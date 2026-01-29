Arda Guler a explodat FOTO. Mijlocașul turc de la Real Madrid, furios după  decizia lui  Arbeloa: „De ce întotdeauna eu?” +10 foto
Arda Guler. Foto: Imago
Arda Guler a explodat FOTO. Mijlocașul turc de la Real Madrid, furios după decizia lui Arbeloa: „De ce întotdeauna eu?”

Ionuț Cojocaru
29.01.2026, ora 16:25
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 16:25
  • Benfica - Real Madrid 4-2. Arda Guler (20 de ani), mijlocașul turc al grupării spaniole, s-a enervat în momentul în care a fost înlocuit de Alvaro Arbeloa (43 de ani).

În acest sezon, turcul a jucat în 33 de meciuri, cele mai multe din lot, însă se situează doar pe locul șapte în clasamentul minutelor jucate de fotbaliștii lui Real Madrid.

Benfica - Real Madrid 4-2. Arda Guler a explodat după ce a fost schimbat: „De ce întotdeauna eu?

Arda Guler a evoluat bine și a oferit pasa decisivă la golul lui Mbappe din minutul 58.

Totuși, în minutul 79, Arbeloa a decis să îl înlocuiască cu Jorge Cestero Sancho.

Camerele au surprins reacția lui Guler, care ar fi strigat către antrenor: „De ce întotdeauna eu?”, conform fanatik.com.tr.

Arda Guler, nervos după ce a fost schimbat în meciul Benfica - Real Madrid 4-2. foto: Captură Reddit - r/soccer
Arda Guler, nervos după ce a fost schimbat în meciul Benfica - Real Madrid 4-2. foto: Captură Reddit - r/soccer

Arda Guler a ajuns la Real Madrid în 2023, după ce clubul a plătit 26 de milioane de euro celor de la Fenerbahce.

În acest sezon, Arda Guler, fotbalist evaluat la 90 de milioane de euro, a evoluat în toate cele 33 de meciuri disputate de echipă, la egalitate cu Vinicius Junior și Gonzalo Garcia

Cu toate acestea, mijlocașul turc a adunat 2.038 de minute, ceea ce îl plasează abia pe locul 7 în clasamentul intern al minutelor jucate.

  • Thibaut Courtois (33 de ani) – 2.700 de minute, 30 de meciuri
  • Federico Valverde (27 de ani) – 2.525 de minute, 30 de meciuri
  • Kylian Mbappe (27 de ani) – 2.482 de minute, 29 de meciuri
  • Vinícius Junior (25 de ani) – 2.472 de minute, 32 de meciuri
  • Alvaro Carreras (22 de ani) – 2.410 minute, 28 de meciuri
  • Aurelien Tchouameni (26 de ani) – 2.345 de minute, 29 de meciuri
  • Arda Guler (20 de ani) – 2.038 de minute, 33 de meciuri
25 de meciuri
a început Arda Guler ca titular în acest sezon, însă a fost integralist doar în patru partide. În alte opt confruntări a intrat pe teren din postura de rezervă

În meciul din Liga Campionilor Mbappe a deschis scorul în minutul 30, Benfica a revenit incredibil și a marcat trei goluri consecutive prin Schjelderup ('36, '54) și Pavlidis ('45+5, penalty).

Mbappe a redus din diferență în minutul 58, dar Benfica nu a renunțat și a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor la ultima fază a meciului, iar eroul a fost portarul Trubin.

Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab
Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

LocEchipaGolaverajPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal23-4 (+19)24
2Bayern22-8 (+14)21
3Liverpool20-8 (+12)18
4Tottenham17-7 (+10)17
5Barcelona22-14 (+8)16
6Chelsea17-10 (+7)16
7Sporting17-11 (+6)16
8Manchester City15-9 (+6)16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Real Madrid21-12 (+9)15
10Inter Milano15-7 (+8)15
11PSG21-11 (+10)14
12Newcastle17-7 (+10)14
13Juventus14-10 (+4)13
14Atletico Madrid17-15 (+2)13
15Atalanta10-10 (0)13
16Leverkusen13-14 (-1)12
17Dortmund19-17 (+2)11
18Olympiacos10-14 (-4)11
19Club Brugge15-17 (-2)10
20Galatasaray9-11 (-2)10
21Monaco8-14 (-6)10
22Qarabag13-21 (+8)10
23Bodo/Glimt14-15 (-1)9
24Benfica10-12(-2)9
Zona echipelor eliminate⤵️
25Marseille11-14 (-3)9
26Pafos8-11 (-3)9
27Royale Union SG8-17 (-9)9
28PSV16-16 (0)8
29Bilbao9-14 (-5)8
30Napoli9-15 (-6)8
31Copenhaga12-21 (-9)8
32Ajax8-21 (-13)6
33Frankfurt10-21 (-11)4
34Slavia Praga5-19 (-14)3
35Villarreal5-18 (-13)1
36.Kairat7-22 (-15)1

