- Benfica - Real Madrid 4-2. Arda Guler (20 de ani), mijlocașul turc al grupării spaniole, s-a enervat în momentul în care a fost înlocuit de Alvaro Arbeloa (43 de ani).
În acest sezon, turcul a jucat în 33 de meciuri, cele mai multe din lot, însă se situează doar pe locul șapte în clasamentul minutelor jucate de fotbaliștii lui Real Madrid.
Benfica - Real Madrid 4-2. Arda Guler a explodat după ce a fost schimbat: „De ce întotdeauna eu?”
Arda Guler a evoluat bine și a oferit pasa decisivă la golul lui Mbappe din minutul 58.
Totuși, în minutul 79, Arbeloa a decis să îl înlocuiască cu Jorge Cestero Sancho.
Camerele au surprins reacția lui Guler, care ar fi strigat către antrenor: „De ce întotdeauna eu?”, conform fanatik.com.tr.
Arda Guler a ajuns la Real Madrid în 2023, după ce clubul a plătit 26 de milioane de euro celor de la Fenerbahce.
În acest sezon, Arda Guler, fotbalist evaluat la 90 de milioane de euro, a evoluat în toate cele 33 de meciuri disputate de echipă, la egalitate cu Vinicius Junior și Gonzalo Garcia
Cu toate acestea, mijlocașul turc a adunat 2.038 de minute, ceea ce îl plasează abia pe locul 7 în clasamentul intern al minutelor jucate.
- Thibaut Courtois (33 de ani) – 2.700 de minute, 30 de meciuri
- Federico Valverde (27 de ani) – 2.525 de minute, 30 de meciuri
- Kylian Mbappe (27 de ani) – 2.482 de minute, 29 de meciuri
- Vinícius Junior (25 de ani) – 2.472 de minute, 32 de meciuri
- Alvaro Carreras (22 de ani) – 2.410 minute, 28 de meciuri
- Aurelien Tchouameni (26 de ani) – 2.345 de minute, 29 de meciuri
- Arda Guler (20 de ani) – 2.038 de minute, 33 de meciuri
În meciul din Liga Campionilor Mbappe a deschis scorul în minutul 30, Benfica a revenit incredibil și a marcat trei goluri consecutive prin Schjelderup ('36, '54) și Pavlidis ('45+5, penalty).
Mbappe a redus din diferență în minutul 58, dar Benfica nu a renunțat și a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor la ultima fază a meciului, iar eroul a fost portarul Trubin.
Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Golaveraj
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|23-4 (+19)
|24
|2
|Bayern
|22-8 (+14)
|21
|3
|Liverpool
|20-8 (+12)
|18
|4
|Tottenham
|17-7 (+10)
|17
|5
|Barcelona
|22-14 (+8)
|16
|6
|Chelsea
|17-10 (+7)
|16
|7
|Sporting
|17-11 (+6)
|16
|8
|Manchester City
|15-9 (+6)
|16
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Real Madrid
|21-12 (+9)
|15
|10
|Inter Milano
|15-7 (+8)
|15
|11
|PSG
|21-11 (+10)
|14
|12
|Newcastle
|17-7 (+10)
|14
|13
|Juventus
|14-10 (+4)
|13
|14
|Atletico Madrid
|17-15 (+2)
|13
|15
|Atalanta
|10-10 (0)
|13
|16
|Leverkusen
|13-14 (-1)
|12
|17
|Dortmund
|19-17 (+2)
|11
|18
|Olympiacos
|10-14 (-4)
|11
|19
|Club Brugge
|15-17 (-2)
|10
|20
|Galatasaray
|9-11 (-2)
|10
|21
|Monaco
|8-14 (-6)
|10
|22
|Qarabag
|13-21 (+8)
|10
|23
|Bodo/Glimt
|14-15 (-1)
|9
|24
|Benfica
|10-12(-2)
|9
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Marseille
|11-14 (-3)
|9
|26
|Pafos
|8-11 (-3)
|9
|27
|Royale Union SG
|8-17 (-9)
|9
|28
|PSV
|16-16 (0)
|8
|29
|Bilbao
|9-14 (-5)
|8
|30
|Napoli
|9-15 (-6)
|8
|31
|Copenhaga
|12-21 (-9)
|8
|32
|Ajax
|8-21 (-13)
|6
|33
|Frankfurt
|10-21 (-11)
|4
|34
|Slavia Praga
|5-19 (-14)
|3
|35
|Villarreal
|5-18 (-13)
|1
|36.
|Kairat
|7-22 (-15)
|1