Ultimul meci al anului acasă  Cât costă un bilet la România - Polonia: „Șansa revanșei”

- România va juca pe 14 noiembrie cu Polonia, în Liga Națiunilor
- Ultima partidă acasă a anului 2026 pentru „tricolori” se va disputa pe Arena Națională
- „Tricolorii” au patru eșecuri din tot atâtea meciuri.
În meciul tur, naționala condusă de Gheorghe Hagi a pierdut la Varșovia, 6-0, într-un meci horror.
Acum, FRF vorbește despre revanșă, în mesajul despre bilete, postat pe site-ul oficial:
„Duelul cu Polonia va fi pentru tricolori ultimul meci al anului în fața propriilor suporteri. Și șansa unei revanșe, după eșecul categoric din tur, când naționala noastră a evoluat în zece mai bine de o oră”.
Biletele costă între 50 și 650 de lei și pot fi achiziționate online de pe bilete.frf.ro.
- Pe 17 noiembrie, România se deplasează în Bosnia, pentru ultimul duel din 2026
- Cele 2 meciuri ale naționalei lui Gheorghe Hagi vor putea fi urmărite liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Clasamentul în Liga B, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Suedia
|4
|10
|2. Bosnia
|4
|8
|3. Polonia
|4
|4
|4. România
|4
|0
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)