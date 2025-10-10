ROMÂNIA - AUSTRIA. Adversara „tricolorilor” vine la București, după ce a zdrobit San Marino, scor 10-0, meci în care titularii au bifat o performanță remarcabilă.

România - Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Austria nu se joacă în preliminariile pentru CM 2026, unde are victorii pe linie după primele 5 meciuri jucate. Iar la meciul de joi au arătat că fiecare jucător din echipă reprezintă un pericol pentru poarta adversă.

România - Austria. Fiecare jucător e un pericol! Performanță unică reușită de austrieci

Austria s-a distrat cu San Marino, pe care a învins-o cu 10-0. Patru dintre goluri au fost marcate de vedeta Arnautovic, însă n-a vârful n-a fost singurul care s-a remarcat.

Toți jucătorii de câmp titularizați de Ralf Rangnick au reușit să contribuie la cel puțin un gol! Doar portarul a încheiat meciul fără să își aducă aportul la o reușită:

Pentz - Posch (două goluri și un assist), Danso (0g/1a), Alaba (0g/1a), Prass (0g/1a) - Laimer (1g/0a), Seiwald (0g/1a) - Schmid (1g/1a), Gregoritsch (1g/0a), Sabitzer (0g/2a) - Arnautovic (4g/0a)

Două dintre rezerve au reușit să intre pe listă: Wurmbrand (gol și assist) și Grillitsch (1 assist). Florucz, Friedl și Schopf, ceilalți jucători intrați după pauză, au rămas fără reușită.

În cazul unei victorii la București, austriecii ar fi ca și calificați la Mondial. De partea cealaltă, „tricolorii” trebuie să obțină măcar un punct pentru a menține ridicate șansele la locul 2.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

