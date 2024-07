Conform criteriului cotelor jucătorilor, în clasamentul celor mai valoroase naționale, România e ultima, chiar și sub Albania, Georgia și Slovenia

În România, salariul minim e de 663 de euro: suntem cu 20% peste Serbia și cu 70% peste Albania. Și, de la 1 iulie, vom fi peste Ungaria, lângă Slovacia și Cehia

Astăzi debutează Campionatul European. Nu facem paradă de optimism. Nici publicul nu crede prea tare în șansele tricolorilor.

75%, procentajul neîncrederii

Într-un sondaj pe care GOLAZO.ro l-a inițiat încă de ieri, la întrebarea “Pe ce loc va termina România grupa de la Euro”, jumătate din răspunsuri au votat ultimul loc, alți aproape 25% susțin că vom fi pe 3.

Sigur, un sondaj pe un site nu e reprezentativ național. Dar reflectă, uneori, ca o picătură de reținere, oceanul de neîncredere.

7% dintre cei care au votat pe GOLAZO.ro au susținut că România va câștiga grupa de la Euro

La fotbal, Albania, Georgia, Turcia și Serbia sunt peste noi

E incomodă și stânjenitoare această postură. Să admitem că suntem ultimii. Am mai scris, cota de piață a tuturor naționalelor ne pune pe poziția 24, din 24! Suntem singura țară care nu trece ca valoare de 100 de milioane de euro. Georgia, Albania, Slovacia, Slovenia sunt peste noi. Jucătorii Ungariei fac de două ori cât noi.

3 jucători din lotul Slovaciei adună, ca valoare de piață, un nivel mai mare decât cel al întregului lot al României: Hancko (35 milioane euro), Skriniar (30)m Lobotka (28), în timp ce tricolorii însumează 92 de milioane

Suntem și singura echipă națională care nu are măcar un fotbalist titular indiscutabil într-un club de top din primele 5 campionate ale Europei.

Albania îi are pe Hysaj (Lazio) și Djimsiti (Atalanta), Slovacia pe Lobotka (Napoli), Georgia pe Kvaratskhelia (Napoli), Slovenia pe Oblak (Atletico), Ungaria pe Szoboszlai (Liverpool), în vreme ce lista pentru Polonia, Ucraina și Serbia e mult prea lungă.

La salariul minim suntem peste Albania, Georgia, Turcia și Serbia

Există însă ceva care ne urcă tot mai mult în clasament. Și care ne scapă de poziția de codașă la acest European. E dintr-o perspectivă economică, însă fotbalul e și va fi business, deci cele două lucruri nu pot fi separate. În plus, nivelul de trai e cel care influențează direct ierarhiile din sport.

România nu e ultima, dintre cele 24 de participante la Euro, luând în calcul salariul minim pe economie. În acest moment, nivelul salariului minim la noi e de 663 de euro. Suficient cât să lăsăm sub noi state ca Turcia sau Serbia.

Clasamentul țărilor care vor fi la Euro, care au cel mai mic salariu minim

Polonia - 978 euro

Portugalia - 956

Croația - 840

Cehia - 765

Slovacia - 750

Ungaria - 697

România - 663

Turcia - 612

Serbia - 543

Albania - 385

Ucraina - 216

Georgia - 45

Sursa: countryeconomy.com

Din iulie depășim Ungaria și egalăm Slovacia

Pe parcursul Europeanului din Germania, România are șanse să prindă optimile de finală (primele 16 țări) în topul salariului minim. De la 1 iulie, acesta va ajunge la 3.700 lei brut, adică 745 de euro. Nivel cu care am trece de Ungaria și am fi alături de Slovacia, foarte aproape chiar de Cehia.

În schimb, față de țările care stau cel mai bine la acest capitol, România e încă la distanță mare și foarte mare. Avem un salariu minim de 3 ori mai mic decât Franța și Austria, de 4 sub Danemarca și de aproape 6 ori mai scăzut decât Elveția.

Clasamentul țărilor care vor fi la Euro, care au cel mai mare salariu minim

Elveția - 3.900 euro

Danemarca - 2.400

Marea Britanie - 2.160

Olanda - 2.070

Germania - 2.055

Belgia - 1.955

Franța - 1.766

Austria - 1.700

Italia - 1.400

Spania - 1.323

Slovenia - 1.254

Danemarca, Austria și Italia nu au stabilit prin lege un salariu minim, aici funcționează doar anumite reglementări sectoriale de activitate sau regionale, pe cantoane, cum e în Elveția

Vom trăi mai bine, sigur vom avea și fotbal mai bun

Pe lângă imaginile cu afluența mare de public la antrenamentul naționalei de marți, de la Wurzburg și, fără îndoială, cele care vor urma și la meciurile oficiale, avem încă un motiv să nu ținem privirea în pământ în următoarea lună.