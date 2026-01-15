Cine transmite la TV Portugalia - România Selecționata lui George Buricea debutează la EHF Euro 2026

Portugalia și România se vor întâlni, vineri, în meciul de debut al „tricolorilor” la EHF EURO 2026.

Selecționata lui George Buricea va juca de la ora 19:00, la Herning.

EHF Euro 2026 se dispută în perioada 15 ianuarie - 1 februarie.

Cine transmite la TV Portugalia - România

Debutul României la turneul final nu va fi transmis la TV, însă va putea fi urmărit pe platforma de streaming Voyo.

Pentru a viziona meciul, doritorii trebuie să își facă un abonament care costă 5,99 euro pe lună (TVA inclus), aproximativ 30 de lei.

De menționat este că postul forului continental, EHF TV, va transmite, contra cost, toate meciurile de la turneul final, pentru 45 de lei.

Programul României în Grupa B a EHF Euro 2026

România face parte din Grupa B a Campionatului European la handbal masculin, alături de Macedonia de Nord, Portugalia și Danemarca.

Selecționata lui George Buricea va disputa toate meciurile din faza principală a competiției la Herning:

16 ianuarie, ora 19:00, Portugalia - România

18 ianuarie, ora 21:30, România - Danemarca

- Danemarca 20 ianuarie, 19:00, Macedonia de Nord - România

Lotul final al naționalei României pentru Euro 2026

România va evolua la turneul final într-o grupă alături de o țară gazdă, Danemarca, Portugalia, țară cu care s-a confruntat și în calificări, dar și Macedonia de Nord.

Cum arată lotul final al României:

Portari: Ionuț Iancu, Mihai Popescu

Ionuț Iancu, Mihai Popescu Extreme stânga: Denis Vereș, Alexandru Andrei

Denis Vereș, Alexandru Andrei Extreme dreapta: Ionuț Nistor, Sorin Grigore

Ionuț Nistor, Sorin Grigore Interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif

Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif Interi Dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiță

Adrian Stănescu, Cristian Ghiță Coordonatori: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici

Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici Pivoți: Călin Dedu, Robert Nagy, Andra Szasz

