Vladimir Screciu (26 de ani), fundașul celor de la U Craiova, a vorbit despre interesul lui Olympiacos.

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Campioana Greciei și câștigătoarea Conference League din 2024 și-ar fi trimis scouterii la Craiova pentru a urmări evoluția lui Screciu în meciul cu Egnatia.

Scenariul ar urma să se repete și la duelul cu Copenhaga, ultimul al oltenilor din grupa XXL a celei de-a treia competiție continentală.

Vladimir Screciu, prima reacție după ce a aflat că e pe lista lui Olympiacos

Înaintea partidei cu campioana Albaniei, fundașul a fost întrebat despre posibilul interes al lui Olympiacos.

„Am citit, m-am trezit cu mesaj de la mama cu știrea. Nu știu nimic. Mă bucur dacă este să fie interes pentru mine, dar atât timp cât sunt la Universitatea Craiova încerc să-mi fac treaba cât de bine pot”, a declarat Screciu, citat de digisport.ro.

2029 este anul în care îi expiră contractul lui Screciu cu U Craiova

Pentru fundașul central, nu ar fi prima experiență în străinătate. În 2018, Genk le-a plătit oltenilor suma de 2.000.000 de euro. Ulterior, Screciu a fost împrumutat la Lommel, înainte de a reveni în Bănie, în vara lui 2020.

2.500.000 de euro este cota lui Vladimir Screciu, potrivit transfermarkt.ro

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