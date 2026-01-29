Sabin Gherdan, avocatul Anei Barbosu (19 ani), a oferit o primă reacție după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz câștigată la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Apelul depus de Jordan Chiles (24 de ani) în scandalul bronzului olimpic de la sol a fost admis de Tribunalul Federal Elvețian.

Astfel, Ana Maria Barbosu rămâne, cel puțin deocamdată, fără medalia olimpică.

Inițial, Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi acordase această medalie Anei Barbosu, în urma unei contestații depuse de delegația României, dar acum Tribunalul Federal Elvețian întoarce cazul spre rejudecare.

Avocatul Anei Barbosu: „Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”

Sabin Gherdan, avocatul Anei Barbosu, a transmis că încă există șanse ca sportiva română să păstreze medalia de bronz.

„ În momentul de față, medalia de bronz se află în continuare în dispută la TAS. Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles, se rejudecă la TAS prin analiza admisibilității.

Ei au depus niște înregistrări, pe care Tribunalul Federal Elvețian l-a recunoscut ca fiind un calup de înregistrări. Se va pune în balanță cu problemele existente la dosar. Dacă se va respinge, practic se va confirma hotărârea TAS-ului”, a transmis Sabin Gherdan, conform digisport.ro.

Întrebat dacă există posibilitatea reală ca Ana Bărbosu să păstreze medalia bronz, Gherdan a fost ferm: „Da, categoric”.

Din păcate, dacă americanii vor putea dovedi că au făcut contestația în termenul de un minut, atunci Ana (n.r. - Barbosu), din păcate, va pierde definitiv medalia Corina Ungureanu, fostă campioană mondială și europeană la gimnastică

Iată principalele idei din motivația Tribunalului Federal Elvețian:

Contestația Sabrinei nu a fost luată în calcul, deci revizuirea și recursul au fost respinse.

Lui Jordan Chiles i s-a admis revizuirea, dar s-a respins recursul.

Asta înseamnă că s-a trimis spre rejudecare la TAS. O să se analizeze proba video a americanilor, înregistrarea produsă de Netflix. Dacă e relevantă sau nu pentru caz.

Tribunalul elvețian a recunoscut grave vicii de colaborare ale TAS cu partea americană. Mai exact, comunicarea a lăsat de dorit. Au fost grave încalcari ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.

Hotararea atacată nu mai produce efecte, adică, mai clar, medalia nu mai e a Anei Barbosu.

Comunicatul transmis de avocații Anei Barbosu

Avocații Anei Barbosu au transmis pe rețelele de socializare și un comunicat cu privire la decizia luată de Tribunalul Federal Elvețian.

„Tribunalul Federal Elvețian a comunicat în cursul zilei de azi, 29 ianuarie, soluțiile în cele cinci dosare ce au avut ca obiect căile de atac formulate împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Divizia Ad-Hoc din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în dosarele gimnastelor Ana Maria Bărbosu și Sabrina Maneca Voinea (OG 24/15 și OG 24/16).

Forul suprem elvețian a respins atât cererea de recurs formulată de către Jordan Chiles cât și cea a Sabrinei Maneca Voinea. De asemenea, a respins cererea de revizuire formulată de către Sabrina Maneca Voinea și a admis în parte, cu trimitere spre rejudecare către Tribunalul de Arbitraj Sportiv, cererile de revizuire înregistrate de Jordan Chiles și USA Gymnastics.

Pentru a decide în acest mod, Tribunalul Federal Elvețian a reținut vicii grave de procedură comise de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne respectiv de către Federația Internațională de Gimnastică: «având în vedere toate circumstanțele și în special eroarea gravă de notificare comisă de către TAS, pe de-o parte, și neglijența gravă atribuită Federației Internaționale de Gimnastică care nu a implementat un mecanism care să asigure controlul respectării termenului limită pentru reclamanți în timpul competiție, pe de altă parte, este oportun să se considere îndeplinite condițiile revizuirii».

Astfel, a admis parțial revizuirea în sensul retrimiterii cauzei la TAS pentru a se analiza admisibilitatea și valoarea probantă a înregistrării depuse după încheierea dezbaterilor de către partea americană.

Așadar, din perspectivă practică, acordarea medaliei olimpice de bronz la proba de sol la gimnastică se află în continuare în dispută în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne”.

Ce se poate întâmpla la rejudecarea de la TAS

TAS constată că s-a depășit timpul regulamentar de depunere a contestației cu 4 secunde, așa cum apare în sistemul oficial Longines, iar medalia e atribuită Anei Barbosu

SAU

TAS nu ia în considerare cronometrul oficial și își bazează judecata pe înregistrarea Netflix, în care Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, ajunge la masa arbitrilor în mai puțin de un minut (cât e timpul regulamentar) și depune contestația

În acest caz, TAS va judeca în favoarea americancei, care va intra în posesia medaliei olimpice de bronz.

Ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice 2024

În finala probei de gimnastică la sol, evoluția Anei Maria Barbosu a fost notată cu 13.700, fiind clasată pe locul 3.

Clasamentul probei de sol:

Rebeca Andrade - 14.166

Simone Biles - 14.133

Ana Maria Barbosu - 13.700

- 13.700 Sabrina Voinea - 13.700

Jordan Chiles - 13.666

- 13.666 Alice D'Amato - 13.600

Rina Kishi - 13.166

Ou Yushan - 13.000

Manila Esposito - 12.133

Performanța americanei Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a decis să facă contestație, iar aceasta a fost acceptată de către arbitrii, majorându-i nota la 13.766.

Cu noua notă, Jordan Chiles a devansat-o pe Ana Maria Barbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Echipa Olimpică a României nu s-a dat bătută și, la începutul lunii august, a depus o contestație către TAS prin care cerea anularea modificării în favoarea lui Jordan Chiles.

Forul de la Lausanne a acceptat apelul României, iar, pe 16 august 2024, Ana Barbosu a primit medalia de bronz cucerită la Paris. Decernarea a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din București.

Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac prin care Jordan Chiles poate câștiga medalia de bronz: Tribunalul Federal Elvețian.

