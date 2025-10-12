Direcția Generală a Poliției Municipiului București (DGPMB) a făcut primele precizări după incidentul de la baza de pregătire a celor de la FCSB.

Totodată, a venit o primă reacție și din partea finanțatorului campioanei, George Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”.

Zeci de mașini au forțat intrarea, sâmbătă seară, în baza de antrenament a celor de la FCSB pentru a organiza curse ilegale.

Peste 100 de mașini au intrat în baza de antrenament

La câteva ore după incidentul din baza de pregătire a celor de la FCSB, Poliția Capitalei a transmis că peste 100 de mașini au forțat intrarea complexului sportiv.

„Intervenție a poliției în urma unei sesizări la o bază sportivă din Sectorul 4.

În noaptea de 11 octombrie 2025, în jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul subunităților Sectorului 4 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la pătrunderea mai multor persoane și autoturisme în incinta unei parcări din cadrul unei baze sportive din Sectorul 4.

La fața locului au intervenit echipaje de ordine publică din cadrul secțiilor de poliție din Sectorul 4, precum și un echipaj al Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Forțele de ordine au procedat la evacuarea perimetrului, efectuând verificări amănunțite ale vehiculelor și persoanelor aflate în zonă.

Astfel, au fost realizate 151 de controale ale autovehiculelor și au fost efectuate 325 de legitimări și verificări ale persoanelor.

Din primele verificări a rezultat că cei prezenți pătrunseseră în spațiul bazei sportive cu intenția de a efectua manevre de tip ‘drift’ cu autoturismele proprii ”, se arată în comunicatul emis de DGPMB.

În timpul verificărilor efectuate de către Poliția Capitalei, nu au avut loc alte incidente.

Gigi Becali: „Am băgat milioane de euro în bază”

Finanțatorul clubului FCSB a cerut autorităților să ia măsuri urgente.

„Poliția să își facă treaba și voi discuta și cu Mustață să văd dacă el știe ceva clar, nu vorbe din astea, așa, pentru presă. Ce a ajuns baza mea, poligon de curse?

Vor răspunde toți cei care le-au permis ălora să intre acolo. Dar, cum naiba să intre? Păi, paznicii mei dorm? Ce a ajuns baza aia? Intră acolo fiecare cum vrea? Nu se poate așa ceva.

Adică, eu bag milioane acolo ca să se întâmple circul asta? Foarte bine că a venit Poliția! Baza aia nu e pentru curse și circ”, a declarat Gigi Becali, potrivit prosport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport