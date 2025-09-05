S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni +8 foto
S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni

alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 21:22
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 21:37
  • România - Canada. Gazonul de pe Arena Națională arată prost în seara meciului.
  • Suprafața de joc a fost schimbată la finalul lunii iulie, după ce a găzduit festivalul Neversea Kapital.
  • Partida România - Canada este transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor, pe postul Antena 1.

Înaintea duelului amical dintre România și Canada, gazonul de pe Arena Națională era deteriorat.

România - Canada 0-3 „Tricolorii", umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
România - Canada 0-3 „Tricolorii", umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
România - Canada 0-3 „Tricolorii", umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru

Gazonul de pe Arenă, stricat înaintea meciului cu Canada

Mai multe zone din apropierea liniilor ce delimitează suprafața de joc sunt lipsite de iarbă. În apropierea careului există suprafețe extinse în care gazonul este pârjolit.

De asemenea, pe întreaga suprafață de joc pot fi zărite smocuri de bucăți de gazon sărite din suprafața de joc.

Nouă partide a găzduit Arena Națională de când gazonul a fost schimbat, la finalul lunii iulie. Stadionul a fost utilizat atât pentru dueluri din Superliga, cât și pentru meciuri din cupele europene.

Ultimele 5 meciuri disputate pe Arena Națională

  • Play-off Europa League, 28 august 2025, FCSB - Aberdeen 3-0.
  • Superliga, 24 august 2025, FCSB - FC Argeș 0-2.
  • Superliga, 17 august 2025, Rapid București - FCSB 2-2.
  • Superliga, 10 august 2025, FCSB - Unirea Slobozia 0-1.
  • Turul 3 preliminar al Europa League, 7 august, FCSB - Drita 3-2

Gazonul de pe Arena Națională, schimbat după Neversea Kapital

Gazonul de pe cel mai mare stadion al țării a fost schimbat la finalul lunii iulie, după festivalul de muzică Neversea Kapital.

Noul gazon folosit pe Arena Națională este hibrid de tip premium, care combină iarbă naturală cu fibre polimerice. De asemenea, acesta respectă standardele UEFA.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine". Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre"

Ghinion teribil pentru Louis Munteanu! FOTO. Atacantul naționalei  s-a accidentat cu câteva minute înainte de meciul cu Canada. Cine i-a luat locul
Nationala
20:46
Ghinion teribil pentru Louis Munteanu! FOTO. Atacantul naționalei s-a accidentat cu câteva minute înainte de meciul cu Canada. Cine i-a luat locul
Ghinion teribil pentru Louis Munteanu! FOTO. Atacantul naționalei  s-a accidentat cu câteva minute înainte de meciul cu Canada. Cine i-a luat locul
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii" + ce le reproșează jucătorilor
Nationala
18:34
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii" + ce le reproșează jucătorilor
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii" + ce le reproșează jucătorilor

Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Nationala
05.09
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Nationala
05.09
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat
România - Canada 0-3 „Tricolorii", umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Nationala
05.09
România - Canada 0-3 „Tricolorii", umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
România - Canada 0-3 „Tricolorii", umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB"
Superliga
05.09
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB"
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB"
10:04
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA  Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
10:38
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
10:41
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
09:51
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
Stranieri
05.09
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică postările pro-ruse
Citește mai mult
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
05.09
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
05.09
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
05.09
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share