„Nimeni nu va învinge România!” VIDEO. Comentatorii finalei,  uluiți de performanța româncelor la Mondialele de Canotaj: „Ea e regina, legenda!”
Româncele au cucerit aurul la 8+1 FOTO Imago
Canotaj

„Nimeni nu va învinge România!” VIDEO. Comentatorii finalei, uluiți de performanța româncelor la Mondialele de Canotaj: „Ea e regina, legenda!”

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 16:03
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 16:03
  • Echipajul României de 8+1 rame feminin a obținut medalia de aur și a stabilit un nou record mondial în finala A de la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam.
  • Comentatorii cursei au fost uluiți de performanța obținută de românce. Ce au spus înainte de bărcile să treacă linia de sosire, mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Echipajul format din Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu a obținut medalia de aur după o cursă dominată autoritar de sportivele noastre.

România, două medalii de aur! Echipajul de 8+1 mixt și cel de 8+1 feminin, campioane mondiale! +  Radiș și Adam, performanță unică în istorie
Citește și
România, două medalii de aur! Echipajul de 8+1 mixt și cel de 8+1 feminin, campioane mondiale! + Radiș și Adam, performanță unică în istorie
Citește mai mult
România, două medalii de aur! Echipajul de 8+1 mixt și cel de 8+1 feminin, campioane mondiale! +  Radiș și Adam, performanță unică în istorie

„Nimeni nu va învinge România!”

Româncele au stabilit și un nou record mondial la Campionatele Mondiale de Canotaj, după ce au obținut timpul de 05:51.88.

Federația Mondială de Canotaj a publicat pe rețelele de socializare un videoclip cu momentul în care echipajul României trece linia de sosire. Comentatorii cursei au avut doar cuvinte de laudă la adresa sportivelor noastre, mai ales la adresa Simonei Radiș, care, alături de Adriana Adam, a cucerit aurul și în proba feminină de dublu rame.

„Ea este regina, legenda canotajului mondial, Simona Radiș! A reușit, cursa se desfășoară în urma ei. Marea Britanie va câștiga argintul, iar SUA, bronzul. Nimeni nu va învinge România!

Medalie de aur pentru România, un argint fantastic pentru Marea Britanie. SUA a obținut bronzul. O dezamăgire pentru olandezi. Canada, nu prea departe de frunte. Iar Noua Zeelandă se află la coada plutonului”, a transmis, plin de entuziasm, unul dintre comentatorii cursei.

Sâmbătă, sportivii din România au fost aproape de alte trei medalii, după ce au încheiat pe un loc 4 și două locuri 5.

Tot vineri, România a fost aproape de medalie și în finala masculină de dublu rame.

Ștefan Berariu și Florin Lehaci au terminat pe locul 4, după ce s-au aflat pe poziția a treia după primii 1.500 de metri.

8 medalii
a cucerit România la Campionatele Europene de canotaj de la Varese, Italia (31 iulie - 2 august). A terminat competiția pe locul 1 în clasamentul medaliilor: 6 aur, 1 argint și 1 bronz

Citește și

„N-am înțeles reacția lor” Mirel Rădoi sare în apărarea românului care a fost huiduit de fanii lui Gaziantep
Campionate
15:17
„N-am înțeles reacția lor” Mirel Rădoi sare în apărarea românului care a fost huiduit de fanii lui Gaziantep
Citește mai mult
„N-am înțeles reacția lor” Mirel Rădoi sare în apărarea românului care a fost huiduit de fanii lui Gaziantep
Mutu, ovaționat în Italia  VIDEO. Ce s-a întâmplat pe stadionul Fiorentinei » Regretul „Briliantului” și gluma care a stârnit hohote
Campionate
11:42
Mutu, ovaționat în Italia VIDEO. Ce s-a întâmplat pe stadionul Fiorentinei » Regretul „Briliantului” și gluma care a stârnit hohote
Citește mai mult
Mutu, ovaționat în Italia  VIDEO. Ce s-a întâmplat pe stadionul Fiorentinei » Regretul „Briliantului” și gluma care a stârnit hohote

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
romania canotaj simona radis campionatele mondiale de canotaj
Știrile zilei din sport
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Superliga
14:29
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Citește mai mult
FCSB, blocată la transferuri! Gigi Becali a ajuns într-o situație extremă. Motivul pentru care nu mai poate transfera străini
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
Campionate
15:55
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
Citește mai mult
Rădoi a fost concediat Gaziantep a oficializat despărțirea de român, după declarațiile care au deranjat conducerea
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
Liga Națiunilor
15:06
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
Citește mai mult
România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Superliga
14:22
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Citește mai mult
„Nu știe nimic! E un amator” Emil Grădinescu dă vina pe Becali pentru haosul de la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:55
Man, înapoi în Serie A! Un club mare al Italiei negociază pentru „tricolor”, iar afacerea e aproape rezolvată
Man, înapoi în Serie A!  Un club mare al Italiei negociază pentru „tricolor”, iar afacerea e aproape rezolvată
19:45
„Sunteți o rușine” VIDEO. Primire ostilă pentru Craiova în Giulești: „Nesimțiților, ați făcut țara de râs”
„Sunteți o rușine”  VIDEO. Primire ostilă pentru Craiova în Giulești: „Nesimțiților, ați făcut țara de râs”
19:55
Craiova își pierde titularul A refuzat contraoferta făcută de Mihai Rotaru și pleacă în MLS
Craiova își pierde titularul A refuzat contraoferta făcută de Mihai Rotaru și pleacă în MLS
18:20
Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat 1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”
Messi s-a retras din naționala Argentinei Mesajul starului a adunat  1 milion de like-uri în 20 de minute: „Aceste cuvinte le-am scris pe 21 iulie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
Top stiri
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Superliga
15:12
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Citește mai mult
Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Superliga
12:17
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Citește mai mult
Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
Superliga
11:41
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
Citește mai mult
Îl atacă pe Mihai Stoica Tănase îl face „smardoi” pe oficialul FCSB, după conflictul cu Crețu: „Nu poți să te porți așa cu jucătorii”
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
B365
09:27
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
Citește mai mult
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 23 rapid 12 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 14 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share