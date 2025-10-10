De ce vrea să demisioneze Mircea Lucescu? GOLAZO.ro a descifrat declarația cu subînțeles a selecționerului: „Am făcut o promisiune și eu sunt un om de cuvânt”

Mircea Lucescu, 80 de ani, a dat de înțeles că demisionează dacă România pierde meciul cu Austria: „Eu am făcut o promisiune și eu sunt un om de cuvânt”.

Surse GOLAZO.ro au descifrat cheia acestei declarații făcute joi seară de selecționer.

Duminică, 12 octombrie, Arena Națională va găzdui un meci crucial în preliminariile Campionatului Mondial 2026: România - Austria, live pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1.

Mircea Lucescu a avertizat că meciul cu Austria poate fi ultimul ca selecționer

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a lăsat să se înțeleagă că de rezultatul acestei confruntări depinde viitorul său pe banca naționalei. Legendarul tehnician chiar a subliniat că ar putea fi ultimul ca selecționer.

Tricolorii au nevoie obligatorie de victorie pentru a păstra șanse la locul 2. Poziția secundă ar asigura naționalei un traseu mai favorabil în meciurile de baraj comparativ cu postura de câștigătoare a grupei din Liga Națiunilor.

După succesul obținut în amicalul cu Moldova (2-1), Mircea Lucescu a oferit o declarație încărcată de subînțelesuri, care a stârnit speculații privind viitorul său pe banca naționalei.

„Să fie clar, pentru noi problema este barajul. Duminică este un meci de mare prestigiu cu Austria.

Ultimul meu meci la echipa națională a fost un meci contra Austriei (n.r. – 1986, în primul mandat). Să vedem dacă acesta va fi din nou ultimul al meu. Vom vedea”.

Lucescu: „Am făcut o promisiune și eu sunt un om de cuvânt”

Întrebat dacă ia în calcul să nu conducă naționala în meciurile de baraj, Mircea Lucescu a ridicat și mai mult nivelul de incertitudine:

„Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune și eu sunt un om de cuvânt, vom vedea ce va fi”.

Surse FRF: „Mircea Lucescu și-a asumat calificarea la Mondial de pe locul 1”

Surse federale de rang înalt au descifrat pentru GOLAZO.ro cheia declarație „eu am făcut o promisiune și eu sunt un om de cuvânt”.

Sursele susțin că Mircea Lucescu și-a asumat calificarea naționalei la Mondial de pe primul loc în grupă, una din care mai fac parte Austria, Bosnia, Cipru și San Marino.

Lucescu, în august 2024: „ Mi-am asumat răspunderea de a încerca să calificăm naționala la Cupa Mondială”

Pe 6 august 2024, tehnicianul, proaspăt despărțit de Dinamo Kiev, a semnat un contract valabil pe doi ani cu FRF, cu obiectivul clar de a duce România la Cupa Mondială din 2026 din SUA, Mexic și Canada.

„Nimeni nu e magician să obţină rezultate întâmplător. Eu mi-am asumat această răspundere de a încerca să calificăm echipa naţională la Cupa Mondială.

Eu am nevoie de ajutorul tuturor, în primul rând de ajutorul jucătorilor. Dacă vor crede în mine, vom reuşi, dacă nu vor crede în mine, mă voi da la o parte, asta nu e o problemă”, spunea Mircea Lucescu la conferința de prezentare.

FRF despre obiectivul din Liga Națiunilor: „Să ne definitivăm lotul şi jocul pentru campania de calificare la Cupa Mondială din 2026”

FRF nu i-a impus lui Mircea Lucescu obiectiv intermediar în Liga Națiunilor C, desfășurată în perioada septembrie - noiembrie 2024.

„Liga Naţiunilor nu reprezintă un obiectiv intermediar pentru că în meciurile din această competiţie ne interesează în primul rând să ne definitivăm lotul şi jocul pentru campania de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Sigur însă că ne dorim să câştigăm grupa din Liga Naţiunilor pentru a avea un traseu mai uşor la tragerea la sorţi a preliminariilor pentru Cupa Mondială”, a afirmat președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Între timp, România a câștigat cu punctaj maxim grupa din care au mai făcut parte Kosovo, Cipru și Lituania și și-a asigurat astfel barajul pentru CM 2026, ca o plasă de siguranță. Mircea Lucescu a mizat pe același nucleu de jucători care au calificat România la EURO 2024.

„Durata contractului noului selecționer este de doi ani, iar obiectivul este calificarea la Cupa Mondială din 2026. Prin experiența sa, Lucescu va aduce valoarea adăugată necesară pentru ca prima reprezentativă să facă pasul spre un nivel superior - Răzvan Burleanu, președintele FRF (6 august 2024)

Speranța lui Burleanu după tragerea la sorți: „Ne dorim ca la finalul anului 2025 să fim deja calificaţi”

După tragerea la sorți din decembrie 2024, când toată lumea a considerat că România a primit o grupă accesibilă cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a spus că îşi doreşte ca la finalul anului 2025 să naționala să fie calificată la CM 2026.

„Trebuie să continuăm să facem performanţă. După 28 de ani, avem ocazia să mergem la Mondial. Barajul din martie 2026 îl avem asigurat, dar ne dorim ca la finalul anului 2025 să fim deja calificaţi.

Asta ar însemna să câştigăm pentru a patra oară o grupă, după cea de calificare la EURO, cea de la turneul final şi cea din Liga Naţiunilor”, a spus Răzvan Burleanu.

Discuțiile despre demisie au început după eșecurile cu Bosnia și Austria

Naționala României a început cu stângul preliminariile CM 2026, cu o înfrângere acasă în fața Bosniei-Herțegovinei (0-1).

A urmat eșecul de la Viena, 1-2 cu Austria, iar presiunea pe Mircea Lucescu s-a accentuat dintr-o dată, deși barajul era asigurat!

„În niciun caz nu mă gândesc să demisionez. La echipa națională trebuie să ai în primul rând curaj. Dacă ți-e frică, mai bine nu iei echipa națională.

Merg în continuare, bineînțeles. Mai este încă o șansă câștigată de această echipă”, a precizat Mircea Lucescu.

Pe 9 septembrie, România și-a compromis definitiv șansele la locul 1, după egalul cât un eșec din Cipru, 2-2. ”Am fost extrem de dezamăgit după meciul nostru cu Cipru. Am fost așa de supărat că am vrut să-mi dau demisia”, a dezvăluit selecționerul după amicalul de joi, cu Moldova.

Promisiunea făcută de Lucescu în septembrie: „Este imposibil să nu câștigăm împotriva Austriei, imposibil!”

În urmă cu o lună, Lucescu s-a arătat dispus să demisioneze, cu condiția ca în locul lui să fie numit selecționer Gică Hagi. După două zile fierbinți de negocieri cu FRF, Il Luce a fost reconfirmat și a mai făcut o promisiune.

„Este imposibil să nu reușim să câștigăm împotriva Austriei, imposibil! Ei au un avantaj că au aceeași echipă de 5-6 ani. E interesul nostru să obținem o victorie cu Austria. Ce Dumnezeu, i-am mai bătut cu 4-0! I-am mai bătut și la ei.

M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident”, a declarat Mircea Lucescu”.

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 dă baraj. Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 dă baraj.

Programul și rezultatele din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport