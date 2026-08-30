Echipajul României de 8+1 rame feminin a obținut medalia de aur și a stabilit un nou record mondial în finala A de la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam.

Comentatorii cursei au fost uluiți de performanța obținută de românce. Ce au spus înainte de bărcile să treacă linia de sosire, mai jos.

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Echipajul format din Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu a obținut medalia de aur după o cursă dominată autoritar de sportivele noastre.

„Nimeni nu va învinge România!”

Româncele au stabilit și un nou record mondial la Campionatele Mondiale de Canotaj, după ce au obținut timpul de 05:51.88.

Federația Mondială de Canotaj a publicat pe rețelele de socializare un videoclip cu momentul în care echipajul României trece linia de sosire. Comentatorii cursei au avut doar cuvinte de laudă la adresa sportivelor noastre, mai ales la adresa Simonei Radiș, care, alături de Adriana Adam, a cucerit aurul și în proba feminină de dublu rame.

„Ea este regina, legenda canotajului mondial, Simona Radiș! A reușit, cursa se desfășoară în urma ei. Marea Britanie va câștiga argintul, iar SUA, bronzul. Nimeni nu va învinge România!

Medalie de aur pentru România, un argint fantastic pentru Marea Britanie. SUA a obținut bronzul. O dezamăgire pentru olandezi. Canada, nu prea departe de frunte. Iar Noua Zeelandă se află la coada plutonului”, a transmis, plin de entuziasm, unul dintre comentatorii cursei.

Sâmbătă, sportivii din România au fost aproape de alte trei medalii, după ce au încheiat pe un loc 4 și două locuri 5.

Tot vineri, România a fost aproape de medalie și în finala masculină de dublu rame.

Ștefan Berariu și Florin Lehaci au terminat pe locul 4, după ce s-au aflat pe poziția a treia după primii 1.500 de metri.

8 medalii a cucerit România la Campionatele Europene de canotaj de la Varese, Italia (31 iulie - 2 august). A terminat competiția pe locul 1 în clasamentul medaliilor: 6 aur, 1 argint și 1 bronz

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