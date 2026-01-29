Benfica - Real Madrid 4-2. Arda Guler (20 de ani), mijlocașul turc al grupării spaniole, s-a enervat în momentul în care a fost înlocuit de Alvaro Arbeloa (43 de ani).

În acest sezon, turcul a jucat în 33 de meciuri, cele mai multe din lot, însă se situează doar pe locul șapte în clasamentul minutelor jucate de fotbaliștii lui Real Madrid.

Arda Guler a evoluat bine și a oferit pasa decisivă la golul lui Mbappe din minutul 58.

Totuși, în minutul 79, Arbeloa a decis să îl înlocuiască cu Jorge Cestero Sancho.

Camerele au surprins reacția lui Guler, care ar fi strigat către antrenor: „De ce întotdeauna eu?”, conform fanatik.com.tr.

Arda Guler a ajuns la Real Madrid în 2023, după ce clubul a plătit 26 de milioane de euro celor de la Fenerbahce.

În acest sezon, Arda Guler, fotbalist evaluat la 90 de milioane de euro, a evoluat în toate cele 33 de meciuri disputate de echipă, la egalitate cu Vinicius Junior și Gonzalo Garcia

Cu toate acestea, mijlocașul turc a adunat 2.038 de minute, ceea ce îl plasează abia pe locul 7 în clasamentul intern al minutelor jucate.

Thibaut Courtois (33 de ani) – 2.700 de minute, 30 de meciuri

– 2.700 de minute, 30 de meciuri Federico Valverde (27 de ani) – 2.525 de minute, 30 de meciuri

– 2.525 de minute, 30 de meciuri Kylian Mbappe (27 de ani) – 2.482 de minute, 29 de meciuri

– 2.482 de minute, 29 de meciuri Vinícius Junior (25 de ani) – 2.472 de minute, 32 de meciuri

– 2.472 de minute, 32 de meciuri Alvaro Carreras (22 de ani) – 2.410 minute, 28 de meciuri

– 2.410 minute, 28 de meciuri Aurelien Tchouameni (26 de ani) – 2.345 de minute, 29 de meciuri

– 2.345 de minute, 29 de meciuri Arda Guler (20 de ani) – 2.038 de minute, 33 de meciuri

25 de meciuri a început Arda Guler ca titular în acest sezon, însă a fost integralist doar în patru partide. În alte opt confruntări a intrat pe teren din postura de rezervă

În meciul din Liga Campionilor Mbappe a deschis scorul în minutul 30, Benfica a revenit incredibil și a marcat trei goluri consecutive prin Schjelderup ('36, '54) și Pavlidis ('45+5, penalty).

Mbappe a redus din diferență în minutul 58, dar Benfica nu a renunțat și a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor la ultima fază a meciului, iar eroul a fost portarul Trubin.

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

Loc Echipa Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 23-4 (+19) 24 2 Bayern 22-8 (+14) 21 3 Liverpool 20-8 (+12) 18 4 Tottenham 17-7 (+10) 17 5 Barcelona 22-14 (+8) 16 6 Chelsea 17-10 (+7) 16 7 Sporting 17-11 (+6) 16 8 Manchester City 15-9 (+6) 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Real Madrid 21-12 (+9) 15 10 Inter Milano 15-7 (+8) 15 11 PSG 21-11 (+10) 14 12 Newcastle 17-7 (+10) 14 13 Juventus 14-10 (+4) 13 14 Atletico Madrid 17-15 (+2) 13 15 Atalanta 10-10 (0) 13 16 Leverkusen 13-14 (-1) 12 17 Dortmund 19-17 (+2) 11 18 Olympiacos 10-14 (-4) 11 19 Club Brugge 15-17 (-2) 10 20 Galatasaray 9-11 (-2) 10 21 Monaco 8-14 (-6) 10 22 Qarabag 13-21 (+8) 10 23 Bodo/Glimt 14-15 (-1) 9 24 Benfica 10-12(-2) 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 11-14 (-3) 9 26 Pafos 8-11 (-3) 9 27 Royale Union SG 8-17 (-9) 9 28 PSV 16-16 (0) 8 29 Bilbao 9-14 (-5) 8 30 Napoli 9-15 (-6) 8 31 Copenhaga 12-21 (-9) 8 32 Ajax 8-21 (-13) 6 33 Frankfurt 10-21 (-11) 4 34 Slavia Praga 5-19 (-14) 3 35 Villarreal 5-18 (-13) 1 36. Kairat 7-22 (-15) 1

