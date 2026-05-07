„Asta arată ce fel de echipă suntem”  Luis Enrique, încântat după ce PSG s-a calificat din nou în finala Ligii Campionilor: „Este incredibil!”
alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 09:59
  • Bayern - PSG 1-1 (5-6 la general). Luis Enrique (55 de ani), antrenorul parizienilor, a vorbit despre cea de-a doua calificare consecutivă obținută de echipa sa în finala Ligii Campionilor.
  • În ultimul act al competiției, PSG o va întâlni pe Arsenal, pe 30 mai, la Budapesta.

Ousmane Dembele a deschis scorul în minutul 3, iar Harry Kane a restabilit egalitatea în prelungiri, în minutul 90+4.

Reușita englezului nu a fost de ajuns pentru ca Bayern să obțină biletele pentru finala UCL.

Bayern - PSG 1-1. Luis Enrique: „Acum este momentul să ne bucurăm”

Luis Enrique se declară mulțumit de prestația echipei sale și este încrezător că PSG poate cuceri din nou trofeul Ligii Campionilor.

„Este incredibil. Cred că ceea ce am arătat în această seară (n.r. - miercuri), dar și pe parcursul întregului sezon, mai ales în Liga Campionilor, a fost la un nivel incredibil.

Am jucat împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din lume, în deplasare, și am făcut-o cu toată maturitatea și personalitatea necesare. Asta arată ce fel de echipă suntem.

Alături de aproape 4.000 de suporteri veniți să ne susțină, am suferit împreună, pentru că într-un astfel de meci există întotdeauna momente dificile. Dar suntem fericiți. Am demonstrat că ne place să avem posesia, însă știm să ne apărăm și foarte bine.

Acum este momentul să ne bucurăm de această calificare împreună cu toți parizienii și să ne concentrăm pe o nouă finală de Liga Campionilor.

Au trecut trei ani de când am ajuns la Paris și am simțit întotdeauna această legătură specială dintre suporteri și echipă. Este extrem de importantă, pentru că atunci când împărtășești astfel de momente cu fanii și simți cât de mult înseamnă să joci pentru PSG, este un sentiment extraordinar.

Trebuie să continuăm să muncim, pentru că mai avem încă un meci de câștigat pentru a cuceri Liga Campionilor”, a declarat Luis Enrique, conform psg.fr.

De asemenea, trebuie să câștigăm și următorul meci din campionat, împotriva lui Brest, pentru a câștiga titlul. Este important să continuăm pe acest drum! Luis Enrique, antrenor PSG

Sezonul trecut, PSG a cucerit primul trofeu al Ligii Campionilor din istorie. Parizienii au învins-o atunci pe Inter cu scorul de 5-0, partidă care a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs.

Pentru PSG urmează duelul cu Brest de pe 10 mai, din etapa 33 din Ligue 1.

VIDEO. Rezumat Bayern - PSG 1-1

