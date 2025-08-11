Rodrygo, în Premier League? Starul brazilian e pe lista unui colos din Anglia. Ce sumă cere Real Madrid

Rodrygo (24 de ani), brazilianul din atacul lui Real Madrid, este dorit de Manchester City.

Jucătorul „blanco” e nemulțumit de statutul de rezervă și ia în calcul o posibilă plecare în această vară.

Guardiola încearcă să pună la punct echipa după sezonul precedent, unul modest pentru echipa sa, iar Rodrygo poate fi un element important pentru tehnicianul spaniol.

Rodrygo este noua țintă a celor de la Manchester City

Brazilianul a fost de multe ori decisiv pentru Real Madrid în ultimii ani, atât în LaLiga, cât și în Liga Campionilor, însă, cu toate acestea, Rodrygo prinde destul de rar primul „11” în echipa „galacticilor”.

Acum, acesta are șansa unei schimbări, după ce a intrat pe radarul celor de la Manchester City, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

🚨🔵 Manchester City are considering move for Rodrygo after imminent exits.



Grealish gone, McAtee and Savinho can leave… and #MCFC see Rodrygo as dream target, Guardiola big fan.



Real Madrid will let him leave if player wants - asking around €100m.



🎥 https://t.co/tXq2QCVE8s pic.twitter.com/x2YScL0ehH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Real Madrid nu este dispusă să renunțe prea ușor la Rodrygo, iar suma de transfer cerută de aceștia s-ar învârti în jurul a 100 de milioane de euro.

„Cetățenii” au renunțat și la serviciile lui Jack Grealish, care s-ar fi înțeles deja cu Everton, după evoluția slabă din stagiunea anterioară.

Transferurile realizate de Manchester City în această vară

Tijjani Reijnders - 55 milioane de euro

Rayan Ait-Nouri - 36,8 milioane de euro

Rayan Cherki - 36,5 milioane de euro

James Trafford - 31,2 milioane de euro

Sverre Nypan - 15 milioane de euro

Marcus Bettinelli - 2,4 milioane de euro

