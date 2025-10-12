Grupa României s-a relansat CALCULE. Cum mergem la Mondiale după victoria cu Austria + scenariu SF: egalitate în 3 cu Austria și Bosnia!

ROMÂNIA - AUSTRIA 1-0. „Tricolorii” au reușit să obțină trei puncte mari în duelul cu liderul grupei H și mențin vii șansele chiar și la o calificare directă.

România era obligată să obțină cel puțin un punct în fața Austriei, dar a reușit să le ia pe toate 3!

CALCULE. Victoria României relansează grupa! Cum mergem la Mondiale

România mai are acum de disputat două meciuri, în deplasare cu Bosnia și acasă cu San Marino. De partea cealaltă, ex-iugoslavii mai au de jucat cu noi și cu Austria.

„Tricolorii” depind doar de ei. Două victorii, din care una la scor cu San Marino, ne garantează în proporție de 99% locul 2.

Ultimele meciuri rămase de jucat:

ROMÂNIA BOSNIA Bosnia (D) 15 noiembrie România (A) San Marino (A) 18 noiembrie Austria (D)

Cum arată calculele pentru locul 2

Pornim de la ideea că România va învinge categoric San Marino în ultima etapă, deci putem considera că în acest moment are 13 puncte. Deci locul final în grupă va depinde de meciul cu Bosnia.

victorie cu Bosnia: România va fi peste bosniaci dacă aceștia obțin maxim un punct cu Austria. În cazul în care bat, atunci vom fi la egalitate de puncte (16), iar diferența se va face la golaveraj. În acest caz, „tricolorii” ar trebui să obțină o victorie categorică acasă cu San Marino. Diferența este în acest moment de 3 goluri, deci ar trebui să câștigăm la cel puțin 4 goluri diferență în ultima etapă. Diferența poate crește sau scădea, în funcție de rezultatele din Bosnia - România și Austria - Bosnia.

România va fi peste bosniaci dacă aceștia obțin maxim un punct cu Austria. În cazul în care bat, atunci vom fi la egalitate de puncte (16), iar diferența se va face la golaveraj. În acest caz, „tricolorii” ar trebui să obțină o victorie categorică acasă cu San Marino. Diferența este în acest moment de 3 goluri, deci ar trebui să câștigăm la cel puțin 4 goluri diferență în ultima etapă. Diferența poate crește sau scădea, în funcție de rezultatele din Bosnia - România și Austria - Bosnia. Egal cu Bosnia: Putem să terminăm cel mult la egalitate de puncte cu formația ex-iugoslavă. Am avea însă nevoie ca Austria să îi învingă în ultima etapă. Chiar și așa, tot am depinde de golaveraj.

Putem să terminăm cel mult la egalitate de puncte cu formația ex-iugoslavă. Am avea însă nevoie ca Austria să îi învingă în ultima etapă. Chiar și așa, tot am depinde de golaveraj. Înfrângere cu Bosnia: GAME OVER!

Scenarii SF: egalitate în 3 + locul 1 în grupă

Există și o variantă în care Austria, România și Bosnia ar termina la egalitate de puncte, iar departajarea s-ar face la golaveraj!

Noi ar trebui să câștigăm ultimele două meciuri rămase, Austria să obțină doar un egal cu Cipru și apoi să piardă în ultima rundă cu Bosnia. Toate ar avea 16 puncte!

Austria ar fi favorită mare la locul 1, având un golaveraj foarte bun, +16 în acest moment.

Teoretic, „tricolorii” încă pot câștiga grupa. Ar trebui îndeplinite însă următoarele condiții:

România să bată Bosnia și San Marino la scor fluviu;

Bosnia să bată Austria;

Austria să piardă cu Cipru.

De ce e important locul 2?

La barajul pentru Mondial vor merge cele 12 formații clasate pe locul 2 în preliminarii, plus cel mai bine clasate 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care nu au terminat pe primele două locuri în calificări.

În acest moment, România e 99% calificată prin intermediul Nations League, însă trebuie să facă eforturi pentru a fi una dintre cele 12 echipe calificate din preliminarii.

Motivul? La baraj vor exista 4 rute cu 4 echipe care se vor înfrunta într-un mini-turneu cu semifinale și o finală. Cele 4 câștigătoare de turneu merg la Mondial.

La tragerea la sorți care va determina perechile, echipele vor fi împărțite în 4 urne valorice. Cele din preliminarii vor fi ordonate după clasamentul FIFA, pe când cele din Nations League vor intra direct în urna 4!

Și vor juca semifinala în deplasare, pe terenul unei echipe din prima urnă, adică cele mai bune formații!

Locul 2 în preliminarii i-ar da României șansa de a evita cele mai puternice 4 formații în semifinale.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Imnul României la meciul cu Austria

