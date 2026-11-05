N-au ținut pasul România, înfrângere în fața multiplei campioane mondiale preliminariile EHF EURO 2028

Naționala României de handbal masculin a fost învinsă în deplasare de Franța, scor 27-34, în preliminariile EHF EURO 2028.

Partida desfășurată în Aix-en-Provence a consemnat și debutul oficial al selecționerului Sandu Iacob (49 de ani) pe banca „tricolorilor”.

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România a început curajos partida și a reușit să țină pasul cu multipla campioană mondială, europeană și olimpică până la scorul de 7-7.

Franța a turat motoarele și a reușit să se distanțeze la patru goluri (13-9), însă „tricolorii” au înjumătățit diferența până la pauză (15-13).

România, debut cu stângul în preliminariile EHF EURO 2028

După revenirea de la cabine, elevii antrenați de Sandu Iacob au comis mai multe erori, iar gazele au profitat din plin. Și-au creat un avantaj de +5 (23-18).

România a alergat după egalare, însă a trebuit să se recunoască învinsă, scor 27-34.

Pentru Franța, Mem a fost principalul marcator, cu 7 goluri, fiind urmat de Remili, Fabregas, Minne și Descat, fiecare cu câte 4 reușite.

De partea cealaltă, Buzle a înscris de 10 ori pentru România, în timp ce Drăgan a contribuit cu 4 goluri.

Duminică, România va înfrunta Polonia, într-un meci ce va avea loc la Tulcea, cu începere de la ora 19:00. Polonezii au câștigat primul meci al grupei, scor 33-24, cu Letonia.

Programul României în preliminariile EHF EURO 2028

5 noiembrie: Franța - România 34-27

Franța - România 34-27 8 noiembrie: România - Polonia, ora 19:00

10 martie 2027: Letonia - România

13 martie 2027: România - Letonia

5 mai 2027: România - Franța

9 mai 2027 - Polonia - România

Clasament Grupa 6 preliminarii EHF EURO 2028

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Polonia 1 2 2. Franța 1 2 3. România 1 0 4. Letonia 1 0

La turneul final merg primele două echipe din fiecare grupă și cele mai bune patru formații clasate pe locul al treilea.

22 este locul pe care a încheiat România la EHF EURO 2026

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