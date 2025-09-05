S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni

România - Canada. Gazonul de pe Arena Națională arată prost în seara meciului.

Suprafața de joc a fost schimbată la finalul lunii iulie, după ce a găzduit festivalul Neversea Kapital.

Înaintea duelului amical dintre România și Canada, gazonul de pe Arena Națională era deteriorat.

Gazonul de pe Arenă, stricat înaintea meciului cu Canada

Mai multe zone din apropierea liniilor ce delimitează suprafața de joc sunt lipsite de iarbă. În apropierea careului există suprafețe extinse în care gazonul este pârjolit.

De asemenea, pe întreaga suprafață de joc pot fi zărite smocuri de bucăți de gazon sărite din suprafața de joc.

Nouă partide a găzduit Arena Națională de când gazonul a fost schimbat, la finalul lunii iulie. Stadionul a fost utilizat atât pentru dueluri din Superliga, cât și pentru meciuri din cupele europene.

Ultimele 5 meciuri disputate pe Arena Națională

Play-off Europa League, 28 august 2025, FCSB - Aberdeen 3-0.

Superliga, 24 august 2025, FCSB - FC Argeș 0-2.

Superliga, 17 august 2025, Rapid București - FCSB 2-2.

Superliga, 10 august 2025, FCSB - Unirea Slobozia 0-1.

Turul 3 preliminar al Europa League, 7 august, FCSB - Drita 3-2

Gazonul de pe Arena Națională, schimbat după Neversea Kapital

Gazonul de pe cel mai mare stadion al țării a fost schimbat la finalul lunii iulie, după festivalul de muzică Neversea Kapital.

Noul gazon folosit pe Arena Națională este hibrid de tip premium, care combină iarbă naturală cu fibre polimerice. De asemenea, acesta respectă standardele UEFA.

