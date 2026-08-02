Revine Politic la Dinamo? Becali vrea să scape rapid de el. Andrei Nicolescu a explicat care sunt șansele +30 foto
Dennis Politic FOTO Sport Pictures
Superliga

Revine Politic la Dinamo? Becali vrea să scape rapid de el. Andrei Nicolescu a explicat care sunt șansele

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 13:27
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 13:29
  • Andrei Nicolescu, președintele și administratorul special al lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (26 de ani) și despre posibilitatea ca atacantul să revină în „Ștefan cel Mare”.
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Fotbalistul a plecat de la Dinamo la FCSB în vara lui 2025, într-o tranzacție în care formația alb-roșie l-a primit pe Alexandru Musi și aproape un milion de euro.

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Andrei Nicolescu a explicat care sunt șansele revenirii lui Politic la Dinamo

După două sezoane bune în tricoul „câinilor”, Politic nu a reușit să se impună la FCSB și a fost împrumutat în partea a doua a stagiunii precedente la FC Hermannstadt.

Întrebat dacă Dennis Politic s-ar putea întoarce la Dinamo, Andrei Nicolescu a exclus această variantă.

„Nu, nu e cazul. Construim ceva care are un concept al lui Nuno și care are nevoie de jucători așa cum îi vede el eficienți.

Nu e vorba de calitatea intrinsecă a jucătorului, ci cât de eficient poate fi în ce vrea să creeze”, a spus oficialul „câinilor”, conform sport.ro.

14 goluri
a marcat Dennis Politic în cele 63 de meciuri disputate pentru Dinamo. Sub comanda lui Zeljko Kopic, extrema a purtat și banderola de căpitan

În sezonul 2025-2026, Politic a bifat 24 de meciuri pentru FCSB, fiind folosit mai ales ca rezervă, și alte opt partide pentru Hermannstadt.

În actuala stagiune, jucătorul a fost titular în campionat, dar a fost schimbat la pauză în ambele partide, cu FC Argeș și Csikszereda, câștigate de FCSB cu 2-0.

Politic a mai evoluat două minute în înfrângerea cu Auda, scor 2-3, din prima manșă a turului european.

FOTO. Golul marcat de Dennis Politic în meciul cu Csikszereda

Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (21).jpg
Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (21).jpg

Galerie foto (30 imagini)

Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
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Pe postul de extremă stânga, Nuno Campos îl are ca variantă principală pe Alexandru Musi, dar îi mai poate folosi pe Danny Armstrong, Rareș Mazilu, Ianis Târbă, Alex Pop, Mamadou Karamoko și Oliver Hintsa.

În partea dreaptă, tehnicianul se poate baza pe Mazilu, Armstrong și Târbă, dar și pe David Irimia, Ștefan Opriș, Alexandru Irimia, Alberto Soro, Alexandru Musi, Mamadou Karamoko și Oliver Hintsa.

„Politic a fost scos că nu e... Aici e vorba de dat gol? Toate mingile le-a pierdut, nu bagă piciorul, îi e frică. Nu contează, asta e situația. Îl ia cineva? Să-l ia cine vrea! De Politic îmi arde mie?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport, după meciul cu Csikszereda.

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