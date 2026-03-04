Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al-Gharafa, dezvăluie cum arată viața în Qatar după atacurile cu rachete lansate de Iran și starea de alertă.

Tehnicianul portughez vorbește despre siguranță, restricții și modul în care fotbaliștii se adaptează la situația tensionată.

Antrenorul portughez Pedro Martins, tehnicianul lui Florinel Coman la Al-Gharafa, a povestit pentru publicația portugheză Diario de Noticias cum se desfășoară viața în Doha, aflată în stare de alertă după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și atacurile cu rachete lansate de Iran.

Martins descrie o țară precaută, cu spațiul aerian închis și competiții suspendate, dar unde viața continuă „în limitele posibilului”, iar comunitatea străină resimte un sentiment de siguranță controlată.

„Prima zi a fost puțin îngrijorătoare”

Referindu-se la primele momente de tensiune, antrenorul portughez a declarat:

„Prima zi a fost puțin îngrijorătoare, nu ascund asta. Dar chiar și atunci, când a avut loc cel mai intens flux de explozii și lansări de rachete din partea Iranului, am simțit totuși un oarecare confort, pentru că simțeam că bateriile antiaeriene din Qatar interceptau majoritatea acestora și, prin urmare, ne ofereau această liniște”.

Potrivit lui Martins, pe parcursul zilelor următoare, percepția riscului a scăzut, mai ales pentru că interceptările aveau loc mai departe de capitală.

„De exemplu, noaptea trecută am auzit doar două explozii, și acestea au fost foarte îndepărtate. La început erau mai multe și mai aproape de Doha, acum se fac mult mai în exterior”, a explicat lusitanul.

Viață cu restricții

Chiar dacă autoritățile au emis recomandări stricte, Pedro Martins spune că viața cotidiană continuă în mare parte normal.

„Ni se recomandă să nu ieșim prea mult din casă, dar eu am avut deja antrenament cu echipa mea în sală.

Când am nevoie de mâncare, merg la supermarket, care funcționează perfect normal.

Nu mai avem aceeași libertate ca înainte, pentru că oamenii sunt mai precauți, dar totul continuă în limitele normalului”, susține tehnicianul lui Florinel Coman.

„Trebuie să ne deplasăm în subsoluri, adăposturi sau stații de metrou”

Populația a primit instrucțiuni clare din partea autorităților. „Fiind alertă galbenă, trebuie să rămânem în locuințe.

Dacă apare o situație mai gravă sau urgentă, trebuie să ne deplasăm în subsoluri, adăposturi sau stații de metrou, dacă este cazul. Până în acest moment nu am avut niciun cod roșu”, a declarat Pedro Martins .

Impactul asupra fotbalului

Situația a afectat imediat competițiile din Qatar. Mai multe meciuri au fost suspendate sau amânate, iar calendarul rămâne incert.

„Noi am jucat pe 26 februarie, iar cele două meciuri programate pe 28 februarie au fost anulate. Luni trebuiau să aibă loc partidele din Liga Campionilor Asiei, dar și acestea au fost amânate.

Sincer, nu știm când vom reveni. Probabil și etapa programată pe 6 martie va fi amânată. Mai târziu vor reorganiza campionatul, la fel cum s-a întâmplat în perioada Covid”, a explicat antrenorul echipei Al Gharafa.

Spațiul aerian este închis

Pedro Martins a confirmat că deplasările internaționale sunt restricționate.

„În acest moment totul este închis pentru a ieși din țară. Știu că unii portughezi au plecat cu autobuzul spre Arabia Saudită, pentru că acolo spațiul aerian este încă deschis – Jeddah și Riyadh permit zboruri. Dar aici, în Qatar, totul este închis”.

„Vilele sunt mai sigure decât turnurile”

Antrenorul menține legătura cu alți portughezi din Qatar, inclusiv profesioniști din companii aeriene și sectorul energetic:

„Fac parte dintr-un grup al ambasadei și am mulți prieteni în aceeași situație. Mai mulți colegi de-ai mei locuiesc în turnuri, care nu sunt la fel de sigure ca vilele dintre clădiri. Ne adunăm în aceste case, pentru că este mai confortabil mental”.

Școlile și majoritatea serviciilor sunt închise, rămânând deschise doar serviciile esențiale.

„Totul este închis. Singurele lucruri deschise sunt serviciile de bază: spitalele, supermarketurile și cam atât. Chiar și restaurantele sunt în mare parte închise, deși tot ceea ce ține de hoteluri rămâne deschis”.

„Nu intenționez să plec”

În ciuda limitărilor, Pedro Martins nu intenționează să părăsească Qatarul și gestionează cu prudență programul echipei.

„Eu nu simt nesiguranță. Și chiar dacă ar exista un spațiu aerian deschis, nu intenționez să plec de aici, atâta timp cât mă simt astfel. Există oameni mai sensibili, mai speriați, înțeleg perfect.

Am prieteni mai îngrijorați, dar, sincer, în acest moment nu am intenția să plec, pentru că încă există condiții pentru a continua”, a transmis Pedro Martins.

Antrenament după patru zile de stat în casă: „Grupul se simțea puțin inconfortabil”

Tehnicianul a condus și o ședință de pregătire după câteva zile de încordare.

„Luni am avut primul antrenament. Pe de o parte, a fost bine, pentru că după patru zile jucătorii au ieșit în sfârșit din casă. Vorbim despre oameni obișnuiți cu competiția.

A fost un antrenament în sală, nu am mers pe teren. A fost bine să iasă din această rutină, dar am simțit că grupul se simțea puțin inconfortabil.

Principala preocupare a jucătorilor este legată de familii. Toți au spus același lucru, mai ales cei care au copii, cea mai mare grijă sunt copiii, care se simt mai speriați”, a povestit antrenorul lui Florinel Coman.

În timp ce Pedro Martins a ales să rămână în Qatar, familia lui este în siguranță. „Soția mea a plecat în Portugalia când s-a întâmplat totul, nu era aici. Iar copiii mei duc o viață normală în Portugalia”.

