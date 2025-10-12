ROMÂNIA - AUSTRIA. Valentin Mihăilă (25 de ani), atacantul echipei naționale, a fost aproape de un supergol în startul partidei de pe Arena Națională.

Mihăilă a fost aproape să deschidă scorul și în repriza secundă, după o execuție superbă.

În minutul 7 al partidei de pe Arena Națională, România a avut o ocazie imensă de a deschide scorul.

Valentin Mihăilă, foarfecă spectaculoasă cu Austria

După un contraatac rapid inițiat de Dennis Man, balonul a ajuns la Valentin Mihăilă, cel care a încercat să înscrie o execuție de mare clasă.

El a preluat balonul la marginea careului, apoi l-a ridicat la înălțime și reluat spectaculos, din foarfecă. Din păcate pentru „tricolori”, balonul a trecut pe lângă poarta apărată de Alexander Schlager.

Raed Krishan, fotoreporterul GOLAZO.ro, a surprins întreaga acțiune în 7 cadre spectaculoase:

În minutul 60, Mihăilă a fost din nou aproape de gol cu un șut surprinzător.

Jucătorul lui Caykur Rizespor a interceptat o mingea la marginea careului și, din cădere, a trimis puternic spre poarta lui Schlager, însă balonul a lovit bara.

După execuția spectaculoasă, selecționerul a rămas nemișcat.

Selecționata lui Mircea Lucescu are nevoie de o victorie în fața selecționatei austriece, pentru a mai spera la locul 2 în grupă.

Șansele României de a se clasa pe poziția secundă a grupei au crescut după ce Bosnia a remizat cu Cipru, scor 2-2.

