Criză de români în TOP 5 Europa De ce jucătorii din Liga 1 nu mai ajung în campionatele mari. Explicația unui expert: „Au tot felul de ifose. Scouterii nu sunt fraieri”

Aurel Țicleanu (66 de ani), fostul mijlocaș al Universității Craiova, a explicat de ce tot mai puțini români ajung să joace în cele mai puternice campionate ale Europei.

Acesta a făcut referire inclusiv la Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB.

Deși în ultimii ani s-a tot vorbit de plecarea lui Darius Olaru într-un campionat de top din Europa, accidentările suferite de acesta au împiedicat un transfer în străinătate.

Aurel Țicleanu, despre lipsa românilor din campionatele de top: „Scouterul nu e fraier, își dă seama”

Aurel Țicleanu crede că motivul pentru care tot mai puțini jucători români evoluează în top 5 campionate din Europa are legătură cu faptul că aceștia nu își îndeplinesc sarcinile pe teren.

„Vin foarte mulţi scouteri de la multe echipe şi se uită la meciuri. Există o fişă a postului. Un jucător poate să joace prost în ziua respectivă când este observat, dar trebuie să îşi îndeplinească toate sarcinile. Ăla nu e fraier, îşi dă seama.

Sunt foarte mulţi jucători români care au un talent extraordinar şi îi vezi în timpul meciului că au tot felul de ifose, dau din mâini, nu mai aleargă, îşi ceartă coechipierii, nu fac decât faza de atac. Ei trebuie să se gândească şi la lucrul ăsta”, a declarat Aurel Țicleanu, conform orangesport.ro.

De asemenea, fostul jucător al Științei a făcut referire și la Darius Olaru, despre care crede că încearcă să facă prea multe lucruri în timpul meciului, în loc să se concentreze pe poziția sa.

„Vorbim de preţuri de la 5 milioane de euro în sus, sunt bani mulţi. Dacă dau banii ăştia, tu trebuie să îmi rezolvi jocul. După mine, Olaru are o zonă mult prea mare şi se risipeşte.

Ajunge la finalizare și a făcut un sezon extraordinar, dar din punctul de vedere al unui scouter, eu îl văd că joacă şi număr 6, şi număr 8, şi număr 10, joacă peste tot. Nu zic că e indisciplinat, zic că vrea să facă prea multe”, a concluzionat Aurel Țicleanu, conform sursei citate.

S-a tot vorbit despre transferul lui Darius Olaru în străinătate în ultimul an, însă accidentările acestuia au împiedicat o potențială mutare, în special problemele la umăr suferite în iarnă, care l-au ținut departe de teren aproape cinci luni.

