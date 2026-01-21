Problemă urgentă pentru Rapid Impresarul lui Andrei Borza avertizează: „Trebuie să se miște repede”

Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a vorbit despre posibila plecare a lui Andrei Borza (20 de ani) de la Rapid.

Agentul este de părere că Rapid trebuie să ia o decizie în privința fundașului, deoarece în vară acesta va intra în ultimul an de contract cu formația giuleșteană.

Ioan Becali, despre posibila plecare a lui Andrei Borza: „Mai așteptăm un meci sau două...”

Întrebat despre un posibil transfer al lui Borza în această iarnă, Becali a declarat că este puțin probabil să se realizeze o mutare.

Totuși, în vară, fundașul ar putea pleca de la Rapid, ținând cont că intră în ultimul an de contract cu gruparea giuleșteană.

„Cu Borza așteptăm să mai joace un meci, sau chiar două, până pe 2 februarie, după care vom vedea dacă se întâmplă ceva spectaculos.

Toate șansele sunt ca el să plece în vară și toate șansele sunt ca Rapidul să se miște mai repede, pentru că după terminarea acestui campionat el mai are un an de contract.

Noi n-am făcut prostii dintr-astea, să lăsăm jucătorul să plece liber. Nu vom face asta, ci vom colabora”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

Normal, în ultimul an de contract, multor jucători nu le convine să semneze. Și dacă semnează, semnează pe ceva mai mult Ioan Becali

În acest sezon, Andrei Borza a jucat doar 11 meciuri în tricoul Rapidului, el fiind accidentat o lungă perioadă.

În cele 11 partide disputate, fundașul a reușit să ofere două pase decisive.

2,5 milioane de euro este cota lui Andrei Borza, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport