persie, conform dailymail.co.uk.

Întrebat ce i-a spus fiului său pe marginea terenului, când acesta se afla pe targă, Robin van Persie a precizat:

„Când Shaqueel a fost scos de pe teren, l-am întrebat cum se simte. L-am îmbrățișat. Asta este tot ce poți face în acel moment, ca antrenor și ca tată, în acest caz.

Voiam doar să-i ofer căldura și sentimentul că suntem alături de el”.

Feyenoord nu a reușit să se califice în play-off-ul Europa League, după ce a încheiat grupa principală pe locul 29, cu 6 puncte.

De cealaltă parte, Real Betis a obținut calificarea directă în optimi, după ce a terminat pe poziția 4, cu 17 puncte.

