Alarmă: rachetă spre Turcia! România joacă barajul CM la Istanbul. NATO a interceptat o rachetă balistică iraniană care avea ca țintă Turcia

Naționala are pe 26 martie semifinala barajului CM 2026, la Istanbul, împotriva Turciei.

Guvernul turc a protestat astăzi, după ce NATO a neutralizat o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc.

Războiul din Iran, atacul alianței SUA - Israel și reacția Teheranului, care a lansat rachete spre țările Golfului Persic pe teritoriul cărora se află baze militare americane, îngrijorează tot mai mult lumea fotbalului.

Turcia - România se joacă pe 26 martie, la Istanbul

Nu doar din perspectiva Campionatului Mondial, ci și a barajelor sale pentru calificarea la turneul final.

Și are acum legătură și cu play-off-ul în care joacă naționala noastră.

Stadionul lui Beșiktaș Foto: Imago

Pe 26 martie, FIFA a programat semifinala Turcia - România, pe stadionul Beșiktaș din Istanbul.

Primul atac al Iranului asupra Turciei de la începutul conflictului

Dar astăzi, cu trei săptămâni înaintea meciului, s-a anunțat că Turcia, țară membră NATO, a fost ținta unui atac iranian, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la începutul conflictului.

Potrivit hotnews.ro, guvernul de la Ankara a comunicat că „sistemele de apărare din estul Mediteranei ale Alianței Nord-Atlantice au interceptat o rachetă balistică lansată din Iran care viza spațiul aerian turc după ce trecuse de Irak și Siria”.

Resturile rachetei au căzut în regiunea Hatay, în sud-estul țării.

Protestul ministrului de Externe turc și mesajul dur al Ministerului Apărării

Ministrul de externe turc Hakan Fidan l-a contactat miercuri, telefonic, pe Abbas Araghchi, transmițându-i omologului său iranian protestul autorităților de la Ankara, susține Reuters.

Ministerul Apărării din Turcia a dat un comunicat dur:

„Avertizăm toate părțile să se abțină de la acțiuni care ar putea duce la o escaladare a conflictului din regiune”.

Baza aeriană Incirlik, punct de sprijin în toate operațiunile

Ținta ar fi putut fi baza aeriană Incirlik, aflată sub controlul forțelor turce, dar care este utilizată și de SUA și aliații NATO.

Conform Al-Jazeera, a fost esențială în primul război din Golf (1991), dar și ulterior, în conflictele din Irak și Afganistan.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport