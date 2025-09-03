Suspectat de crimă la 13 ani!  Un jucător al academiei lui Lyon, acuzat că a ucis un  băiat de doar 16 ani

Un jucător din academia clubului francez Olympique Lyon e suspectat de crimă după ce a înjunghiat un băiat de 16 ani.

Tânărul jucător în vârstă de 13 ani a fost reținut luni după ce a intrat în conflict cu un grup de băieți.

Un jucător al academiei lui Lyon, suspectat de crimă

Juniorul celor de la Lyon e suspectat de crimă pentru că ar fi înjunghiat un băiat de 16 ani care, ulterior, a decedat, relatează RMC Sport.

Incidentul a avut loc duminică seara, în jurul orei 22:30, în Caluire-et-Cuire, în apropiere de orașul Lyon.

Tânărul, care este și căpitanul echipei U13 al lui Lyon, l-ar fi înjunghiat pe băiatul de 16 ani în piept, în urma unui conflict, în timp ce acesta încerca să fugă alături de cei doi prieteni ai săi.

Băiatul a fost transportat de urgență la spital, dar medicii nu l-au putut salva. Conform bfmtv.com, se mai pot observa și acum urme de sânge la locul faptei.

„Au ieșit de pe alee și s-au îndreptat într-acolo. Am mers liniștit până la casa mea, fără să-mi imaginez că se va ajunge la o bătaie”, a dezvăluit un martor.

Fiind vorba despre un minor, identitatea victimei nu a fost dezvăluită. Presa franceză l-a numit „Chems Z” pe băiatul ucis.

Chems Z, băiatul ucis (FOTO: x.com)

Adolescentul a fost reținut luni de către Direcția Poliției Naționale din Rhone, iar Divizia de Criminalitate Teritorială se ocupă în acest moment de anchetă.

Apelul primarului: „Nu putem întoarce privirea”

Primarul din Caluire-et-Cuire, Bastien Joint, a postat luni un mesaj pe X cu privire la decesul tânărului de 16 ani.

„În această zi de 1 septembrie, care ar fi trebuit să fie marcată de bucuriile unui început de an școlar reușit, comuna noastră este lovită de o tragedie absolută.

Conform primelor informații, această tragedie ne reamintește o realitate insuportabilă: o simplă ceartă poate de acum să degenereze în oroare și să răpească viața unui copil.

Nu este vorba despre un trafic sau o rețea criminală: este un conflict personal care a degenerat. Și tocmai acest lucru ne înfioară: faptul că această escaladare a violenței poate conduce la ceva ireparabil.

Este datoria noastră colectivă să găsim forța de a spune stop. Nu putem întoarce privirea: întreaga societate trebuie să reacționeze pentru ca niciodată o ceartă să nu mai poată duce la moartea unui copil”, a declarat primarul din Caluire-et-Cuire.

Perdre un enfant est la pire des épreuves.

Aujourd’hui, toute notre commune est en deuil et aux côtés de la famille. pic.twitter.com/mDumTt1VMl — Bastien Joint (@BastienJoint) September 1, 2025

Până în acest moment, arma crimei nu a fost găsită, iar Olimpique Lyon nu a venit cu reacții.

