Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, se va duela cu Celta Vigo, formația la care joacă Ionuț Radu
Europa League

Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 14:22
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 15:02
  • S-au stabilit meciurile din play-off-ul Europa League.
  • PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, se va duela cu Celta Vigo, formația la care joacă Ionuț Radu.
  • Al treilea român angrenat în competiție, mijlocașul lui Ferencvaros, Marius Corbu, va juca împotriva bulgarilor de la Ludogorets.

Faza principală din Europa League s-a încheiat joi, iar FCSB, singura echipă românească angrenată în competiție, nu a reușit să se califice în play-off.

Campioana României a terminat pe locul 27, cu 7 puncte acumulate, la doar două puncte distanță de locurilor care asigurau calificarea.

„Am auzit că eu mă băteam” Charalambous a fost ironic la conferință. Ce a spus despre conflictul de la pauză, „the papagals” și protestul fanilor
Citește și
„Am auzit că eu mă băteam” Charalambous a fost ironic la conferință. Ce a spus despre conflictul de la pauză, „the papagals” și protestul fanilor
Citește mai mult
„Am auzit că eu mă băteam” Charalambous a fost ironic la conferință. Ce a spus despre conflictul de la pauză, „the papagals” și protestul fanilor

S-au aflat meciurile din play-off-ul Europa League

  • PAOK - Celta Vigo
  • Lille - Steaua Roșie
  • Viktoria Plzen - Panathinaikos
  • Fenerbahce - Nottingham Forest
  • Ludogorets - Ferencvaros
  • Celtic - Stuttgart
  • Dinamo Zagreb - Genk
  • Brann - Bologna

Prima manșă a play-off-ului va avea loc pe 19 februarie, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 26 februarie.

Știrea inițială

Tragerea la sorți are loc astăzi, de la ora 14:00 (ora României) și va putea fi urmărită live pe site-ul UEFA, dar și pe aplicația oficială a competiției.

Astfel, în tragerea la sorți vor fi implicate 16 echipe, cele care au terminat pe locurile 9-24 în grupa XXL din Europa League.

Acestea se vor duela în dublă manșă, iar învingătoarele vor da în optimi peste formațiile care au încheiat pe primele 8 poziții.

Echipele care sunt capi de serie la tragerea la sorți sunt cele care au încheiat grupa pe locurile 9-16. Este vorba de:

  • Genk (Belgia), Bologna (Italia), Stuttgart (Germania), Ferencvaros (Ungaria), Nottingham Forest (Anglia), Viktoria Plzen (Cehia), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Celta Vigo (Spania)

Cele de mai sus vor înfrunta formațiile de pe pozițiile 17-24:

  • PAOK (Grecia), Lille (Franța), Fenerbahce (Turcia), Panathinaikos (Grecia), Celtic (Scoția), Ludogorets (Bulgaria), Dinamo Zagreb (Croația), Brann (Norvegia)

Cluburile vor fi împerecheate la tragerea la sorți în funcție de poziția lor în clasament: 9/10 vs 23/24, 11/12 vs 21/22, 13/14 vs 19/20 și 15/16 vs 17/18.

Care vor fi partidele din play-off:

  • Genk (locul 9)/Bologna (locul 10) - Dinamo Zagreb (locul 23)/Brann (locul 24)
  • Stuttgart (locul 11)/Ferencvaros (locul 12) - Celtic (locul 21)/Ludogorets (locul 22)
  • Nottingham Forest (locul 13)/Viktoria Plzen (locul 14) - Fenerbahce (locul 19)/Panathinaikos (locul 20)
  • Steaua Roșie (locul 15)/Celta Vigo (locul 16) - PAOK (locul 17)/Lille (locul 18)

Programul Europa League

Opt formații vor trece de play-off și se vor califica în optimi, care unde vor da peste echipele care au terminat grupa principală pe primele 8 poziții. Este vorba de:

  • Olympique Lyon (Franța), Aston Villa (Anglia), Midtjylland (Danemarca), Real Betis (Spania), Porto (Portugalia), Braga (Portugalia), Freiburg (Germania), Roma (Italia)
Tabloul Europa League (Foto: uefa.com) Tabloul Europa League (Foto: uefa.com)
Tabloul Europa League (Foto: uefa.com)

Tragerea la sorți pentru optimile, sferturile și semifinalele din Europa League va avea loc pe 27 februarie.

Ultimele 16 echipe rămase în competiție se vor duela pe 12 și 19 martie, sferturile vor avea loc pe 9 și 16 aprilie, semifinalele pe 30 aprilie, respectiv 7 mai. Marea finală este programată pe 20 mai, la Istanbul.

Clasamentul final al grupei Europa League

Poziție/EchipăPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon21
2. Aston Villa21
3. Midtjylland19
4. Betis17
5. Porto17
6. Braga17
7. Freiburg17
8. Roma16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Genk16
10. Bologna15
11. Stuttgart15
12. Ferencvaros15
13. Nottingham14
14. Plzen14
15. Steaua Roșie14
16. Celta Vigo13
17. PAOK12
18. Lille12
19. Fenerbahce12
20. Panathinaikos12
21. Celtic11
22. Ludogorets10
23. Dinamo Zagreb10
24. Brann9
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Young Boys9
26. Sturm Graz7
27. FCSB7
28. Eagles7
29. Feyenoord6
30. Basel6
31. Salzburg6
32. Rangers4
33. Nice3
34. Utrecht1
35. Malmo FF1
36. Maccabi Tel Aviv1

Citește și

„Uitați-vă la Qarabag” Radunovic, concluzii după ce FCSB a ieșit din Europa: „Sunt mai multe regrete”
Europa League
08:51
„Uitați-vă la Qarabag” Radunovic, concluzii după ce FCSB a ieșit din Europa: „Sunt mai multe regrete”
Citește mai mult
„Uitați-vă la Qarabag” Radunovic, concluzii după ce FCSB a ieșit din Europa: „Sunt mai multe regrete”
Nu se teme de demitere Charalambous,   mesaj ferm după remiza cu Fenerbahce: „Sunt pregătit de orice. Va veni și ziua să plec”
Europa League
01:19
Nu se teme de demitere Charalambous, mesaj ferm după remiza cu Fenerbahce: „Sunt pregătit de orice. Va veni și ziua să plec”
Citește mai mult
Nu se teme de demitere Charalambous,   mesaj ferm după remiza cu Fenerbahce: „Sunt pregătit de orice. Va veni și ziua să plec”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
tragere la sorti razvan lucescu europa league Ionut Radu play-off
Știrile zilei din sport
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Europa League
30.01
Politic, raport șocant! Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Citește mai mult
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
Handbal
30.01
„Escrocherie inimaginabilă” N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
Citește mai mult
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Europa League
30.01
România rămâne la munca de jos Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Citește mai mult
România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Liga Campionilor
30.01
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Citește mai mult
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:19
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!”
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!”
00:10
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy
22:33
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul
23:51
Reghecampf, victorie mare în Africa Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi
 Reghecampf, victorie mare în Africa  Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Top stiri din sport
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
Europa League
30.01
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
Citește mai mult
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Europa League
30.01
„Vechea Steaua nu mai există!” Presa din Turcia, ironică în privința identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Citește mai mult
„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Superliga
30.01
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Citește mai mult
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous
Europa League
30.01
Conflict în tabăra turcilor VIDEO: Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous
Citește mai mult
Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous

Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 18 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
31.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share