Acces blocat! Unde s-a ajuns cu demolarea la stadionul Dinamo: anunțul de azi al clubului
Stadiul demolărilor. Foto: Facebook, @CS Dinamo Bucuresti
Acces blocat! Unde s-a ajuns cu demolarea la stadionul Dinamo: anunțul de azi al clubului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 14:56
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 14:56
  • Clubul Dinamo București a anunțat că, în perioada 4–9 martie 2026, accesul auto în Complexul Sportiv Dinamo va fi complet restricționat, ca urmare a lucrărilor de demolare.

Potrivit comunicatului transmis de CS Dinamo, în această etapă vor fi demolate poarta de acces de pe Strada Barbu Văcărescu și cabinele adiacente, situate în stânga și dreapta acesteia.

CS Dinamo anunță restricții în Complexul Sportiv pentru lucrările de demolare

Clubul și-a cerut scuze pentru eventualele neplăceri cauzate celor care desfășoară activități sportive în complex.

„Având în vedere derularea etapei 1 privind desființarea (demolarea) clădirilor din Complexul Sportiv DINAMO București, în cadrul obiectivului de investiții Construire Arenă Sportivă Multifuncțională pentru CS Dinamo București, vă informăm că, în perioada 04.03 - 09.03.2026, accesul auto în complex va fi interzis.

În această perioadă se vor executa lucrări de demolare a porții de acces din strada Barbu Văcărescu și a celor două cabine existente în stânga și în dreapta acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat tuturor celor care desfășoară zilnic activități sportive în Dinamo, dar este o etapă necesară în edificarea noii arene multifuncționale”, a notat CS Dinamo, în comunicatul emis.

În urmă cu patru zile, au fost demarate lucrările de excavare a pământului de pe terenul de joc, pentru a pregăti lucrările la fundația noii arene.

Stadiul lucrărilor de la noul stadion din „Ștefan cel Mare"
Stadiul lucrărilor de la noul stadion din „Ștefan cel Mare” FOTO Facebook Noul Stadion „Dinamo” (1).jpeg

Stadiul lucrărilor de la noul stadion din „Ștefan cel Mare"
Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025.
