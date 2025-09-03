Surpriza Ligii 1? Echipa pe care Angelescu o vede cu șanse mari la play-off: „Va avea un cuvânt greu de spus”
Victor Angelescu
Surpriza Ligii 1? Echipa pe care Angelescu o vede cu șanse mari la play-off: „Va avea un cuvânt greu de spus”

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 03.09.2025, ora 16:00
Actualizat: 03.09.2025, ora 16:00
  • Victor Angelescu a vorbit despre adversarii cu care giuleștenii se vor bate în lupta pentru titlu.
  • Acționarul minoritar și președintele clubului Rapid a nominalizat o echipă surpriză. Detalii, mai jos.

Angelescu este de părere că Rapid se va lupta pentru titlu cu aceleași echipe care au jucat anul trecut în play-off: Universitatea Craiova, U Cluj, FCSB, CFR Cluj și Dinamo.

Cu toate acestea, oficialul giuleștenilor s-a declarat impresionat de jocul celor de la UTA, formație căreia Rapid i-a administrat prima înfrângere a sezonului săptămâna trecută.

Victor Angelescu, laude pentru UTA: „Va avea un cuvânt greu de spus”

„Craiova a început foarte bine din toate punctele de vedere. FCSB, CFR, pentru că sunt echipele cu poate cei mai importanți jucători ca valoare.

Nu ne-am bătut la titlu neapărat sezonul trecut, am început foarte slab, dar am ajuns în play-off și am fost aproape să ne batem pentru cupele europene. Poate că noi și Craiova avem un avans în momentul de față.

Poate să fie şi Dinamo o echipă care să se bată la titlu, poate fi şi U Cluj, dar poate fi şi o surpriză, cum ar fi UTA.

Eu cred că UTA va avea un cuvânt greu de spus şi cred că, dacă cineva va sparge top şase de anul trecut, va fi UTA”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

2003
este anul în care Rapid a cucerit ultimul titlu din Liga 1

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Dobre, în Rapid - UTA 2-0

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share