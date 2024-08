România a câștigat la Paris 2024 nouă medalii, mai mult decât dublu față de Tokyo 2020 și Rio 2016, două deasupra Londrei 2012. Cea mai valoroasă prezență în ultimii 16 ani la Jocuri.

Avem trei medalii de aur la această ediție, cum nu s-a întâmplat la precedentele trei Olimpiade. Dacă am mai fi învins într-o probă, am fi depășit performanța reușită la Beijing 2008 (nouă medalii, patru de aur).

Cele nouă medalii au fost obținute în patru sporturi: înot, canotaj, gimnastică și haltere. Canotajul a fost în frunte, cu cinci medalii, dublu aur și triplu argint.

Înainte de a pleca la Paris, pentru a participa la Jocurile Olimpice, Mihai Covaliu era sigur că vom cuceri mai multe medalii față de Tokyo 2020 și vom urca în clasamentul JO.

„Tot ce va fi peste 6 medalii la Jocurile Olimpice va fi un plus”

În Japonia, am fost pe locul 46, cu numai patru medalii, una singură de aur.

„Nu știu cât de sus vom fi, pentru că diferența foarte mare o face câștigarea medaliilor de aur”, a spus atunci președintele COSR într-un interviu pentru Agerpres.

„Pronosticul meu ar fi acela de a nu ne întoarce acasă cu mai puțin de șase medalii. Tot ce va fi peste va fi un plus”.

România, 9 medalii, locul 23. Cele mai bune Jocuri din ultimele 4 ediții

A intuit corect. Avem nouă medalii și suntem pe locul 23 în ierarhia olimpică.

Mai mult. Acestea sunt cele mai prolifice Jocuri ale României la ultimele patru ediții. Cea mai bună prezență în ultimii 16 ani.

Victorie mare pentru canotaj: aur la 8+1 după 20 de ani Foto: Imago

Am câștigat de peste două ori mai multe medalii față de Tokyo 2020 și Rio 2016. Și două în plus față de Londra 2012.

Ce e mai important, avem triplu aur, cum nu s-a întâmplat la precedentele trei Olimpiade.

318 medalii a cucerit România în 100 de ani la Jocurile Olimpice (93 de aur, 101 de argint și 124 de bronz)

România putea depăși performanța de la Jocurile din 2008

Încă o medalie de aur și am fi întrecut Beijing 2008. În China, în urmă cu 16 ani, am fost de patru ori pe locul 1 și am strâns nouă medalii în total. Încheind pe poziția a 17-a.

Dacă duetul Bodnar - Radiș ar fi câștigat proba de dublu vâsle (campioanele din 2020 au încheiat pe 2) sau dacă, după record olimpic în serii, Cătălin Chirilă nu s-ar fi prăbușit în semifinală, eșuând la canoe simplu 1.000 m, o probă în care era campion mondial și european, am fi fost și mai sus astăzi.

Paris 2024. Zilele de vârf, 1-3 august. La canotaj

Am participat cu 107 sportivi în 18 discipline. O sută de ani de la debutul României la Jocurile Olimpice, cursă începută tot la Paris. Am obținut 9 medalii la patru sporturi, cele mai multe la canotaj (5). Zilele de vârf, 1-3 august, la canotaj.

Locul 23

9 medalii (înot, canotaj, haltere, gimnastică)

3 aur (înot, canotaj)

4 argint (canotaj, haltere)

2 bronz (înot, gimnastică)

Aur

29 iulie - David Popovici (înot, 200 m liber)

1 august - Andrei Cornea, Marian Enache (canotaj, dublu vâsle)

3 august - Adriana Adam, Roxana Anghel, Amalia Bereș, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Victoria Petreanu, Simona Radiș, Maria Rusu, Ioana Vrînceanu (canotaj, 8 rame cu cârmaci)

Cornea-Enache, duetul de aur Foto: Imago

Argint

1 august - Ancuța Bodnar, Simona Radiș (canotaj, dublu vâsle)

2 august - Roxana Anghel, Ioana Vrînceanu (canotaj, dublu rame)

2 august - Ionela Cozmiuc, Gianina van Groningen (canotaj, dublu vâsle categoria ușoară)

7 august - Mihaela Cambei (haltere, 49 kg)

Bronz

31 iulie - David Popovici (înot, 100 m liber)

5 august - Ana Bărbosu (gimnastică, sol)

Tokyo 2020. Doar patru medalii la două sporturi

Într-o ediție derulată în timpul pandemiei de coronavirus, am avut 101 participanți (17 sporturi) și am reușit să facem performanță doar la două sporturi, canotaj și scrimă. Numai patru medalii, un singur aur. Speranțele noastre s-au spulberat după 29 iulie.

