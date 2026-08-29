„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
Marius Baciu a vorbit despre Ronny Labonne (fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB

alt-text Silviu Dumitru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 18:02
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 18:09
  • Marius Baciu (51 de ani), antrenorul FCSB, a vorbit despre situația lui Ronny Labonne (28 de ani), fotbalist transferat în această vară de gruparea roș-albastră.
  • FCSB - UTA Arad va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 21:00.
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Fundaș dreapta din Martinica, Labonne a fost cumpărat de FCSB de la SM Caen, echipă din al treilea eșalon al Franței, pentru 100.000 de euro.

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Marius Baciu despre Ronny Labonne: „E un jucător foarte sensibil”

La FCSB, Labonne a intrat pentru prima oară pe teren în minutul 89 al meciului cu FC Argeș (2-0) din prima etapă a Ligii 1.

Fundașul lateral a mai jucat câte o repriză în meciurile cu Auda (manșa tur, 2-3) și Farul (2-2), însă a rămas pe banca de rezerve în partidele cu Auda (retur, 1-4), Sepsi (0-0), FC Botoșani (3-2) și CFR Cluj (0-1).

Marius Baciu îi ia apărarea elevului său, explicând cât de dificil a fost pentru FCSB să obțină semnătura acestuia.

„Labonne e un jucător foarte sensibil, chiar foarte sensibil. În sensul că e foarte pătimaș, muncește foarte mult, și îl văd un pic așa că… presiunea și lucrurile astea care îl apasă l-au făcut să fie stingher. Dar avem multe discuții cu el și eu cred că va fi un jucător important pentru noi.

În liga a treia din Franța sunt profesioniști. Dacă vă uitați ce înseamnă Championship în Anglia, sunt foarte mulți jucători din liga a treia (a Franței) care pleacă în liga a doua engleză. Nu ne putem compara la bugetele care sunt acolo.

Și foarte greu l-am adus și pe el de acolo. Era un jucător care era cotat foarte bine pentru ceea ce înseamnă fotbal european și nu numai.

E un jucător care se caută. Nu numai din România sau că ni l-am dorit noi. E un jucător care putea juca și la alte echipe”, a spus Baciu la conferința de presă premergătoare meciului cu UTA Arad.

Marius Baciu despre Ronny Labonne: „Poate nu va reuși”

Tehnicianul FCSB spune că Labonne are nevoie de timp pentru a se adapta, însă nu exclude varianta ca acesta să nu reușească să se impună.

„Nu s-a impus la FCSB deocamdată, Olaru s-a impus la început? Și ăsta e un tânăr, un copil. E același lucru pentru oricare jucător venit din România. Coman s-a impus la început aici? A avut nevoie de ajutor.

E un jucător care se vede ceva la el, eu cred că tocmai asta e, acomodarea cu ceea ce înseamnă spiritul Stelei (n.r. - FCSB).

Și dacă va fi susținut și ajutat, sunt ferm convins că va fi un jucător foarte bun. Cum, bineînțeles, poate nu va reuși. Un transfer tot timpul poate să fie ca la loterie. Vom vedea ce se va întâmpla”.

Nu putem să luăm capul unui jucător care a venit de două luni, o lună jumătate. Domnul Becali e patronul echipei și poate să spună chiar ce vrea dânsul, e normal, așteaptă foarte multe de la toată lumea. Eu vă pot spune că e un jucător care se pregătește, cu calitate foarte bună. Marius Baciu, antrenor FCSB

Ronny Labonne a mai evoluat în trecut la Lyon-La Duchere, Saint-Priest, Lorient B, Nimes și Caen.

Cea mai bună perioadă a carierei a petrecut-o la Nimes, echipă în tricoul căreia a jucat 64 de meciuri, reușind un gol și două pase decisive.

În sezonul precedent, acesta a evoluat la SM Caen, jucând în 26 de partide. A reușit să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive.

La echipa națională a Martinicăi, Labonne a debutat în anul 2023, iar din acel moment a strâns 6 meciuri, reușind să ofere o pasă de gol.

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