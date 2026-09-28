Furios, uluit, statuie! Reacțiile lui Gică Hagi după cele trei goluri primite în prima repriză cu Bosnia. Erori peste erori!

ROMÂNIA - BOSNIA. Gică Hagi, trei reacții total diferite la golurile luate de „tricolori” în prima repriză. 1-3 la pauză după o suită de greșeli.

Descoperă ce a făcut selecționerul în rândurile de mai jos.

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Meciul nostru cu Bosnia, care ar fi trebuit să fie o revanșă după cele două înfrângeri suferite anul trecut, în preliminariile CM 2026 (0-1 la București, 1-3 la Zenica), a început foarte rău.

În minutul 8, eram deja avertizați, după o pasă verticală care a străpuns linia defensivă a „tricolorilor” și Tabakovic a rămas singur cu portarul. Ionuț Radu a ieșit la blocaj și Tabakovic a tras pe lângă.

Hagi a răbufnit după golul de 0-1 . A gesticulat, a urlat după gafa Burcă-Radu

Doar patru minute mai târziu, un spațiu mare gol în cercul de la mijlocul terenului și bosniacii au profitat imediat.

Mingea a ajuns pe dreapta la Bajraktarevic, și el prea liber, lăsat de Eissat să facă ce voia, l-a întors și a centrat în careul mic.

Burcă s-a uitat la Gigovic cum se înalță de lângă el, iar Radu a sărit și el greșit. Duetul gafelor. Mingea era în plasă.

Același Gigovic care a înscris pentru Bosnia la 0-1 pe Arena Națională, în martie 2025, la startul calificărilor.

Gică Hagi, deja nervos după eroarea de la ocazia lui Tabakovic, a răbufnit.

Selecționerul a gesticulat furios, a început să urle la jucători, reproșându-le și spațiile mari libere în faza defensivă, și lipsa de decizie la centrarea în fața porții.

Hagi, fără reacție la 0-2 . Nu-i venea să creadă ce vede!

Peste alte șapte minute, altă nesincronizare după o lovitură de colț și Muharemovic a înscris cu capul.

Câteva zeci de secunde,. Hagi nu a mai avut nicio reacție. A rămas cu mâna la bărbie, aproape nevenindu-i să creadă ce se întâmplă.

S-a trezit la faza următoare, după altă greșeală, și s-a întors spre banca de rezerve, arătându-le asistenților cât de nemulțumit era.

Hagi, statuia deznădejdii la 1-3 . Stupefiat ce cadouri facem Bosniei!

Și-a revenit la golul lui Bîrligea, de 1-2, a aplaudat, a urmat alt șoc.

Radu a respins un șut unde nu trebuia să respingă niciodată. În față! Stoperii nu l-au ajutat. Primul a reacționat tot Tabakovic și s-a făcut 1-3.

Antrenorul a rămas nemișcat, ca o statuie. Era stupefiat de cadourile făcute de noi Bosniei!

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