Locul 46

4 medalii (canotaj, scrimă)

1 aur (canotaj)

3 argint (canotaj, scrimă)

Aur

28 iulie - Ancuța Bodnar, Simona Radiș (canotaj, dublu vâsle)

La Tokyo, Bodnar și Radiș au sărbătorit aurul la dublu vâsle Foto: Imago

Argint

24 iulie - Ana Maria Popescu (scrimă, spadă)

28 iulie - Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu, Cosmin Pascari (canotaj, 4 rame)

29 iulie - Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă (canotaj, dublu rame)

Rio de Janeiro 2016. Cele mai slabe jocuri în 64 de ani. Dar 4 sporturi în Top 3

În Brazilia au fost numai 97 de sportivi (14 sporturi), cea mai mică delegație a României la Jocuri după 1988. Patru medalii, un aur, cel mai slab palmares tricolor de la Olimpiada din 1952. Mai mult de șase decenii! Doar locul 47, însă am avut patru sporturi în Top 3.

Locul 47

4 medalii (scrimă, tenis, canotaj, lupte libere)

1 aur (scrimă)

1 argint (tenis)

2 bronz (canotaj, lupte libere)

Aur

11 august - Ana Maria Brânză, Loredana Dinu, Simona Gherman, Simona Pop (scrimă, spadă echipe)

Campioane olimpice la spadă în 2016 Foto: Imago

Argint

12 august - Horia Tecău, Florin Mergea (tenis, dublu masculin)

Bronz

13 august - Mădălina Bereș, Andreea Boghian, Adelina Boguș, Roxana Cogianu, Iuliana Popa, Laura Oprea, Mihaela Petrilă, Ioana Strungaru, Daniela Druncea (canotaj, 8 rame cu cârmaci)

21 august - Albert Saritov (lupte libere, 97 kg)

Londra 2012. Șapte medalii la patru sporturi

Cu 103 sportivi implicați în 14 sporturi, România a câștigat inițial nouă medalii, dar cele obținute la haltere de Răzvan Martin și Roxana Cocoș au fost retrase și sportivii suspendați pentru dopaj. Patru sporturi au ieșit în evidență. Însă numai două medalii de aur în total. Și locul 29.

Locul 29

7 medalii (tir, gimnastică, judo, scrimă)

2 aur (tir, gimnastică)

4 argint (judo, scrimă, gimnastică)

1 bronz (gimnastică)

Aur

30 iulie - Alin Moldoveanu (tir, pușcă aer comprimat 10 m)

5 august - Sandra Izbașa (gimnastică, sărituri)

Sandra Izbașa, aur la Jocurile de la Londra Foto: Imago

Argint

28 iulie - Alina Dumitru (judo, 48 kg)

30 iulie - Corina Căprioriu (judo, 57 kg)

3 august - Rareș Dumitrescu, Tiberiu Dolniceanu, Florin Zalomir, Alexandru Sirițeanu (scrimă, sabie echipe)

7 august - Cătălina Ponor (gimnastică, sol)

Bronz

31 iulie - Diana Bulimar, Diana Chelaru, Larisa Iordache, Sandra Izbașa, Cătălina Ponor (gimnastică, echipe)

Beijing 2008. Nouă medalii, 4 aur, două pe 16 august

Am avut 102 sportivi (16 discipline). Totuși, la final, ne-am întors din China cu nouă medalii, dintre care patru de aur în sporturi diferite: judo, canotaj, atletism, gimnastică. Am fost printre cei mai buni între 9 și 20 august, maximum fiind atins pe 16 august: de două ori aur într-o zi.

Locul 17

9 medalii (judo, canotaj, atletism, gimnastică, scrimă, lupte libere)

4 aur (judo, canotaj, atletism, gimnastică)

1 argint (scrimă)

4 bronz (scrimă, canotaj, gimnastică, lupte libere)

4 medalii de aur (toate ale României) au fost câștigate de femei, care au cucerit în total 7 medalii (bărbații, numai două medalii de bronz)

Aur

9 august - Alina Dumitru (judo, 48 kg)

Alina Dumitru: Beijing 2008 a fost de neuitat Foto: Imago

16 august - Georgeta Andrunache/Viorica Susanu (canotaj, dublu rame)

16 august - Constantina Diță-Tomescu (atletism, maraton)

17 august - Sandra Izbașa (gimnastică, sol)

Argint

13 august - Ana Maria Brânză (scrimă, spadă)

Bronz

12 august - Mihai Covaliu (scrimă, sabie)

12 august - Andreea Acatrinei, Gabriela Drăgoi, Andreea Grigore, Sandra Izbașa, Steliana Nistor, Anamaria Tămârjan (gimnastică, echipe)

17 august - Georgeta Andrunache, Eniko Barabas, Constanța Burcică, Rodica Maria Florea, Elena Georgescu, Doina Ignat, Simona Mușat, Ioana Rotaru, Viorica Susanu (canotaj, 8 rame cu cârmaci)

20 august - Gheorghiță Ștefan (lupte libere, 74 kg)

