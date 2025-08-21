Ianis Hagi, la Rapid? Ce spune Victor Angelescu despre presupusele negocieri: „Nu putem! Să fie clar”

Victor Angelescu (40 de ani) a vorbit despre informațiile potrivit cărora ar exista negocieri între Rapid și Ianis Hagi (26 de ani).

Acționarul minoritar al giuleștenilor a precizat că salariul cerut de fotbalist nu se încadrează în bugetul clubului.

Internaționalul român ar fi aproape de a semna cu formația israeliană Maccabi Tel-Aviv.

Ianis Hagi este liber de contract de la începutul lunii iulie, după ce s-a despărțit de vicecampioana Scoției, Glasgow Rangers.

Angelescu neagă: „Nu am discutat nimic despre Ianis Hagi”

În ciuda zvonurilor apărute despre o posibilă sosire a lui Ianis Hagi la Rapid, Victor Angelescu spune că nu au existat negocieri între conducerea giuleștenilor și fotbalist.

Oficialul giuleștenilor susține că echipa nu are resursele financiare pentru a ajunge la un acord cu Ianis Hagi.

„Eu nu știu de așa ceva, poate are domnul Șucu anumite discuții cu Hagi. Din ce pot spune din cadrul clubului, nu am discutat nimic despre Ianis Hagi. Nu pentru că nu ar fi bun, ci pentru că, tocmai, își caută un contract foarte bun în străinătate și nu cred că se gândește la Superligă.

Eu nu știu, azi am citit și eu prima oară. Nu știu să fie vreo discuție între Dan Șucu și Hagi, să vină la Rapid și apoi la Genoa. Noi nu putem să dăm 1 milion de euro (n.r. - salariu), să fie clar. Eu vorbesc de bugetul clubului ”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

1,2 milioane de euro per an era salariul pe care Ianis Hagi îl încasa la Rangers

Din cauza neînțelegerilor financiare, Ianis Hagi a refuzat mai multe oferte în această vară, printre care și pe cea de la Legia Varșovia, formație pregătită de Edi Iordănescu.

În sezonul precedent, Ianis Hagi a jucat 32 de meciuri, a marcat 5 goluri și a oferit 7 pase decisive.

„Tricolorul” a stârns 47 de selecții pentru prima reprezentativă a României și a marcat 6 goluri.

Cota de piață a lui Ianis Hagi este de 1,5 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Ianis Hagi ar negocia cu Maccabi Tel-Aviv

Internaționalul român s-ar afla în negocieri cu Maccabi Tel-Aviv, campioana primei ligi din Israel.

Presa israeliană susține că, în cazul în care ar ajunge la un acord cu Maccabi Tel-Aviv, posibilul salariu al lui Ianis Hagi ar fi peste media salariilor fotbaliștilor din Israel.

„Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist român Gheorghe Hagi, joacă atât pe postul de mijlocaș ofensiv, cât și pe ambele flancuri. Hagi este liber de contract după ce și-a încheiat contractul cu Rangers la sfârșitul acestui sezon.

Românul a fost deja propus la Maccabi Tel Aviv de mai multe ori în trecut, dar transferul nu s-a concretizat niciodată. Acum, jucătorul se așteaptă să câștige aproximativ un milion de euro pe sezon, sumă foarte mare în comparație cu fotbalul israelian ”, au notat jurnaliștii israelieni de la sport5.co.il.

Maccabi Tel-Aviv este calificată în play-off-ul Europa League, unde va întâlni pe Dinamo Kiev, campioana Ucrainei. Prima manșă se va disputa azi, de la ora 21:00.

Israelienii pleacă cu a doua șansă de calificare în faza principală a Europa League, din cauza diferenței de valoare a loturilor. Întregul efectiv al celor de la Maccabi Tel-Aviv valorează 30,03 milioane de euro, iar lotul ucrainenilor este cotat la 90,6 milioane de euro.

