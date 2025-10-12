Luciano Spalletti (66 de ani), fostul selecționer al Italiei, a vorbit despre perioada petrecută la echipa națională și despre conflictul cu Francesco Acerbi (37 de ani), jucătorul lui Inter care a refuzat convocarea.

Fotbalistul lui Inter se afla pe lista lui Spalletti în luna iunie, însă a refuzat apelul selecționerului italian, după ce a spus că a resimțit o „lipsă de respect” din partea tehnicianului.

Luciano Spalletti l-a contrazis pe Acerbi: „Nu e așa cum a spus el”

Tehnicianul a recunoscut că este încă afectat de episodul petrecut cu Acerbi, în iunie 2025. La scurt timp după acel moment, Spalletti a fost demis după 0-3 cu Norvegia.

„Încă mă bântuie. Nu vreau să fug de durerea pe care o simt. Pentru mine, echipa națională era Paradisul. Dacă se întâmplă ceva rău acolo, nu pot uita.

Așa reacționez eu. Dacă cineva mă compătimește, îi dau o lovitură cu capul și gata, dar încerc să caut ceva în mine. Sunt totuși un om norocos”, a mărturisit tehnicianul, conform gazzetta.it.

Ulterior, Spalletti a contrazis explicațiile lui Acerbi despre conflict, considerând au fost doar un pretext pentru a evita asumarea responsabilității.

În ziua anterioară convocării, l-am sunat pe Acerbi. I-am spus că terenul va dovedi dacă are dreptate, că este încă printre cei mai buni. L-am ales în locul lui Mancini, i-am spus că este un lider. Mi-a răspuns: «Dacă spuneți așa, e bine». La câteva zile după, mi-a trimis un mesaj: «Nu mai vin». Dacă el și-a creat o poveste care îl absolvă de responsabilitate, e bine pentru el, dar lucrurile nu s-au petrecut așa Luciano Spalletti

Ce a declarat Francesco Acerbi când a refuzat echipa națională: „Cer respect”

În iunie, fotbalistul a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care și-a explicat decizia.

„După o profundă reflecție, i-am comunicat astăzi antrenorului că nu voi accepta convocarea la echipa națională. Nu este o alegere luată cu ușurință, pentru că purtarea tricoului albastru a fost întotdeauna o onoare și un motiv de mândrie pentru mine.

Totuși, cred că, având în vedere evenimentele recente, nu există în prezent condițiile pentru a continua cu seninătate pe această cale. Nu caut scuze sau favoruri, ci cer respect. Și dacă acest respect lipsește din partea celor care ar trebui să conducă un grup, atunci prefer să mă dau la o parte.

Nu sunt genul de persoană care se agață de o convocare: am dat mereu totul, dar nu voi rămâne acolo unde nu mai sunt cu adevărat dorit și e clar că nu fac parte din proiectul antrenorului. Aceasta este decizia mea și, așa cum i-am spus antrenorului în această dimineață, nu este definitivă și nici dictată de furie, nici măcar de «depresie» pentru o finală de Ligă a Campionilor pierdută, ci doar de nevoia de a face un pas înapoi.

Le urez tot binele echipei naționale și coechipierilor mei: voi continua să-i susțin cu același atașament pe care l-am arătat întotdeauna pe teren”, a scris Acerbi pe Instagram.

Luciano Spalletti : „Am încercat să le transmit jucătorilor felul meu de a fi. Am greșit”

Spalletti a vorbit și despre greșelile făcute în mandatul său la echipa națională, unde a condus Italia în 24 de meciuri. Una dintre cele mai mari dezamăgiri a fost eliminarea în optimile Euro 2024, după înfrângerea cu 0-2 în fața Elveției.

„La națională am încercat să transmit jucătorilor felul meu de a fi, și probabil am greșit. Poate ar fi fost nevoie de mai multă lejeritate pentru a gestiona presiunea uriașă.

Am vrut să le arăt că fotbalul este ceva serios. Mă întrebam mereu cum vor primi jucătorii cuvintele mele”, a mai spus fostul selecționer.

Condusă acum de Gennaro Gattuso, Italia se află pe locul 2, cu 12 puncte acumulate, în grupa I din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Italia va merge sigur la Campionatul Mondial. Avem jucători puternici, iar Gattuso știe să-i facă să joace. Retegui și Kean au forță și pot crea faze periculoase. Sunt cel puțin 20–25 de jucători cu care poți construi o echipă competitivă: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Tonali, Barella… și mulți alți jucători de top. Pio Esposito îți dă convingerea că vom avea curând un atacant dominant în careu, are calități tehnice impresionante Luciano Spalletti

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport