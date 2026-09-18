Continuă Scandalul la Sepsi Roland Niczuly răspunde acuzațiilor lui Laszlo Dioszegi: „Cum să nu-mi doresc să joc fotbal?”
Laszlo Dioszegi și Roland Niczuly/ Foto: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Superliga

Continuă Scandalul la Sepsi Roland Niczuly răspunde acuzațiilor lui Laszlo Dioszegi: „Cum să nu-mi doresc să joc fotbal?”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 22:42
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 08:45
  • Roland Niczuly (30 de ani), portarul celor de la Sepsi, i-a dat replica lui Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor.
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Niczuly a fost titular între buturile lui Sepsi în perioada 2017-2025, însă, după retrogradarea covăsnenilor în Liga 2, goalkeeperul a fost considerat unul dintre principalii responsabili și a ajuns în dizgrația conducerii. De atunci, nu a mai evoluat în niciun meci.

Portarul mai are contract cu Sepsi până în vara lui 2027, iar într-un interviu acordat pentru primasport.ro, Dioszegi a susținut din nou că aspectul financiar este motivul pentru care Roland nu dorește să încheie înțelegerea cu clubul.

„Eu, dacă aș fi fost în locul lui, aș fi jucat pentru 50 de euro, doar să joc”, a spus patronul lui Sepsi.

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Roland Niczuly răspunde acuzațiilor lui Laszlo Dioszegi: „Cum să nu-mi doresc să joc fotbal?”

Contactat de GOLAZO.ro., Niczuly a negat vehement afirmațiile făcute de patronul covăsnenilor și a ținut să clarifice situația.

„E absurd ce se spune, că nu aș vrea să joc. M-am apucat de fotbal ca să joc fotbal, nu doar ca să stau să mă antrenez. Nu pricep de ce sunt târât în lucruri de genul ăsta.

Am respectat în totalitate deciziile clubului în privința mea, m-am pus la dispoziția lui, am înțeles că nu mai sunt dorit, dar am lucrat 10 ani împreună, am făcut lucruri extraordinare, iar acum mă văd mereu scos vinovat de câte ceva.

După ce mi s-a aruncat în spate retrogradarea, acum, o dată la câteva luni, sunt denigrat, se induce mereu ideea că stau aici pentru bani, că nu vreau să mai joc fotbal, ceea ce este total fals.

Cum să nu-mi doresc să joc fotbal? Am avut mai multe discuții, în țară și în afara ei, dar, din păcate, când ajungeam la faza finală, se întâmpla ceva și se bloca totul.

Mereu, când eram la ultimul pas, se întâmpla ceva ce nu ținea de mine. Nu acuz pe nimeni, dar lasă-mă să cred că nu este ceva întâmplător și că, de undeva, se spunea ceva neadevărat, suficient cât să cadă totul.

Atunci eu ce să fac? Să rup contractul și să stau fără echipă doar pentru că nu-i convine cuiva?

Am venit împreună cu agentul cu nenumărate variante de reziliere, dar niciodată nu au fost acceptate. Ei voiau rezilierea doar în condițiile lor.

Ori, când semnăm un contract, ambele părți trebuie să fie de acord. La fel este și în cazul rezilierii.

Eu sunt pregătit astăzi, mă antrenez cu echipa și aștept o propunere pentru a-mi continua cariera la nivelul la care am arătat atâția ani la Sepsi, când am câștigat trofee, am jucat în play-off, în cupele europene și ajunsesem chiar în vizorul echipei naționale”, a spus Roland Niczuly pentru GOLAZO.ro.

303 meciuri
are Roland Niczuly în tricoul lui Sepsi
  • De-a lungul carierei, portarul a mai evoluat pentru U Cluj și Unirea Tărlungeni.

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