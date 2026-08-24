Bilete pentru Suedia - România Când se pun în vânzare și cât costă tichetele pentru primul meci din Nations League

Federația Română de Fotbal a anunțat data la care se vor pune în vânzare biletele pentru primul meci al naționalei din viitoarea ediție a Nations League.

Suedia - România se joacă pe 25 septembrie, la Solna.

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Primul duel din Liga Națiunilor va reprezenta și primul meci oficial al lui Gică Hagi în postura de selecționer al României, după revenirea pe banca tehnică.

Când se pun în vânzare biletele pentru Suedia - România

Forul condus de Răzvan Burleanu a informat că biletele se pun în vânzare începând de marți, 25 august, și a oferit o serie de informații pentru suporteri.

„Începând de marți, 25 august, și până vineri, 18 septembrie (sau până la epuizarea lor), biletele la jocul contra Suediei vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro.

Prețul unui bilet, stabilit de organizatorii partidei, este de 130 RON, fanilor tricolori fiindu-le repartizate 2.200 de locuri în Peluza Nord a stadionului (sectoarele 116-121).

Fiecare suporter poate comanda maximum 4 bilete înainte de finalizarea unei comenzi, iar biletele vor fi nominale. În procesul de achiziționare vor trebui introduse date de identificare precum nume și CNP.

Biletele comandate vor fi trimise pe adresa de e-mail de pe care s-a realizat comanda în apropierea disputării meciului, odată ce acestea vor fi distribuite de organizatori către Federația Română de Fotbal”, a transmis FRF, pe site-ul oficial.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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