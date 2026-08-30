Și legendele plâng câteodată VIDEO. Roger Federer nu și-a putut stăpâni lacrimile: „Am nevoie de șervețele și de ochelari de soare”
Roger Federer (FOTO: captură x.com/atptour)
Tenis

Și legendele plâng câteodată VIDEO. Roger Federer nu și-a putut stăpâni lacrimile: „Am nevoie de șervețele și de ochelari de soare”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 18:29
  • Roger Federer (45 de ani) a izbucnit în lacrimi de mai multe ori în timpul ceremoniei în cadrul căreia a fost introdus în International Tennis Hall of Fame (ITHF).
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Emblemă a sportului alb, elvețianul a fost primul jucător din istorie care a câștigat 20 de turnee de Grand Slam, fiind depășit doar de Rafael Nadal (22) și Novak Djokovic (24).

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Roger Federer, introdus în Hall of Fame: „Am nevoie de șervețele și de ochelari de soare”

În cadrul ceremoniei care a avut loc în Newport, Rhode Island (SUA), Federer a lăcrimat de mai multe ori în timp ce rememora cariera sa legendară, încheiată în 2022.

Soția lui Roger s-a emoționat în timp ce îl lăuda pe „Mister PeRFect” pentru calitățile sale în afara terenului, ca soț, tată și prieten. Mirka a fost cea care l-a prezentat pe cel de-al 272-lea membru al ITHF.

Federer și-a început discursul cu o glumă: „Oh, Doamne. Este un nivel foarte ridicat și o performanță greu de egalat. Nu știu dacă te-ai antrenat în secret”.

„Aceasta este una dintre cele mai mari onoruri din viața mea. Se numește Hall of Fame, dar faima nu a fost niciodată scopul meu. Scopul meu a fost să-mi petrec viața făcând ceva ce iubesc... alături de oameni care iubesc acest lucru la fel de mult ca mine.

Tenisul a însemnat totul pentru mine. Nu doar să joc, nu doar să câștig, ci să creez ceva nou. Este o mentalitate pe care o am. Obișnuiam să joc serviciu și voleu, aveam un joc de tranziție, uneori jucam mult dincolo de linia de fund sau chiar pe linia de fund. Și încercam chiar să-mi surprind adversarii la retur, iar unii numesc asta astăzi SABR - Sneak Attack (Atac surpriză) by Roger.

Asta era important pentru mine pe teren, dar o mare parte din ceea ce era cu adevărat important se întâmpla în afara terenului”, a spus Federer, potrivit reuters.com.

Încă scriu scrisoarea mea de dragoste adresată tenisului, iar cariera mea de jucător s-a încheiat, dar tenisul va rămâne întotdeauna la intersecția tuturor lucrurilor care îmi sunt cele mai dragi. Familia mea, prietenii noștri, ultimii 40 de ani, viitorul pe care îl construim, tenisul, pentru mine, este responsabil pentru toate acestea. Așadar, acesta nu este un rămas-bun. Roger Federer, fost lider ATP

Federer a încercat să glumească în momentul în care i-a mulțumit soției sale pentru că i-a fost aproape, dar lacrimile l-au copleșit:

„Acum, partea cu Mirka. Doamne, ce dezastru (n.r. - a început să lăcrimeze). Am nevoie de șervețele și de ochelari de soare, de tot ce mă poate proteja în acest moment.

Mesajul lui Djokovic pentru Federer

Deși nu a fost prezent la ceremonie, urmând să debuteze la US Open, Novak Djokovic a transmis un mesaj prin care l-a felicitat pe Federer.

„Roger, felicitări pentru intrarea ta în Hall of Fame. Știam cu toții că această zi urma să vină mai devreme sau mai târziu, și nu cred că cineva merită asta mai mult decât tine.

Ceea ce ai realizat, ceea ce ai reprezentat și continui să reprezinți pentru tenis și pentru sport în general este ceva cu adevărat incredibil și remarcabil.

Îți mulțumesc că ai fost un ambasador atât de extraordinar pentru sportul nostru. Sper să ai o zi minunată alături de familia ta, sărbătorind cariera ta extraordinară”, a spus Djokovic.

27-23
a fost scorul confruntărilor directe dintre Novak Djokovic și Roger Federer, în favoarea sârbului

Dorința lui Roger Federer pentru tenis: „Să se păstreze camaraderia dintre jucători”

Elvețianul a declarat că a avut „un noroc incredibil” să joace alături de legende ale tenisului din diferite generații, de la Andre Agassi și Lleyton Hewitt până la Andy Roddick, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

„Cu toții părăsim terenul la un moment dat, dar sportul continuă să evolueze. Și pe măsură ce ritmul tenisului profesionist accelerează, pe măsură ce sportul devine și mai global, sper din tot sufletul că va păstra o parte din acel spirit amator. ​Să se păstreze camaraderia dintre jucători.

Sper ca jucătorii să rămână tineri la suflet ​și să rămână fideli sinelui lor autentic, și să-și amintească mereu să nu înceteze niciodată să pună întrebări sau să-și asume riscuri.

Să facă lucruri în cadrul jocului pe care nu le-am mai văzut până acum. Să continue să ducă acest ​sport pe care îl iubim la un nivel superior și să devină din ce în ce mai buni”.

VIDEO: Întregul discurs al lui Roger Federer

Jucătorii pot fi luați în considerare pentru Hall of Fame după 5 ani de absență din circuit și trebuie să fie selectați de 75% din grupul de votanți, care include mass-media din domeniul tenisului, istorici, lideri din industrie, membri ai Hall of Fame și fani. Rezultatele votului nu sunt dezvăluite, scrie AP.

310 săptămâni
a petrecut Roger Federer pe prima poziție a clasamentului ATP

Cariera de vis a lui Roger Federer

  • Născut pe 8 august 1981, la Basel, Elveția. 1.85 metri, 85 de kilograme.
  • A încheiat anul pe locul 1 în sezoanele: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.
  • Jucător de mâna dreapta, a executat reverul cu o singură mână.
  • 103 titluri ATP în carieră, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam, iar 28 de categorie Masters.
  • A avut 1251 de victorii în carieră și a pierdut de 275 de ori. A câștigat în total doar din tenis $130.594.339.
  • A devenit pentru prima dată lider mondial pe 2 februarie 2004.

Roger Federer și titlurile de Grand Slam

Elvețianul s-a impus de opt ori la Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), de șase ori la Australian Open (2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2018), de cinci ori la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) și o dată la Roland Garros (2009).

De asemenea, a cucerit aurul olimpic la dublu masculin (Beijing 2008) și argintul la simplu (Londra 2012).

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