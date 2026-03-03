Acces blocat! Unde s-a ajuns cu demolarea la stadionul Dinamo: anunțul de azi al clubului

Clubul Dinamo București a anunțat că, în perioada 4–9 martie 2026, accesul auto în Complexul Sportiv Dinamo va fi complet restricționat, ca urmare a lucrărilor de demolare.

Potrivit comunicatului transmis de CS Dinamo, în această etapă vor fi demolate poarta de acces de pe Strada Barbu Văcărescu și cabinele adiacente, situate în stânga și dreapta acesteia.

CS Dinamo anunță restricții în Complexul Sportiv pentru lucrările de demolare

Clubul și-a cerut scuze pentru eventualele neplăceri cauzate celor care desfășoară activități sportive în complex.

„Având în vedere derularea etapei 1 privind desființarea (demolarea) clădirilor din Complexul Sportiv DINAMO București, în cadrul obiectivului de investiții Construire Arenă Sportivă Multifuncțională pentru CS Dinamo București, vă informăm că, în perioada 04.03 - 09.03.2026, accesul auto în complex va fi interzis.

În această perioadă se vor executa lucrări de demolare a porții de acces din strada Barbu Văcărescu și a celor două cabine existente în stânga și în dreapta acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat tuturor celor care desfășoară zilnic activități sportive în Dinamo, dar este o etapă necesară în edificarea noii arene multifuncționale”, a notat CS Dinamo, în comunicatul emis.

În urmă cu patru zile, au fost demarate lucrările de excavare a pământului de pe terenul de joc, pentru a pregăti lucrările la fundația noii arene.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

