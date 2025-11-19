Roger Federer, în Hall Of Fame  Când va avea loc ceremonia : „Aștept cu nerăbdare”
Roger Federer, în Hall Of Fame Când va avea loc ceremonia: „Aștept cu nerăbdare"

19.11.2025
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 16:47
  • Legendarul Roger Federer (44 de ani) va fi inclus în International Tennis Hall of Fame (ITHF).
  • Ceremonia va avea loc la sfârșitul lunii august 2026 în Newport, Rhode Island (SUA).

Emblemă a sportului alb, Roger Federer a fost primul jucător din istorie care a câștigat 20 de turnee de Grand Slam, fiind depășit doar de Rafael Nadal (22) și Novak Djokovic (24).

Roger Federer va fi inclus în International Tennis Hall of Fame

Aflat la academia Swiss Tennis, locul unde și-a început cariera, sportivul elvețian a primit vestea în timpul unei convorbiri video, la care au participat alte nume importante din tenisul mondial ce au fost incluse în Hall Of Fame.

„Este o onoare extraordinară să fiu inclus în International Tennis Hall of Fame și să fiu alături de atât de mulți dintre marii campioni ai acestui sport.

De-a lungul carierei mele, am prețuit întotdeauna istoria tenisului și exemplul dat de cei care au venit înaintea mea. A fost foarte special să primesc vestea la Swiss Tennis, înconjurat de următoarea generație de jucători - locul unde a început propria mea călătorie.

Să fiu recunoscut în acest fel de către sport și de către colegii mei este o emoție profundă. Aștept cu nerăbdare să vizitez Newport în august anul viitor pentru a sărbători acest moment special alături de comunitatea tenisului”, a declarat Roger Federer, potrivit tennisfame.com.

Jucătorii pot fi luați în considerare pentru Hall of Fame după 5 ani de absență din circuit și trebuie să fie selectați de 75% din grupul de votanți, care include mass-media din domeniul tenisului, istorici, lideri din industrie, membri ai Hall of Fame și fani. Rezultatele votului nu sunt dezvăluite, scrie AP.

2022
este anul în care s-a retras Roger Federer

Cariera de vis a lui Roger Federer

  • Născut pe 8 august 1981, la Basel, Elveția. 1.85 metri, 85 de kilograme.
  • A încheiat anul pe locul 1 în sezoanele: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.
  • Jucător de mâna dreapta, a executat reverul cu o singură mână.
  • 103 titluri ATP în carieră, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam, iar 28 de categorie Masters.
  • A avut 1251 de victorii în carieră și a pierdut de 275 de ori. A câștigat în total doar din tenis $130.594.339.
  • A devenit pentru prima dată lider mondial pe 2 februarie 2004.

Roger Federer și titlurile de Grand Slam

Elvețianul s-a impus de opt ori la Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), de șase ori la Australian Open (2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2018), de cinci ori la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) și o dată la Roland Garros (2009).

De asemenea, a cucerit aurul olimpic la dublu masculin (Beijing 2008) și argintul la simplu (Londra 2012).

