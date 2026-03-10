Îi ia apărarea lui Vassaras  Răzvan Burleanu anunță noi măsuri pentru reducerea erorilor de arbitraj: „Lucrăm cu acest proiect pe masă”

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a abordat subiectul problemelor de arbitraj din Liga 1, erori care au stârnit adevărate controverse în ultima perioadă.

În ultimele etape din Liga 1 au existat mai multe controverse privind arbitrajul.

Ulterior, Comisia Centrală a Arbitrilor, prin vocea președintelui Kyros Vassaras, a publicat o analiză a acelor faze.

Răzvan Burleanu: „Kyros Vassaras ne-a ajutat enorm de mult să curățăm fotbalul românesc”

Întrebat dacă a avut discuții cu Kyros Vassaras, președintele CCA, după toate controversele din Liga 1 privind arbitrajul, Răzvan Burleanu a spus:

„ În primul rând, prezența lui Kyros Vassaras în România ne-a ajutat enorm de mult să curățăm fotbalul românesc.

Vă amintiți că, înainte de 2014, am avut doi foști președinți ai Comisiei de Arbitri care au mers la închisoare pentru corupție în fotbal (n.r. - Gheorghe Constantin și Vasile Avram). Prin urmare, acesta a fost primul obiectiv pe care considerăm că ni l-am atins.

Nu cred că în ultimii 12 ani ați mai auzi de probleme de corupție în arbitrajul românesc.

Al doilea obiectiv cu care am lucrat a fost să putem să creștem nivelul de pregătire al arbitrului român, astfel încât să influențăm numărul delegărilor acestora la nivel internațional.

Din nou, România a reușit să-și înregistreze obiective importante, pași importanți în această direcție. România, în momentul de față, la nivelul delegărilor este în topul european.

Revenind la nivel național, ceea ce descoperim este că avem un campionat, poate chiar cel mai intens și cel mai disputat campionat vreodată din țara noastră.

Niciodată, probabil, nu am fi avut cu 5-6 etape, poate chiar mai mult decât atât, înainte de finalul sezonului regulat, o asemenea presiune.

Cu siguranță am văzut cu toții greșeli de arbitraj, care au fost și asumate, fie prin o perioadă lungă de timp de suspendare primită de către arbitri, fie chiar de președintele Comisiei Centrale de Arbitri”.

Ceea ce ne dorim ca Federație este să ne asigurăm că, în continuare, fotbalul românesc este într-o zonă de integritate, în primul rând atunci când vine vorba de arbitraj, fiindcă arbitrajul a fost un instrument utilizat înainte de 2014 de către mulți conducători din fotbalul românesc la nivelul cluburilor Răzvan Burleanu, președinte FRF

Răzvan Burleanu: „Arbitrii se confruntă cu o mare provocare”

Președintele FRF a identificat și problemele cu care se confruntă arbitrii, pe care încearcă să le rezolve cât mai curând posibil.

„ În același timp, ceea ce ne interesează este să ne uităm și în viitor, în lunile următoare, în anii următori, să vedem ce putem să facem ca să putem să îmbunătățim aceste lucruri.

Și când spun acest lucru, cu siguranță ne uităm la implementarea VAR în România (n.r. - în sezonul 2022/2023). Vă amintiți cât de dificil ne-a fost ca ecosistem fotbalistic, FRF, LPF, cluburi, să agreăm ca să intrăm în această direcție.

De aceea sunt sigur că, din următorul sezon competițional, mult mai multe decizii ale arbitrilor vor fi mai corecte. Și de ce spun acest lucru? În momentul de față, arbitrii se confruntă cu o mare provocare.

Și anume că meciurile nu se filmează întotdeauna de pe niște poziții optime pentru camerele de transmisiune TV. Ceea ce înseamnă că, în mod automat, unghiurile la care au acces arbitrii sunt destul de periclitate”, a mai adăugat Răzvan Burleanu.

„Prima țară din regiune care va implementa ofsaidul semiautomat”

Răzvan Burleanu a găsit și o soluție pentru a se evita cât mai multe erorile de arbitraj.

„De anul viitor, lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri, cu eAD, care e deținătorul de drepturi TV, ca România, din următorul sezon competițional, să facă trecerea la un hub.

Federația Română de Fotbal investește, chiar în perioada aceasta în care noi suntem aici, aproximativ un milion de euro în ceea ce înseamnă acest nou spațiu care va fi la Mogoșoaia.

Vrem să ne conectăm mai mult la ceea ce înseamnă noile tehnologii și să fim prima țară din regiune care va implementa ofsaidul semiautomat. Lucrăm cu acest concept, cu acest proiect pe masă.

Acest proiect presupune că toate stadioanele din România vor fi dotate cu șase camere fixe, astfel încât, din camera VAR, vom avea șase unghiuri noi la care arbitrii vor avea acces.

I-aș ruga pe toți președinții de club din România să recunoască toată această dezvoltare prin care fotbalul românesc a trecut și arbitrajul românesc la fel. Și în același timp să nu se uite la domnul Vassaras ca fiind cel vinovat de vreo greșeală de arbitraj.

În același timp, ce mi-aș dori e să-i văd pe președinții de cluburi reclamând și atunci când s-a greșit în favoarea lor”.

Când se comite o greșeală, ce ne interesează ca federație este să fim siguri că greșeala respectivă nu a fost intenționată. După care ce ne interesează este ca echipa în defavoarea căreia s-a greșit și cealaltă echipă care a fost favorizată să împărtășească opinii similare, ceea ce este foarte dificil Răzvan Burleanu, președinte FRF

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport