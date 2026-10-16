Ultimul meci al anului acasă  Cât costă un bilet la România - Polonia: „Șansa revanșei”

România va juca pe 14 noiembrie cu Polonia, în Liga Națiunilor

Ultima partidă acasă a anului 2026 pentru „tricolori” se va disputa pe Arena Națională

„Tricolorii” au patru eșecuri din tot atâtea meciuri.

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În meciul tur, naționala condusă de Gheorghe Hagi a pierdut la Varșovia, 6-0, într-un meci horror.

Acum, FRF vorbește despre revanșă, în mesajul despre bilete, postat pe site-ul oficial:

„Duelul cu Polonia va fi pentru tricolori ultimul meci al anului în fața propriilor suporteri. Și șansa unei revanșe, după eșecul categoric din tur, când naționala noastră a evoluat în zece mai bine de o oră”.

Biletele costă între 50 și 650 de lei și pot fi achiziționate online de pe bilete.frf.ro.

Pe 17 noiembrie, România se deplasează în Bosnia, pentru ultimul duel din 2026

Cele 2 meciuri ale naționalei lui Gheorghe Hagi vor putea fi urmărite liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 4 10 2. Bosnia 4 8 3. Polonia 4 4 4. România 4 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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