Și-a făcut tatuaj cu Jota VIDEO. Gest emoționant al celui mai bun prieten al lui Diogo: „Un mod de a-l vedea pe teren”

Ruben Neves (28 de ani) i-a adus un omagiu emoționant lui Diogo Jota.

Mijlocașul și-a făcut un nou tatuaj, dedicat celui mai bun prieten al său.

Naționala Portugaliei s-a reunit pentru prima dată de la decesul lui Diogo Jota, de la începutul luni iulie.

Echipa a organizat o ceremonie la baza de antrenament pentru a-i aduce un omagiu fostului jucător al lui Liverpool, dar și lui Jorge Costa, fost antrenor la CFR Cluj, care a murit la vârsta de 53 de ani, pe 5 august, după ce a suferit un stop cardiac.

Ruben Neves, gest emoționant în memoria lui Diogo Jota: „Un mod de a-l vedea pe teren”

Toți cei 23 de fotbaliști convocați au participat, în frunte cu Cristiano Ronaldo. Au fost însoțiți de familia lui Jota, șefii Federației de Fotbal a Portugaliei, președintele și prim-ministrul portughez și agentul Jorge Mendes.

Ruben Neves, cel mai bun prieten al lui Diogo Jota încă de pe vremea când cei doi erau colegi la Porto, a dezvăluit noul său tatuaj, care îi înfățișează pe cei doi coechiperi îmbrățișați în timpul unei partide.

Legitimat în prezent la Al-Hilal, Neves a ținut și un discurs emoționant.

„Este o persoană foarte specială pentru mine și o modalitate de a-l vedea pe teren. I-am promis că îmi voi aminti de el cât de mult pot.

Toate aceste detalii sunt o modalitate de a-l aduce lângă mine și lângă toate realizările și provocările mele”, a declarat Ruben Neves, citat de goal.com.

Mai mult decât atăt, Roberto Martinez a confirmat că tricoul cu numărul 21 purtat până de curând de Jota îi va fi acordat lui Neves.

Portugalia își începe drumul spre Cupa Mondială din 2026

Cristiano Ronaldo și coechiperii săi vor desfășura în această lună primele două meciuri din grupa F a preliminariiilor pentru Cupa Mondială din 2026.

Lusitanii vor întâlni Armenia și Ungaria, pe 6, respectiv 9 septembrie.

1998 este anul în care Portugalia a ratat ultima dată calificarea la Cupa Mondială

