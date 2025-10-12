- ROMÂNIA - AUSTRIA. Valentin Mihăilă (25 de ani), atacantul echipei naționale, a fost aproape de un supergol în startul partidei de pe Arena Națională.
- Mihăilă a fost aproape să deschidă scorul și în repriza secundă, după o execuție superbă.
În minutul 7 al partidei de pe Arena Națională, România a avut o ocazie imensă de a deschide scorul.
Valentin Mihăilă, foarfecă spectaculoasă cu Austria
După un contraatac rapid inițiat de Dennis Man, balonul a ajuns la Valentin Mihăilă, cel care a încercat să înscrie o execuție de mare clasă.
El a preluat balonul la marginea careului, apoi l-a ridicat la înălțime și reluat spectaculos, din foarfecă. Din păcate pentru „tricolori”, balonul a trecut pe lângă poarta apărată de Alexander Schlager.
Raed Krishan, fotoreporterul GOLAZO.ro, a surprins întreaga acțiune în 7 cadre spectaculoase:
Galerie foto (9 imagini)
În minutul 60, Mihăilă a fost din nou aproape de gol cu un șut surprinzător.
Jucătorul lui Caykur Rizespor a interceptat o mingea la marginea careului și, din cădere, a trimis puternic spre poarta lui Schlager, însă balonul a lovit bara.
După execuția spectaculoasă, selecționerul a rămas nemișcat.
Galerie foto (12 imagini)
Selecționata lui Mircea Lucescu are nevoie de o victorie în fața selecționatei austriece, pentru a mai spera la locul 2 în grupă.
Șansele României de a se clasa pe poziția secundă a grupei au crescut după ce Bosnia a remizat cu Cipru, scor 2-2.