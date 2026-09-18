„Mă tentează să merg acolo” Adrian Ilie ar putea reveni în fotbalul românesc! Echipa pentru care caută investitori

Adrian Ilie (52 de ani) ar putea reveni în fotbalul românesc și este tentat să se implice la Corona Brașov, formație care evoluează în Liga 3.

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„Cobra” și-a exprimat intenția de a investi la gruparea galben-albastră încă din octombrie anul trecut, când echipa era în Liga 4.

Adrian Ilie, tentat să se implice în proiectul Corona Brașov

Fostul mare internațional a evidențiat rolul important pe care academia și jucătorii formați local îl pot avea în construirea unei echipe competitive. A dat exemplu modelul Barcelona.

„Depinde foarte mult de oamenii care lucrează acolo. Din punctul meu de vedere, trebuie să ai antrenori la copii. Sunt grupe de copii din doi în doi ani, ăsta ar trebui să fie un ciclu.

Ca să copiez puțin din Barcelona, trebuie să produci doi-trei-patru jucători în doi ani de zile, să-i duci la prima echipă, să poți să-i vinzi, pentru că ai nevoie de bani.

Ne uităm la Barcelona. Dacă acești copii n-ajung la prima echipă, vând și ei cu o grămadă de bani. Trebuie să-ți crești copii talentați din orașul respectiv, care cu siguranță se găsesc, și să-i urci la prima echipă.

Deci nu doar antrenori, ci trebuie să ai mulți oameni care să lucreze pentru asta”, a declarat Adrian Ilie, citat de fanatik.ro.

Adrian Ilie: „Mă tentează să merg acolo”

Adrian Ilie nu a ascuns faptul că este tentat să se implice în proiectul de la Brașov, însă susține că pentru a se întâmpla acest lucru este nevoie de atragerea unui partener financiar puternic.

„La Brașov au început să se strângă lucrurile și pe acolo, vor să promoveze. Cine știe, poate găsim un fond de investiții cu mai mulți bani, cu Academie în spate. Mă tentează să merg acolo. Dacă găsim un fond de investiții, atunci o să dau o mână de ajutor” , a adăugat „Cobra”.

Ilie susține că un buget anual de 5 milioane de euro ar fi suficient:

„Dacă ajung în prima ligă, cu 5 milioane cred că e suficient să faci treabă bună. Acesta trebuie să fie fondul pe care să-l pună anual, normal. Ce mai iei de la Ligă, de la sponsori și poți să te duci în 8-9 milioane, ceea ce e suficient. Am avut deja anumite discuții cu oameni de afară și vom vedea.

Sunt șanse, din ce știu se face și stadion nou de 14.000 de locuri, deci este un proiect care se poate îndeplini în câțiva ani de zile. Sper ca până în iarnă să rezolvăm anumite lucruri“, a concluzionat Adrian Ilie.

În acest moment, Corona Brașov ocupă locul 2 în Liga 3, Seria 2, cu 7 puncte, două în spatele liderului Sepsi 2, după primele trei etape.

La formația brașoveană evoluează și jucători cu experiență la nivelul primului eșalon, precum Gicu Grozav, Bogdan Rusu și Alexandru Mateiu.

2022-2023 a fost ultimul sezon în care orașul de sub Tâmpa a avut echipă la nivelul primelor două ligi din România: FC Brașov, echipă desființată între timp

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