De ce se teme Calhanoglu Căpitanul Turciei vrea să joace semifinala barajului cu România. Dar nu va risca
Hakan Calhanoglu, decarul cu un gol și 6 assisturi în ultimele 3 meciuri jucate pentru Turcia Foto: Imago
Nationala

De ce se teme Calhanoglu Căpitanul Turciei vrea să joace semifinala barajului cu România. Dar nu va risca

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 23:41
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 23:41
  • Hakan Calhanoglu, esențial în naționala Turciei, e incert pentru meciul contra „tricolorilor”, pe 26 martie, la Istanbul.
  • Mijlocașul lui Cristi Chivu la Inter Milano e prins într-o dilemă înaintea barajului CM 2026. Ce vrea și de ce se teme. 

Hakan Calhanoglu are 32 de ani și joacă din 2013 la naționala Turciei.

Mijlocașul ofensiv, căpitanul Semilunii din martie 2022, nu este doar cel care dirijează echipa.

Șocul care-l face titular pe Drăgușin FOTO. Două motive pentru care „tricolorul” va fi în primul 11 al lui Tottenham cu Liverpool
Citește și
Șocul care-l face titular pe Drăgușin FOTO. Două motive pentru care „tricolorul” va fi în primul 11 al lui Tottenham cu Liverpool
Citește mai mult
Șocul care-l face titular pe Drăgușin FOTO. Două motive pentru care „tricolorul” va fi în primul 11 al lui Tottenham cu Liverpool

E unul dintre cei mai prolifici roș-albi, decisiv în zona careului. Vital pentru planul selecționerului Vincenzo Montella.

43 de goluri
a influențat Calhanoglu (22 de reușite, 21 de assisturi) în 102 selecții

Incertitudine la Istanbul: va juca sau nu Hakan Calhanoglu în barajul CM?

O veste i-a îngrijorat pe turci. Inter a anunțat că Hakan are o ușoară întindere la nivelul adductorilor coapsei drepte.

După ce a ratat derbyul cu AC Milan (0-1), Calhanoglu nu va intra aproape sigur nici sâmbătă în Serie A, acasă, cu Atalanta.

Chivu și Calhanoglu, pe 9 decembrie, când Hakan s-a accidentat în minutul 11 al meciului cu Liverpool, 0-1 în Ligă Foto: Imago Chivu și Calhanoglu, pe 9 decembrie, când Hakan s-a accidentat în minutul 11 al meciului cu Liverpool, 0-1 în Ligă Foto: Imago
Chivu și Calhanoglu, pe 9 decembrie, când Hakan s-a accidentat în minutul 11 al meciului cu Liverpool, 0-1 în Ligă Foto: Imago

Unii jurnaliști de la Istanbul se întreabă dacă se va reface până la meciul contra României, pe 26 martie.

Alții sunt convinși că va reintra în săptămâna ca precede pauza dedicată naționalelor și că va conduce naționala și în baraj.

12 meciuri
a ratat Hakan Calhanoglu la Inter în acest sezon din cauza afecțiunilor musculare

Ultima șansă de Mondial a lui Calhanoglu. Dar nu vrea să-și agraveze accidentarea

Sursele GOLAZO.ro din Turcia spun că Hakan e prins într-o dilemă.

Pe de-o parte, vrea neapărat să intre pe teren împotriva „tricolorilor”. Acest play-off e poate ultima lui șansă de a se califica la Campionatul Mondial.

Cel mai important jucător al Turciei. Căpitanul și decarul Semilunii Foto: Imago Cel mai important jucător al Turciei. Căpitanul și decarul Semilunii Foto: Imago
Cel mai important jucător al Turciei. Căpitanul și decarul Semilunii Foto: Imago

Are trei participări consecutive la Euro (2016, 2020, 2024), la ultima atingând „sferturile”, dar niciuna la CM.

Nu va risca însă deloc, dacă nu va simți că a depășit 100% această întindere musculară.

10 goluri
și 10 pase decisive are Calhanoglu în acest sezon la Inter (9-4, în 25 de partide) și naționala Turciei (1-6, în 5 dueluri)

Se teme că și-ar putea agrava accidentarea și ar rata Mondialul chiar dacă Turcia se califică. L-ar afecta mult să-și vadă coechipierii jucând fără el la turneul american.

Până acum, aceste probleme musculare l-au sâcâit în ultimele trei sezoane la nerazzurri. Însă niciuna nu s-a transformat într-o leziune care să-l elimine mai multe luni din circuit.

Citește și

„Ce om sănătos la cap ar face asta?” Președintele federației iraniene, reacție dură anti-Trump legată de Mondial
Campionatul Mondial
13:22
„Ce om sănătos la cap ar face asta?” Președintele federației iraniene, reacție dură anti-Trump legată de Mondial
Citește mai mult
„Ce om sănătos la cap ar face asta?” Președintele federației iraniene, reacție dură anti-Trump legată de Mondial
Mihai Popescu, revenire record Stoperul FCSB, așteptat pe teren la 5 luni după o accidentare foarte gravă.  Cât au stat Drăgușin și Hagi!
Superliga
12:03
Mihai Popescu, revenire record Stoperul FCSB, așteptat pe teren la 5 luni după o accidentare foarte gravă. Cât au stat Drăgușin și Hagi!
Citește mai mult
Mihai Popescu, revenire record Stoperul FCSB, așteptat pe teren la 5 luni după o accidentare foarte gravă.  Cât au stat Drăgușin și Hagi!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia serie a Inter Milano romania hakan calhanoglu baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
13:38
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Cupa Romaniei
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Citește mai mult
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Campionate
12:53
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Citește mai mult
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
14:19
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
11.03
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share