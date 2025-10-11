Presa din Albania a criticat dur decizia UEFA de a-l delega pe românul Istvan Kovacs (41 de ani) la partida cu Serbia de astăzi din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Din cauza istoricului conflictual dintre cele două țări, Federația de la Belgrad a luat o serie de măsuri dure pentru a evita o confruntare între suporteri.

„Kovacs, din țara care urăște Kosovo”

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA să arbitreze partida Serbia - Albania din cadrul grupei K din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Presa din Albania a criticat decizia forului european, scriind că „centralul” român provine din „țara care urăște Kosovo”, potrivit newsport.al.

Jurnaliștii au făcut referire inclusiv la meciul România - Kosovo din Liga Națiunilor, disputat în noiembrie 2024.

Partida a fost suspendată timp de o oră, începând cu minutul 90+4, după ce jucătorii oaspeți au părăsit terenul, iritați de câteva scandări „Serbia, Serbia”, venite din Peluza Sud a Arenei Naționale.

În cele din urmă, meciul a fost abandonat deoarece kosovarii au refuzat să revină pe gazon. România a câștigat partida la „masa verde”, scor 3-0, dar a primit o amendă uriașă, 128.000 de euro.

La meciul Serbia - Albania, Istvan Kovacs va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar arbitrul de rezervă va fi Horațiu Feșnic.

În camera VAR vor fi prezenți germanul Bastian Dankert și asistentul său, Pascal Muller.

Albanezii, păziți cu vehicule blindate

Este un meci cu miză pentru albanezi pentru că, în cazul unei victorii, șansele lor de a ocupa locul secund în grupă vor crește. Acea poziție duce la barajul pentru CM 2026, scrie top-channel.tv.

În afară de meciul cu Serbia, Albania mai are de disputat două partide: cu Andorra (ultima clasată), pe 13 noiembrie, și Anglia (lider în grupă), pe 16 noiembrie.

Dacă va câștiga meciurile cu Serbia și Andorra, atunci Albania va avea 14 puncte și, pentru a fi sigură de calificarea la baraj, trebuie să scoată un rezultat pozitiv cu Anglia.

Jucătorii albanezi au sosit vineri în Serbia, unde au fost întâmpinați de trupe speciale înarmate și vehicule blindate. Aceștia au escortat delegația până la hotel.

Steagul Albaniei, în centrul unui scandal

Tensiunile au crescut în cursul zilei de vineri, după ce sârbii au îndepărtat steagul Albaniei de pe stadion înaintea antrenamentului oficial al oaspeților, oficialii federației din Serbia susținând că au recurs la acest gest pentru a împiedica producerea unui incident de către „o persoană cu intenții malițioase”.

Cu toate acestea, sârbii susțin că drapelul Albaniei va fi prezent pe stadion la partida din această seară, potrivit top-channel.tv.

Meciul a fost clasificat drept de risc ridicat de către FIFA, care a trimis doi ofițeri de securitate în Serbia. Meciul nu se va juca la Belgrad, ci la Leskovac, din cauza climatului politic tensionat și a temerilor de posibile incidente cu huligani sârbi.

Federația Sârbă nu a pus bilete la vânzare, în timp ce toți cei 6.500 de fani care vor fi pe stadion sunt invitați selectați, inclusiv tineri de la academiile de fotbal.

Clasamentul grupei K - preliminarii CM 2026

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Anglia 5 15 2 Albania 5 8 3 Serbia 4 7 4 Letonia 5 4 5 Andorra 5 0

