De ce se teme Calhanoglu Căpitanul Turciei vrea să joace semifinala barajului cu România. Dar nu va risca

- Hakan Calhanoglu, esențial în naționala Turciei, e incert pentru meciul contra „tricolorilor”, pe 26 martie, la Istanbul.
- Mijlocașul lui Cristi Chivu la Inter Milano e prins într-o dilemă înaintea barajului CM 2026. Ce vrea și de ce se teme.
Hakan Calhanoglu are 32 de ani și joacă din 2013 la naționala Turciei.
Mijlocașul ofensiv, căpitanul Semilunii din martie 2022, nu este doar cel care dirijează echipa.
E unul dintre cei mai prolifici roș-albi, decisiv în zona careului. Vital pentru planul selecționerului Vincenzo Montella.
Incertitudine la Istanbul: va juca sau nu Hakan Calhanoglu în barajul CM?
O veste i-a îngrijorat pe turci. Inter a anunțat că Hakan are o ușoară întindere la nivelul adductorilor coapsei drepte.
După ce a ratat derbyul cu AC Milan (0-1), Calhanoglu nu va intra aproape sigur nici sâmbătă în Serie A, acasă, cu Atalanta.
Unii jurnaliști de la Istanbul se întreabă dacă se va reface până la meciul contra României, pe 26 martie.
Alții sunt convinși că va reintra în săptămâna ca precede pauza dedicată naționalelor și că va conduce naționala și în baraj.
Ultima șansă de Mondial a lui Calhanoglu. Dar nu vrea să-și agraveze accidentarea
Sursele GOLAZO.ro din Turcia spun că Hakan e prins într-o dilemă.
Pe de-o parte, vrea neapărat să intre pe teren împotriva „tricolorilor”. Acest play-off e poate ultima lui șansă de a se califica la Campionatul Mondial.
Are trei participări consecutive la Euro (2016, 2020, 2024), la ultima atingând „sferturile”, dar niciuna la CM.
Nu va risca însă deloc, dacă nu va simți că a depășit 100% această întindere musculară.
Se teme că și-ar putea agrava accidentarea și ar rata Mondialul chiar dacă Turcia se califică. L-ar afecta mult să-și vadă coechipierii jucând fără el la turneul american.
Până acum, aceste probleme musculare l-au sâcâit în ultimele trei sezoane la nerazzurri. Însă niciuna nu s-a transformat într-o leziune care să-l elimine mai multe luni din circuit.