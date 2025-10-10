„Nu vom lăsa pe nimeni să ne ia calificarea” Rangnick, avertisment pentru România: „Alt pas important la București”
Ralf Rangnick FOTO: IMAGO
„Nu vom lăsa pe nimeni să ne ia calificarea” Rangnick, avertisment pentru România: „Alt pas important la București”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 11:42
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 11:45
  • Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul Austriei, a urmărit meciul România - Republica Moldova 2-1 și a prefațat duelul direct de la București.
  • România și Austria se vor întâlni duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa #8 din prelimariile CM 2026. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV, pe Antena 1.

Austria a defilat împotriva naționalei din San Marino, la Viena, scor 10-0, iar selecționerul gazdelor și-a lăudat jucătorii, apoi a prefațat partida împotriva naționalei lui Lucescu.

Ralf Rangnick, despre România - Austria: „Putem face un alt pas important la București”

„Putem face un alt pas important la București. Dacă o să câștigăm acolo, sunt sigur că nu vom lăsa pe nimeni să ne ia calificarea. Pe de altă parte, nu cred că noi am dat totul astăzi”, a spus antrenorul Austriei.

România are șanse să termine pe locul 2 în grupa preliminară a Campionatului Mondial 2026, întrucât Bosnia a remizat împotriva Ciprului, 2-2.

Rangnick se așteaptă la un meci greu pe Arena Națională:

„Românii au început practic cu o echipă B la meciul cu Moldova. Așa că trebuie să ne pregătim pentru un meci în deplasare cu adevărat dificil. România este o echipă foarte bună, fizică”, a declarat Ralf Rangnick, potrivit skysportaustria.at.

Baumgartner, incert pentru România - Austria

Întrebat despre starea de sănătate a lui Cristoph Baumgartner, care suferă probleme la călcâi, Ralf Rangnick a anunțat că este incert pentru duelul de pe Arena Națională.

S-a îmbunătățit mult, dar trebuie să așteptăm ultima sesiune de antrenament de sâmbătă. Sper că cele câteva zile de odihnă l-au ajutat suficient încât să poată juca duminică”.

Mai mult, Austria va schimba portarul în duelul contra României. Alexander Schlager ar urma să îi ia locul lui Patrick Pentz, titular în partida contra naționalei din San Marino, potrivit sursei citate.

Alexander Schlager, portarul provenit de la Red Bull Salzburg, a jucat în două meciuri din campania de calificare, contra Ciprului (1-0) și Bosniei (2-1).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

16:34
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
17:58
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
17:44
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide, simbolul celor de la UTA, a decedat
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Mai multe știri de ultimă oră

