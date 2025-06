Cum va arăta România la EURO U19 Ion Marin a anunțat lotul pentru turneul final » A renunțat la doi jucători de la FCSB

Ion Marin, selecționerul României U19, a ales cei 20 de jucători pe care se va baza la EURO 2025.

Campionatul European U19 din 2025 se va disputa în perioada 13-26 iunie 2025, pe stadioanele din București, Ploiești și Voluntari.

Din lotul anunțat inițial de Ion Marin au dispărut portarul Codruț Sandu (transferat de Dinamo), fundașul Alexandru Ureche (Budapesti VSC / Ungaria), mijlocașii Corrado Fulga (Ternana Calcio / Italia) și Mihai Toma, dar și atacantul Alexandru Stoian (ambii de la FCSB).

Bogdan Ungureanu (Rapid) a fost trecut pe listă ca al treilea portar, adițional, și poate fi folosit în cazul unor eventuale probleme medicale confirmate de UEFA pentru unul dintre portarii deja selectați în lotul final, anunță frf.ro.

România U19 a anunțat lotul pentru EURO 2025

Campioana FCSB a rămas cu un singur reprezentant în lotul României U19: fundașul Ionuț Cercel.

Portari: Máté Simon (FK Csikszereda), Rafael Munteanu (Câmpulung Muscel / Farul Constanța);

Fundași: Alin Chinteș (Unirea Ungheni / Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Emanuel Marincău (Mainz 05 / Germania), Darius Fălcușan (Empoli FC / Italia), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Răzvan Călugăr (Unirea Alba Iulia / AFC Hermannstadt), Matei Marin (Steaua București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina);

Mijlocași: Ianis Tarbă (Celta Vigo / Spania), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia), David Matei (Steaua București / Universitatea Craiova), David Păcuraru (Steaua București / Farul Constanța), Luca Băsceanu (Farul Constanța);

Atacanți: Jason Vescan-Kodor (Lecce / Italia), Vlad Dănciuțiu (Austin FC II / SUA), David Barbu (Universitatea Craiova), Ioan Vermeșan (Hellas Verona / Italia).

Programul României la EURO U19

România face parte din grupa A, alături de Spania (campioana en-titre), Danemarca și Muntenegru.

Vineri, 13 iunie, ora 21:00 – România – Muntenegru, Stadion „Arcul de Triumf”, București;

– România – Muntenegru, Stadion „Arcul de Triumf”, București; Luni, 16 iunie, ora 21:00 – România – Spania, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari;

– România – Spania, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari; Joi, 19 iunie, ora 20:00 – Danemarca – România, Stadion „Arcul de Triumf”, București.

România a organizat turneul final al EURO și în 2011. Am terminat pe ultimul loc într-o grupă cu Irlanda, Grecia și Cehia. Am făcut un singur punct, 0-0 cu Irlanda și am marcat un singur gol, reușit de Nicușor Stanciu.

Prețuri accesibile la bilete

Faza grupelor: 4 euro (categoria 1) și 3 euro (categoria 2);

4 euro (categoria 1) și 3 euro (categoria 2); Semifinale: 5 euro (categoria 1) și 4 euro (categoria 2);

5 euro (categoria 1) și 4 euro (categoria 2); Finala: 7 euro (categoria 1) și 5 euro (categoria 2).

Program complet EURO U19

Vineri, 13 iunie:

18:00 Spania – Danemarca (Stadionul Giulești)

Spania – Danemarca (Stadionul Giulești) 21:00 România – Muntenegru (Stadionul „Arcul de Triumf”)

Sâmbătă, 14 iunie:

17:00 Anglia – Norvegia (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești)

Anglia – Norvegia (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești) 20:00 Germania – Olanda (Stadionul „Anghel Iordănescu”, Voluntari)

Luni, 16 iunie

18:00 Danemarca – Muntenegru (Stadionul Giulești

Danemarca – Muntenegru (Stadionul Giulești 21:00 România – Spania (Stadionul „Anghel Iordănescu”, Voluntari)

Marți, 17 iunie

17:00 Norvegia – Țările de Jos (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești

Norvegia – Țările de Jos (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești 20:00 Germania – Anglia (Stadionul Arcul de Triumf)

Joi, 19 iunie

20:00 Muntenegru – Spania (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești)

Muntenegru – Spania (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești) 20:00 Danemarca – România (Stadionul Arcul de Triumf)

Vineri, 20 iunie

20:00 Țările de Jos – Anglia (Stadionul Giulești

Țările de Jos – Anglia (Stadionul Giulești 20:00 Norvegia – Germania (Stadionul „Anghel Iordănescu”, Voluntari)

Luni, 23 iunie

18:00 / 21:00 Semifinala 1: Câștigătoare Grupa A vs Locul 2 din Grupa B

Câștigătoare Grupa A vs Locul 2 din Grupa B 18:00 / 21:00 Semifinala 2: Câștigătoare Grupa B vs Locul 2 din Grupa A

Joi, 26 iunie

21:00 / Finala: Stadionul Giulești

Semifinalele vor avea loc pe Stadionul Giulești și pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București, locația și orele exacte urmând să fie stabilite la finalul fazei grupelor.

Citește și