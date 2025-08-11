Rodrygo, în Premier League? Starul brazilian e pe lista unui colos din Anglia. Ce sumă cere Real Madrid

- Rodrygo (24 de ani), brazilianul din atacul lui Real Madrid, este dorit de Manchester City.
- Jucătorul „blanco” e nemulțumit de statutul de rezervă și ia în calcul o posibilă plecare în această vară.
Guardiola încearcă să pună la punct echipa după sezonul precedent, unul modest pentru echipa sa, iar Rodrygo poate fi un element important pentru tehnicianul spaniol.
Rodrygo este noua țintă a celor de la Manchester City
Brazilianul a fost de multe ori decisiv pentru Real Madrid în ultimii ani, atât în LaLiga, cât și în Liga Campionilor, însă, cu toate acestea, Rodrygo prinde destul de rar primul „11” în echipa „galacticilor”.
Acum, acesta are șansa unei schimbări, după ce a intrat pe radarul celor de la Manchester City, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.
Real Madrid nu este dispusă să renunțe prea ușor la Rodrygo, iar suma de transfer cerută de aceștia s-ar învârti în jurul a 100 de milioane de euro.
„Cetățenii” au renunțat și la serviciile lui Jack Grealish, care s-ar fi înțeles deja cu Everton, după evoluția slabă din stagiunea anterioară.
Transferurile realizate de Manchester City în această vară
- Tijjani Reijnders - 55 milioane de euro
- Rayan Ait-Nouri - 36,8 milioane de euro
- Rayan Cherki - 36,5 milioane de euro
- James Trafford - 31,2 milioane de euro
- Sverre Nypan - 15 milioane de euro
- Marcus Bettinelli - 2,4 milioane de euro