Protest în Giulești Galeria Rapidului, măsuri radicale după vizita conducerii giuleștene la Genoa
Peluza Nord Rapid FOTO: Sport Pictures
Superliga

Protest în Giulești Galeria Rapidului, măsuri radicale după vizita conducerii giuleștene la Genoa

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 22:02
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 22:02
  • Peluza Nord Rapid a anunțat că va organiza un protest la partida cu Metaloglobus, după ce la întâlnirea dintre șefii cluburilor patronate de Dan Șucu, Rapid și Genoa, numele giuleștenilor a apărut imprimat pe culorile tricoului formației din Italia.
  • Rapid - Metaloglobus se joacă sâmbătă, de la ora 20:00, în etapa #22 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mai mulți șefi de departament din cadrul clubului Rapid au mers în Italia timp de câteva zile, pentru un schimb de experiență cu omologii lor de la Genoa.

Giuleștenii au postat apoi o imagine contestată dur de suporterii formației din Giulești. Reprezentanții cluburilor s-au fotografiat cu tricoul Rapidului pe care era imprimat numele Genoa și 1893, anul înființării, dar și cu cel al italienilor pe care scria FC Rapid 1923.

Marea problemă: culorile formației din Serie A sunt similare cu cele ale marii rivale FCSB, roșu și albastru.

Peluza Nord Rapid, protest la meciul cu Metaloglobus

Înaintea primului meci oficial din 2026, suporterii formației giuleștene au anunțat că vor protesta la partida cu Metaloglobus.

Concret, fanii își vor face apariția pe stadion în minutul 15 al meciului de pe Giulești, totul pentru a arăta conducerii ce înseamnă ca echipa să nu beneficieze de sprijinul suporterilor.

Mai mult, în comunicatul său, Peluza Nord Rapid a anunțat că aceasta este doar o primă formă de protest, ca urmare a nemulțumirilor care au existat în ultima perioadă privind conducerea clubului.

„COMUNICAT PENTRU CEI CARE „NU ÎNȚELEG"

Pentru că s-a transmis public faptul că „nu se înțelege nemulțumirea fanilor”, Peluza Nord Rapid consideră necesar să ofere o demonstrație practică. Poate explicațiile teoretice nu sunt suficiente.

Astfel, la meciul de sâmbătă cu Metaloglobus, vom face accesul pe stadion în minutul 15.

Aceasta este prima formă de protest împotriva ultimelor decizii (sau lipsei lor) ale conducerii clubului. Nu e nimic radical, nu e nimic complicat. Doar o pauză scurtă, exact cât să se observe ce înseamnă Rapid fără suporteri.

Menționăm, pentru evitarea oricăror confuzii:

susținerea noastră este necondiționată.

Noi nu suntem angajații clubului, nu avem contracte, fișe de post sau obligații asumate pe hârtie. Nu primim salarii, bonusuri sau prime. Tot ce oferim este pasiune pură, timp, bani din buzunarul propriu și o voce care nu tace.

Dacă uneori alegem să protestăm, o facem pentru că ne pasă, nu pentru că ne obligă cineva sau pentru că avem un interes financiar. Singurul nostru interes este Rapid București.

Îi invităm pe toți suporterii rapidiști care încă mai cred în respectul reciproc să ni se alăture acestui protest. Poate așa, conducerea va înțelege că suporterii nu sunt decor, zgomot de fundal sau o obligație contractuală.

Din minutul 15, revenim la normal:

cântăm, susținem echipa și facem ce am făcut mereu: steagurile și eșarfele sus, vocea la maxim.

Toți înainte, toți înapoi. Toți pentru unul, unul pentru toți. Hai Rapid!”, a transmis Peluza Nord Rapid.

Victor Angelescu declarase că va discuta cu suporterii

Ca urmare a scandalului care s-a creat, președintele Rapidului anunțase că va organiza o întâlnire cu liderii suporterilor, scopul fiind acela de a rezolva tensiunile apărute recent între fani și conducere.

„Nu vreau să comentez. Avem lucruri mai importante de făcut zilele astea. Încercăm să închidem transferurile.

Fanii sunt foarte importanți, am văzut ce au spus. Vom avea o discuție. Am fost destul de prinși în această perioadă. Nu vreau să răspund. O să vedem ce i-a supărat. Nu îmi place să răspund la supoziții.

O să avem o discuție cu ei și vom vedea care sunt nemulțumirile lor.

Mie mi se pare normal ce se întâmplă (n.r. cu Rapid și Genoa). Sunt două cluburi cu același patron. Nu îmi place să răspund până când nu voi discuta cu ei. E normal ca oamenii din club să meargă la Genoa și invers.

Nu e prima oară când suporterii noștri dau un comunicat sau au anumite păreri. Sunt sigur că vor susține echipa ca până acum. Nu am stabilit o zi exactă. Am avut alte lucruri de făcut și pregătim și primul meci de acasă.

Ne vom vedea după meci, săptămâna viitoare. Eu cred că vor veni la meci. De ce să nu susțină echipa? Sunt suporterii Rapidului.

Au arătat că susțin echipa mereu. Ei nu vin să susțină conducerea sau o anumită persoană din club, vin pentru jucători. Nu cred că nu vor veni”, declarase Angelescu, în urmă cu o zi.

FOTO. Imagini de la FCSB - Rapid 2-1

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

suporteri liga 1 rapid protest metaloglobus
