  • Ianis a demonstrat că e pregătit să fie căpitanul generației sale, că Stanciu și-a găsit urmașul ideal

Ianis Hagi a demonstrat în meciurile cu Moldova și Austria că este mai mult decât un jucător talentat: este un adevărat lider. Modul în care s-a prezentat, comportamentul său, atitudinea din teren și relația cu colegii, toate au fost la superlativ.

Într-un fotbal în care deseori se vorbește mai mult decât se arată, Ianis a arătat, prin fapte, ce înseamnă să porți cu demnitate tricoul echipei naționale. Un lucru care nu i se poate reproșa la niciun meci în care a fost pe teren pentru România.

Ceea ce impresionează cel mai mult la el nu este doar jocul, ci caracterul. După o perioadă grea, marcată de o accidentare gravă și de căutarea unui mediu stabil la nivel de club, Ianis a revenit la națională cu o atitudine exemplară. Mare bilă albă! Greu de explicat după o asemenea perioadă.

Seamănă izbitor de mult, prin dăruire și determinare, cu tatăl său. Iar acest lucru nu este doar o moștenire genetică, ci dovada unei educații fotbalistice și umane solide.

Atitudine de căpitan

Am urmărit atent fiecare mișcare a lui Ianis, felul în care și-a îndeplinit rolul din teren și cel oferit de banderolă. A fost disciplinat tactic, echilibrat în reacții, atent la fiecare detaliu.

Nu a riscat inutil, nu s-a pierdut în momentele tensionate și a păstrat mereu calmul. Cerebral în absolut fiecare decizie, Ianis a arătat că poate conduce prin exemplu, nu doar prin vorbe.

Acea liniște interioară, dublată de luciditate și respect pentru joc, l-a făcut să iasă în evidență într-un mod natural, firesc, de lider autentic.

În cele două meciuri recente, Ianis a fost implicat în permanență. A comunicat constant cu colegii, i-a încurajat, a dat indicații și a transmis energie. Nu a existat niciun moment în care să se ascundă de minge sau de responsabilitate.

A discutat cu arbitrul atunci când a fost nevoie, și-a temperat colegii, în special pe Mihăilă, și a dat dovadă de o maturitate rar întâlnită în generația sa. Gesturile, privirea, modul în care citea jocul, toate trădau o atitudine de căpitan.

8
recuperări a reușit Ianis Hagi, cifră care arată implicarea sa și pe fază defensivă

Liderul de care această generație are nevoie

Ianis Hagi este, fără îndoială, omul potrivit pentru a prelua banderola de la Nicolae Stanciu. Nu pentru că ar fi neapărat cel mai spectaculos jucător de pe teren, ci pentru că are toate calitățile necesare unui lider adevărat: seriozitate, echilibru, pasiune și respect pentru tricoul naționalei.

Chiar și atunci când are meciuri mai puțin reușite, Ianis nu poate fi acuzat niciodată de lipsă de implicare.

În ciuda valului de critici care îl însoțesc încă de la debutul său, Ianis continuă să demonstreze că își merită locul și încrederea selecționerului. Fanii îl iubesc, haterii îl contestă poate în egală măsură, dar nimeni nu-i poate contesta devotamentul.

Fără să fie „noul Hagi” fotbalistic vorbind, pentru că astfel de comparații le consider nedrepte, Ianis este liderul de care această generație are nevoie.

Iar felul în care a purtat banderola în ultimele două meciuri ar trebui să fie începutul unei noi etape: cea în care Ianis Hagi devine căpitanul de drept al echipei naționale a României.

