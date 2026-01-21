Lovitură de teatru la ANS!  Cine e „noul” președinte al sportului românesc: „Da, e adevărat!”
Lovitură de teatru la ANS! Cine e „noul” președinte al sportului românesc: „Da, e adevărat!”

alt-text Dan Udrea , Cristian Munteanu
Publicat: 21.01.2026, ora 11:34
Actualizat: 21.01.2026, ora 11:52
  • Noul președinte al ANS (Agenția Națională pentru Sport) nu e nou!

GOLAZO.ro a aflat că noul șef al Agenției Naționale pentru Sport e Bogdan Matei, cel care își dăduse demisia la finalul anului trecut, după ce DNA a luat atitudine față de raportul realizat de Curtea de Conturi.

Postul a fost ocupat de atunci de interimarul Thomas Moldovan.

Lovitură de teatru la ANS! Noul președinte al sportului românesc e Bogdan Matei. Demisionase în decembrie 2025

Stupoare, însă! Azi, GOLAZO.ro a aflat că Bogdan Matei va fi repus în funcție! O confirmă și Thomas Moldovan, într-o declarație pentru site-ul nostru:

„Da, e adevărat, azi am fost și eu informat de această decizie.

Știam de reîntoarcerea lui Bogdan Matei în fruntea ministerului. Am înțeles astăzi, din nou, mai… oficial, că acest lucru se va întâmpla”.

Informația despre reinstalarea lui Bogdan Matei a fost publicată și de gsp.ro.

Bogdan Matei, demisie cu cântec de la șefia ANS

În ianuarie 2025, Bogdan Matei (45 ani) prelua oficial mandatul de șef al Agenției Naționale pentru Sport, de la Elisabeta Lipă.

În decembrie 2025, Matei anunța că demisionează, motivând retragerea prin dorința de a se dedica în totalitate familiei:

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!

Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc.

Sunt oameni politici ce au crezut în mine și le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!”, a scris Bogdan Matei, pe Facebook.

Ilie Bolojan, premierul României, a semnat, pe 24 decembrie, demisia președintelui ANS, Bogdan Matei, iar șefia era preluată, temporar de vicepreședintele Thomas-Răzvan Moldovan.

Gestiunea lui Bogdan Matei în calitate de președinte al ANS:

  • 3.000 de oameni în teritoriu
  • 135 de oameni angajați la Agenția Naționala pentru Sport
  • 48 de cluburi sportive
  • 42 de direcții
  • Școala de Antrenori
  • Institutul de Cercetare pentru Sport

Matei a mai condus și Ministerul Tineretului și Sportului de pe 21 noiembrie 2018 până pe 10 octombrie 2019.

Bogdan Matei a fost fotbalist la Liga 3

Bogdan Matei, noul șef al ANS, este absolvent al Facultății de Educaţie Fizică şi Management în Sport a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Matei susține că în 2000 a jucat fotbal la Universitatea Sibiu, echipă din Liga 3.

