Îi ia apărarea lui Vassaras  Răzvan Burleanu anunță noi măsuri pentru reducerea erorilor de arbitraj: „Lucrăm cu acest proiect pe masă”
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Îi ia apărarea lui Vassaras Răzvan Burleanu anunță noi măsuri pentru reducerea erorilor de arbitraj: „Lucrăm cu acest proiect pe masă”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 13:49
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 13:49
  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a abordat subiectul problemelor de arbitraj din Liga 1, erori care au stârnit adevărate controverse în ultima perioadă.

În ultimele etape din Liga 1 au existat mai multe controverse privind arbitrajul.

Ulterior, Comisia Centrală a Arbitrilor, prin vocea președintelui Kyros Vassaras, a publicat o analiză a acelor faze.

„Prăbușire istorică” Zsolt Gyongyossy reclamă nereguli mari la Federația de Atletism: „E o criză profundă. Demisia!”
Citește și
„Prăbușire istorică” Zsolt Gyongyossy reclamă nereguli mari la Federația de Atletism: „E o criză profundă. Demisia!”
Citește mai mult
„Prăbușire istorică” Zsolt Gyongyossy reclamă nereguli mari la Federația de Atletism: „E o criză profundă. Demisia!”

Răzvan Burleanu: „Kyros Vassaras ne-a ajutat enorm de mult să curățăm fotbalul românesc”

Întrebat dacă a avut discuții cu Kyros Vassaras, președintele CCA, după toate controversele din Liga 1 privind arbitrajul, Răzvan Burleanu a spus:

În primul rând, prezența lui Kyros Vassaras în România ne-a ajutat enorm de mult să curățăm fotbalul românesc.

Vă amintiți că, înainte de 2014, am avut doi foști președinți ai Comisiei de Arbitri care au mers la închisoare pentru corupție în fotbal (n.r. - Gheorghe Constantin și Vasile Avram). Prin urmare, acesta a fost primul obiectiv pe care considerăm că ni l-am atins.

Nu cred că în ultimii 12 ani ați mai auzi de probleme de corupție în arbitrajul românesc.

Al doilea obiectiv cu care am lucrat a fost să putem să creștem nivelul de pregătire al arbitrului român, astfel încât să influențăm numărul delegărilor acestora la nivel internațional.

Din nou, România a reușit să-și înregistreze obiective importante, pași importanți în această direcție. România, în momentul de față, la nivelul delegărilor este în topul european.

Revenind la nivel național, ceea ce descoperim este că avem un campionat, poate chiar cel mai intens și cel mai disputat campionat vreodată din țara noastră.

Niciodată, probabil, nu am fi avut cu 5-6 etape, poate chiar mai mult decât atât, înainte de finalul sezonului regulat, o asemenea presiune.

Cu siguranță am văzut cu toții greșeli de arbitraj, care au fost și asumate, fie prin o perioadă lungă de timp de suspendare primită de către arbitri, fie chiar de președintele Comisiei Centrale de Arbitri”.

Ceea ce ne dorim ca Federație este să ne asigurăm că, în continuare, fotbalul românesc este într-o zonă de integritate, în primul rând atunci când vine vorba de arbitraj, fiindcă arbitrajul a fost un instrument utilizat înainte de 2014 de către mulți conducători din fotbalul românesc la nivelul cluburilor Răzvan Burleanu, președinte FRF

Răzvan Burleanu: „Arbitrii se confruntă cu o mare provocare”

Președintele FRF a identificat și problemele cu care se confruntă arbitrii, pe care încearcă să le rezolve cât mai curând posibil.

În același timp, ceea ce ne interesează este să ne uităm și în viitor, în lunile următoare, în anii următori, să vedem ce putem să facem ca să putem să îmbunătățim aceste lucruri.

Și când spun acest lucru, cu siguranță ne uităm la implementarea VAR în România (n.r. - în sezonul 2022/2023). Vă amintiți cât de dificil ne-a fost ca ecosistem fotbalistic, FRF, LPF, cluburi, să agreăm ca să intrăm în această direcție.

De aceea sunt sigur că, din următorul sezon competițional, mult mai multe decizii ale arbitrilor vor fi mai corecte. Și de ce spun acest lucru? În momentul de față, arbitrii se confruntă cu o mare provocare.

Și anume că meciurile nu se filmează întotdeauna de pe niște poziții optime pentru camerele de transmisiune TV. Ceea ce înseamnă că, în mod automat, unghiurile la care au acces arbitrii sunt destul de periclitate”, a mai adăugat Răzvan Burleanu.

„Prima țară din regiune care va implementa ofsaidul semiautomat”

Răzvan Burleanu a găsit și o soluție pentru a se evita cât mai multe erorile de arbitraj.

„De anul viitor, lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri, cu eAD, care e deținătorul de drepturi TV, ca România, din următorul sezon competițional, să facă trecerea la un hub.

Federația Română de Fotbal investește, chiar în perioada aceasta în care noi suntem aici, aproximativ un milion de euro în ceea ce înseamnă acest nou spațiu care va fi la Mogoșoaia.

Vrem să ne conectăm mai mult la ceea ce înseamnă noile tehnologii și să fim prima țară din regiune care va implementa ofsaidul semiautomat. Lucrăm cu acest concept, cu acest proiect pe masă.

Acest proiect presupune că toate stadioanele din România vor fi dotate cu șase camere fixe, astfel încât, din camera VAR, vom avea șase unghiuri noi la care arbitrii vor avea acces.

I-aș ruga pe toți președinții de club din România să recunoască toată această dezvoltare prin care fotbalul românesc a trecut și arbitrajul românesc la fel. Și în același timp să nu se uite la domnul Vassaras ca fiind cel vinovat de vreo greșeală de arbitraj.

În același timp, ce mi-aș dori e să-i văd pe președinții de cluburi reclamând și atunci când s-a greșit în favoarea lor”.

Când se comite o greșeală, ce ne interesează ca federație este să fim siguri că greșeala respectivă nu a fost intenționată. După care ce ne interesează este ca echipa în defavoarea căreia s-a greșit și cealaltă echipă care a fost favorizată să împărtășească opinii similare, ceea ce este foarte dificil Răzvan Burleanu, președinte FRF

Citește și

„Nu există pentru mine!” Michael Jordan, în cea mai aprinsă dezbatere din SUA: „Creează animozitate”
Baschet
13:17
„Nu există pentru mine!” Michael Jordan, în cea mai aprinsă dezbatere din SUA: „Creează animozitate”
Citește mai mult
„Nu există pentru mine!” Michael Jordan, în cea mai aprinsă dezbatere din SUA: „Creează animozitate”
Primire de gală FOTO+VIDEO. Mirel Rădoi, prima zi la FCSB. Gestul suporterilor și promisiunea făcută noului antrenor
Superliga
12:23
Primire de gală FOTO+VIDEO. Mirel Rădoi, prima zi la FCSB. Gestul suporterilor și promisiunea făcută noului antrenor
Citește mai mult
Primire de gală FOTO+VIDEO. Mirel Rădoi, prima zi la FCSB. Gestul suporterilor și promisiunea făcută noului antrenor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FRF liga 1 arbitraj CCA Kyros Vassaras razvan burleanu
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor » Valverde, show pe Bernabeu
LIVE Real Madrid - Manchester City  și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor » Valverde, show pe Bernabeu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share