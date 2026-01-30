S-au stabilit meciurile din play-off-ul Europa League.

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, se va duela cu Celta Vigo, formația la care joacă Ionuț Radu.

Al treilea român angrenat în competiție, mijlocașul lui Ferencvaros, Marius Corbu, va juca împotriva bulgarilor de la Ludogorets.

Faza principală din Europa League s-a încheiat joi, iar FCSB, singura echipă românească angrenată în competiție, nu a reușit să se califice în play-off.

Campioana României a terminat pe locul 27, cu 7 puncte acumulate, la doar două puncte distanță de locurilor care asigurau calificarea.

PAOK - Celta Vigo

Lille - Steaua Roșie

Viktoria Plzen - Panathinaikos

Fenerbahce - Nottingham Forest

Ludogorets - Ferencvaros

Celtic - Stuttgart

Dinamo Zagreb - Genk

Brann - Bologna

Prima manșă a play-off-ului va avea loc pe 19 februarie, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 26 februarie.

Știrea inițială

Tragerea la sorți are loc astăzi, de la ora 14:00 (ora României) și va putea fi urmărită live pe site-ul UEFA, dar și pe aplicația oficială a competiției.

Astfel, în tragerea la sorți vor fi implicate 16 echipe, cele care au terminat pe locurile 9-24 în grupa XXL din Europa League.

Acestea se vor duela în dublă manșă, iar învingătoarele vor da în optimi peste formațiile care au încheiat pe primele 8 poziții.

Echipele care sunt capi de serie la tragerea la sorți sunt cele care au încheiat grupa pe locurile 9-16. Este vorba de:

Genk (Belgia), Bologna (Italia), Stuttgart (Germania), Ferencvaros (Ungaria), Nottingham Forest (Anglia), Viktoria Plzen (Cehia), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Celta Vigo (Spania)

Cele de mai sus vor înfrunta formațiile de pe pozițiile 17-24:

PAOK (Grecia), Lille (Franța), Fenerbahce (Turcia), Panathinaikos (Grecia), Celtic (Scoția), Ludogorets (Bulgaria), Dinamo Zagreb (Croația), Brann (Norvegia)

Cluburile vor fi împerecheate la tragerea la sorți în funcție de poziția lor în clasament: 9/10 vs 23/24, 11/12 vs 21/22, 13/14 vs 19/20 și 15/16 vs 17/18.

Care vor fi partidele din play-off:

Genk (locul 9)/Bologna (locul 10) - Dinamo Zagreb (locul 23)/Brann (locul 24)

Stuttgart (locul 11)/Ferencvaros (locul 12) - Celtic (locul 21)/Ludogorets (locul 22)

Nottingham Forest (locul 13)/Viktoria Plzen (locul 14) - Fenerbahce (locul 19)/Panathinaikos (locul 20)

Steaua Roșie (locul 15)/Celta Vigo (locul 16) - PAOK (locul 17)/Lille (locul 18)

Programul Europa League

Opt formații vor trece de play-off și se vor califica în optimi, care unde vor da peste echipele care au terminat grupa principală pe primele 8 poziții. Este vorba de:

Olympique Lyon (Franța), Aston Villa (Anglia), Midtjylland (Danemarca), Real Betis (Spania), Porto (Portugalia), Braga (Portugalia), Freiburg (Germania), Roma (Italia)

Tabloul Europa League (Foto: uefa.com)

Tragerea la sorți pentru optimile, sferturile și semifinalele din Europa League va avea loc pe 27 februarie.

Ultimele 16 echipe rămase în competiție se vor duela pe 12 și 19 martie, sferturile vor avea loc pe 9 și 16 aprilie, semifinalele pe 30 aprilie, respectiv 7 mai. Marea finală este programată pe 20 mai, la Istanbul.

Clasamentul final al grupei Europa League

Poziție/Echipă Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 21 2. Aston Villa 21 3. Midtjylland 19 4. Betis 17 5. Porto 17 6. Braga 17 7. Freiburg 17 8. Roma 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 16 10. Bologna 15 11. Stuttgart 15 12. Ferencvaros 15 13. Nottingham 14 14. Plzen 14 15. Steaua Roșie 14 16. Celta Vigo 13 17. PAOK 12 18. Lille 12 19. Fenerbahce 12 20. Panathinaikos 12 21. Celtic 11 22. Ludogorets 10 23. Dinamo Zagreb 10 24. Brann 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Young Boys 9 26. Sturm Graz 7 27. FCSB 7 28. Eagles 7 29. Feyenoord 6 30. Basel 6 31. Salzburg 6 32. Rangers 4 33. Nice 3 34. Utrecht 1 35. Malmo FF 1 36. Maccabi Tel Aviv 1

