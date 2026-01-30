- S-au stabilit meciurile din play-off-ul Europa League.
- PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, se va duela cu Celta Vigo, formația la care joacă Ionuț Radu.
- Al treilea român angrenat în competiție, mijlocașul lui Ferencvaros, Marius Corbu, va juca împotriva bulgarilor de la Ludogorets.
Faza principală din Europa League s-a încheiat joi, iar FCSB, singura echipă românească angrenată în competiție, nu a reușit să se califice în play-off.
Campioana României a terminat pe locul 27, cu 7 puncte acumulate, la doar două puncte distanță de locurilor care asigurau calificarea.
S-au aflat meciurile din play-off-ul Europa League
- PAOK - Celta Vigo
- Lille - Steaua Roșie
- Viktoria Plzen - Panathinaikos
- Fenerbahce - Nottingham Forest
- Ludogorets - Ferencvaros
- Celtic - Stuttgart
- Dinamo Zagreb - Genk
- Brann - Bologna
Prima manșă a play-off-ului va avea loc pe 19 februarie, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 26 februarie.
Știrea inițială
Tragerea la sorți are loc astăzi, de la ora 14:00 (ora României) și va putea fi urmărită live pe site-ul UEFA, dar și pe aplicația oficială a competiției.
Astfel, în tragerea la sorți vor fi implicate 16 echipe, cele care au terminat pe locurile 9-24 în grupa XXL din Europa League.
Acestea se vor duela în dublă manșă, iar învingătoarele vor da în optimi peste formațiile care au încheiat pe primele 8 poziții.
Echipele care sunt capi de serie la tragerea la sorți sunt cele care au încheiat grupa pe locurile 9-16. Este vorba de:
- Genk (Belgia), Bologna (Italia), Stuttgart (Germania), Ferencvaros (Ungaria), Nottingham Forest (Anglia), Viktoria Plzen (Cehia), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Celta Vigo (Spania)
Cele de mai sus vor înfrunta formațiile de pe pozițiile 17-24:
- PAOK (Grecia), Lille (Franța), Fenerbahce (Turcia), Panathinaikos (Grecia), Celtic (Scoția), Ludogorets (Bulgaria), Dinamo Zagreb (Croația), Brann (Norvegia)
Cluburile vor fi împerecheate la tragerea la sorți în funcție de poziția lor în clasament: 9/10 vs 23/24, 11/12 vs 21/22, 13/14 vs 19/20 și 15/16 vs 17/18.
Care vor fi partidele din play-off:
- Genk (locul 9)/Bologna (locul 10) - Dinamo Zagreb (locul 23)/Brann (locul 24)
- Stuttgart (locul 11)/Ferencvaros (locul 12) - Celtic (locul 21)/Ludogorets (locul 22)
- Nottingham Forest (locul 13)/Viktoria Plzen (locul 14) - Fenerbahce (locul 19)/Panathinaikos (locul 20)
- Steaua Roșie (locul 15)/Celta Vigo (locul 16) - PAOK (locul 17)/Lille (locul 18)
Programul Europa League
Opt formații vor trece de play-off și se vor califica în optimi, care unde vor da peste echipele care au terminat grupa principală pe primele 8 poziții. Este vorba de:
- Olympique Lyon (Franța), Aston Villa (Anglia), Midtjylland (Danemarca), Real Betis (Spania), Porto (Portugalia), Braga (Portugalia), Freiburg (Germania), Roma (Italia)
Tragerea la sorți pentru optimile, sferturile și semifinalele din Europa League va avea loc pe 27 februarie.
Ultimele 16 echipe rămase în competiție se vor duela pe 12 și 19 martie, sferturile vor avea loc pe 9 și 16 aprilie, semifinalele pe 30 aprilie, respectiv 7 mai. Marea finală este programată pe 20 mai, la Istanbul.
Clasamentul final al grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|21
|2. Aston Villa
|21
|3. Midtjylland
|19
|4. Betis
|17
|5. Porto
|17
|6. Braga
|17
|7. Freiburg
|17
|8. Roma
|16
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Genk
|16
|10. Bologna
|15
|11. Stuttgart
|15
|12. Ferencvaros
|15
|13. Nottingham
|14
|14. Plzen
|14
|15. Steaua Roșie
|14
|16. Celta Vigo
|13
|17. PAOK
|12
|18. Lille
|12
|19. Fenerbahce
|12
|20. Panathinaikos
|12
|21. Celtic
|11
|22. Ludogorets
|10
|23. Dinamo Zagreb
|10
|24. Brann
|9
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Young Boys
|9
|26. Sturm Graz
|7
|27. FCSB
|7
|28. Eagles
|7
|29. Feyenoord
|6
|30. Basel
|6
|31. Salzburg
|6
|32. Rangers
|4
|33. Nice
|3
|34. Utrecht
|1
|35. Malmo FF
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|1