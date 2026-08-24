„Nu vrea nimeni un astfel de jucător” Fostul jucător de la Real Madrid, mesaj furios: „Au fost obligați să-i prelungească contractul lui Vinicius”

Santiago Canizares (56 de ani), fost portar la Real Madrid și Valencia, a avut o reacție dură la adresa lui Vinicius Junior (26 de ani).

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În ultimele luni, starul brazilian și clubul madrilen au trecut printr-o serie de negocieri tensionate în privința prelungirii contractului. La un moment dat, presa din Spania a discutat inclusiv despre un potențial transfer la Arsenal.

Într-un final, Vinicius și Real Madrid au ajuns la un numitor comun, iar brazilianul și-a prelungit contractul până în 2032.

Santiago Canizares: „Nimeni nu vrea un astfel de jucător”

Canizares crede că nimeni nu l-a ofertat pe Vinicius pentru un transfer din cauza atitudinii sale, chiar dacă are calități fotbalistice uriașe.

„A avut loc o discuție în această vară. Mai avea un an de contract, deci fie îl vinzi, fie nu îl vinzi. Ce îți aduce din punct de vedere fotbalistic, atât îți și ia. Știi ce se întâmpla, de fapt? Nimeni nu-l voia.

Nimeni nu vrea un astfel de jucător la clubul său. Și cred că nu a primit nicio ofertă.

Real Madrid a fost obligată și nevoită să-i prelungească contractul, pentru că nicio echipă nu l-a contactat și nici nu a luat legătura cu agentul său, deoarece nimeni nu vrea un fotbalist cu aceste caracteristici.

Bine, o echipă mai mică l-ar putea dori… Newcastle (n.r. - un exemplu). Cu Vinicius se poate ridica la un alt nivel”, a spus Canizares la El Partidazo de Cope, potrivit mundodeportivo.com.

Real Madrid a debutat sâmbătă în noul sezon din La Liga, scor 2-1 pe terenul lui Espanyol, iar Vinicius a fost integralist în formația lui Jose Mourinho, fără să fie decisiv la vreun gol.

56 de apariții a bifat Vinicius pentru Real Madrid în sezonul precedent, în toate competițiile, reușind 22 de goluri și 14 pase decisive

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